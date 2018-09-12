Как даются ветеранские гектары: очередной скандал с землей для участников АТО Ветеранам Кияницы Сумского района предлагают землю в Краснопольском районе, а поле рядом с их домом делят между другими участниками АТО, которые, безусловно, имеют право получить свои законные 2 га. Но где же логика?!

Оформление земли государственной собственности на территории Кияницкого сельсовета идет так оперативно и тайно, что в Киянице заподозрили Госгеокадастр в дерибане. В итоге подозрения развеялись, но проблемы, ставшие причиной очередного земельного скандала, остаются нерешенными, вызывая возмущение и бойцов АТО, и местного руководства.

Пошли слухи

Как утверждает председатель Кияницкого сельсовета Анатолий Рыбальченко, его и руководителя аграрного предприятия, 30 лет ведущего хозяйственную деятельность на тех землях, поставили перед фактом без надлежащего уведомления и согласования. Причем, руководствуясь неофициальной информацией, они поняли, что главное управление Госгеокадастра в Сумской области намерено передать земельные участки для ведения индивидуального сельского хозяйства в частную собственность 64 гражданам другой области, среди которых только небольшая часть является участниками АТО.

Как рассказал руководитель фермерского хозяйства «Зерновая долина» Борис Ткаченко, в апреле этого года у предприятия истек договор аренды (речь идет о 137 га земли) и он обратился в местные органы Госгеокадастра, намереваясь продлить свое право. Ему ответили, что эти земли (шесть участков) будут выставлены на аукцион, который состоится в конце сентября - начале октября.

- Аукциона до сих пор нет, и мне из источников (не уточнил каких. – Ред.) стало известно, что будет выставляться не 137 га, а всего 15. Я обратился к председателю сельсовета, - объясняет Б.Ткаченко, при этом подчеркивая, что вовсе не против, чтобы эту землю дали участникам АТО.

Как объяснил председатель Кияницкого сельсовета Анатолий Рыбальченко, который и поднял шум в прессе, он тоже не против, но должны быть ясность и здравый смысл.

«Зерновая долина» - бюджетообразующее хозяйство. В его пользовании 3780 га земли. Бюджет сельсовета - 2,6 млн грн, из которых 2 миллиона вносит «Зерновая долина» плюс оказывает спонсорскую помощь на содержание дорог и пр. В сельсовет входит девять населенных пунктов, работает больница, три ФАПа, три клуба, три библиотеки, детский сад, школа, которые надо содержать.

- Земля – это основная ценность нашей территории. Мы получили информацию, что земля раздается неизвестно кому. Наши15 воинов АТО получили землю, но есть такие, кто трижды подавал заявление, а она так и не попала в Сумской район на нашу территорию. Им выделили землю где-то в Краснопольском районе. Люди по пять-шесть раз пишут заявления, им возвращают их назад. Они приходят, бросают эти заявления на стол: мол, «я уже не хочу ничего». А тут все так быстро.

Мы не против, чтобы воины АТО получили землю. Они защищали нашу страну, защищали нас, поэтому это правильное решение. Но нам – сельсовету - надо дать хоть какую-то информацию, чтобы председатель сельсовета и руководитель фермерского хозяйства знали, что на нашей территории делается. А почему сегодня 170 га отдали кому-то, мы не знаем. Если это воины АТО, напишите председателю сельсовета письмо. Мы рассмотрим, поддержим, - говорит А.Рыбальченко. - Когда в районный Госгеокадастр мы обратились за справкой, там нам говорят: «У вас есть такая земля?» Я спрашиваю: «А сколько?» - «Ну, там 14 воинов АТО, а 50 человек из другой области, мы их не знаем». Т.е. если это 64 человека по два гектара – такого грабежа я еще не видел!

По инициативе главы райгосадминистрации Сумского района Геннадия Дорошенко ситуация с землями на территории Кияницкого сельсовета была рассмотрена 18 октября на заседании Сумской районной аграрной палаты вместе с координационным советом по вопросам коррупции Сумского района. Для участия пригласили председателя облсовета Владимира Токаря, представителей прокуратуры, полиции, СБУ, журналистов, участников войны на Донбассе.

На самом деле

По данным начальника горрайуправления в г.Сумы и Сумском районе главного управления Госгеокадастра в Сумской области Ирины Головенко, после окончания договора аренды данный земельный участок вернулся к землям запаса и право аренды на него было решено продать с аукциона. Но 31 июля 2018 года поступило письмо от общественной организации «Сумська спілка учасників бойових дій АТО» на имя начальника главного управления Госгеокадастра в Сумской области с просьбой исключить данные земли из аукционного перечня для передачи участникам АТО и семьям погибших воинов для ведения индивидуального сельского хозяйства.

- Среди поступивших 30 заявлений только два от людей, которые не прописаны на территории г.Сумы и Сумского района (один - из Днепропетровской области, но уроженец В.Чернетчины, другой – из Луганской области, раньше проживал в Сумском районе). Закон мы не нарушили. Мы предоставили информационные справки, согласно нормам действующего законодательства, - говорит И.Горловенко.

По ее словам, когда речь идет о землях государственной собственности, расположенных за пределами населенных пунктов, при создании информационных справок, согласно законодательным нормам, возглавляемое ею управление Госгеокадастра обязательно шлет запросы в сельсоветы на согласование предоставления разрешения на разработку проекта землеустройства.

Однако сельский голова Кияницы утверждает: ничего подобного по вышеупомянутым земельным участкам он не получал. При этом председатель еще раз подчеркивает, что не против, чтобы воины АТО получали землю, но у него возникает логичный вопрос к главному управлению Госгеокадастра в Сумской области: почему жителей Кияницы посылают в Краснополье, в то время как другие получают землю вблизи Кияницы?

Причина скандала

Участники АТО, в свою очередь, возмущены тем, что чиновники вместо того, чтобы в рабочем режиме разобраться в скандальной ситуации, еще и созвали целое собрание. При этом, отметил председатель общественной организации «Сумська спілка учасників бойових дій АТО» Максим Колесник, за четыре года как не было, так и нет открытых реестров – электронной очереди и карты с земельными участками, которые могут быть предоставлены ветеранам.

- Наша ветеранская организация с 2016-го по 2018 год подала больше 160 заявлений от участников АТО в разных районах области. Мы не видим прозрачности – нет структурированной карты, где можно увидеть свободные участки. Нет реестра подавших заявления. Мы уже давно предлагали: сделайте реестр участников АТО, которые подали заявления, и откройте реестр земельных участков, которые распределяются по очереди. Никто этого не хочет слышать. Мы сами ищем землю во всех районах и подаем там, где есть возможность, - говорит ветеран.

Как утверждает М.Колесник, информация о «дерибане земли» на территории Кияницкого сельсовета вообще не соответствует действительности:

- Если необходимо, я привезу всех этих людей, и они сами лично покажут удостоверения УБД. За два года, что я председатель организации, у меня появились седые волосы – больше чем за год военной службы. И вы собираете такое большое количество людей обсуждать этот вопрос?! Вы что, не можете самостоятельно между собой разобраться? Построить работу таким образом, чтобы мы вообще сюда не приходили? Просто писали заявления и получали земельные участки, не объединяясь в общественные организации, не сотрудничая за личный счет с различными нотариусами и юристами?!

Неужели сложно до этого собрания заехать в Госгеокадастр и разобраться лично – между собой? Если действительно есть какая-то проблема, есть не участники АТО, тогда выносите на общественное обсуждение. А так, не разобравшись между собой, вы подключили общественность, - возмущается М.Колесник.

- Почему мы тут все? Когда председатель райадминистрации позвонил и сказал, что отдают АТОвскую землю бог знает кому, мы что должны были делать? Должны приехать и разобраться в этом вопросе. Правильно? Если там 30 участников АТО и все они наши, то вопросов совсем нет, если они получат по 2 га земли. И ничего плохого не будет, если остальная земля пойдет на аукцион, – подытожил председатель облсовета Владимир Токарь.

Казалось бы, вопрос исчерпан, задачи предельно понятны, но чиновники еще почти час говорили о своем уважении к участникам АТО и жаловались на то, как им сложно дается земельный вопрос, поскольку ветеранов много, а земли мало.