Законы о «евробляхах»: мнение сумских автоактивистов Вступили в силу законы о растаможке автомобилей на европейских номерах, однако ажиотажа на Сумской таможне, как впрочем и на других, не наблюдается

Как сообщил заместитель начальника Сумской таможни Игорь Никитин, владельцы авто с иностранной регистрацией консультируются, но проходить процедуру не спешат. За два первых дня по Сумской таможне ноль растаможенных «евроблях». Т.е. среди сумских владельцев авто на иностранных номерах пока не нашлось желающих заплатить деньги государству за растаможку по новому законодательству. Даже несмотря на предусмотренный 90-дневный льготный период (начинается с 25 ноября ), когда это можно сделать в два раза дешевле. И это показательно – выходит, что законы, принятые Верховной Радой 8 ноября, которых так добивались «евробляхеры», так и не дали им приемлемого способа получить украинские номерные знаки, а государству - столь необходимых в это трудное время налогов. Лидеры сумских общественных организаций, отстаивающие интересы «евробляхеров», за круглым столом в пресс-клубе 27 ноября рассказали, почему так получилось и что на их взгляд, надо изменить, чтобы механизм заработал.

По-новому

Владельцам авто на еврономерах теперь придется решить, вывозить машину за пределы Украины или платить немалые налоги. Оставаться в прежнем статусе – вне закона – чревато штрафами, вплоть до конфискации авто.

Законодатель дает 180 дней с момента вступления закона в силу (25 ноября) т.н. «льготного» периода на растаможку. Причем в первые 90 дней действует 50-процентная скидка на акцизный налог. Кроме акциза, как и раньше, придется заплатить ввозную пошлину и НДС. Ввозная пошлина составляет 10% стоимости автомобиля, а для машины из ЕС – 5-7,3%. НДС – это еще 20% суммы таможенной стоимости автомобиля, акцизного сбора и ввозной пошлины. Ставка акциза рассчитывается по формуле:

Ставка = Базовая ставка х Коэффициент двигателя х Возраст двигателя

Базовая ставка – это размер налога в евро на одну машину: с бензиновым двигателем менее 3000 куб. см – 50 евро, более – 100 евро; с дизельным двигателем меньше 3500 куб. см - 75 евро, больше – 150 евро.

Коэффициент двигателя – это объем в кубических сантиметрах, разделенный на 1000. К примеру, если объем 2000 куб. см, то коэффициент – 2.

Возраст двигателя – это количество лет, с года, прошедших следующего за годом производства - максимум 15, даже если авто старше 15 лет.

После 90 дней акцизная ставка станет полной, но штрафы за нарушение сроков пребывания налагаться не будут до конца «льготного» периода. Более того, как объяснил И.Никитин, если протокол о нарушении таможенных правил по просроченному выезду уже составлен, но гражданин решит воспользоваться нормами нового закона – подаст таможенную декларацию о растаможивании автомобиля, производство по таможенному делу прекращается и протокол аннулируется.

Положения закона касаются автомобилей, предназначенных для личного пользования и распространяются не только на "евробляхи", которые уже нарушили режим ввоза авто, но и на все остальные легковые авто, которые будут ввозиться в Украину. Об этом говорила председатель профильного комитета ВР Нина Южанина.

Законодатель дал Кабмину 30 календарных дней со дня вступления закона в силу, чтобы расписать процедуру растаможки автомобилей для реализации Закона "О внесении изменений в Таможенный кодекс и некоторые законодательные акты Украины касательно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины» (законопроект № 8488), и двухмесячный срок на приведение нормативно-правовой базы в соответствие с законом «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины касательно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств» (законопроект 8487).

Строгий режим для «евроблях»

Новыми таможенными правилами Кабмин установит порядок временного ввоза и транзита авто с ужесточением ответственности для нарушителей. Полиция получает доступ к базе данных таможни и право останавливать машины на иностранных номерах при наличии информации о нарушении.

Новым Законом вводятся дополнительные условия временного ввоза и транзита авто:

- граждане Украины смогут ввозить авто на иностранных номерах в режиме транзита или временного ввоза, только если состоят на консульском учете и проживают за пределами Украины;

- авто личного пользования в режиме транзита может находиться в Украине только с целью перемещения через таможенную территорию страны;

- временный ввоз иностранцем более чем одного личного авто разрешается при наличии денежного обеспечения (равняется стоимости растаможки авто);

- временный ввоз авто коммерческого назначения при выполнении обязательств по трудовым договорам разрешается на срок до 10 суток с денежным обеспечением;

- личные авто, которые ввозятся в Украину более чем на 30 дней, подлежат государственной регистрации.

- автомобиль в режиме транзита или временного ввоза нельзя разукомплектовать или передать во владение, пользование или распоряжение другим лицам.

- запрещено использовать такое авто в предпринимательской деятельности или для получения дохода.

За нарушение последних двух правил предусмотрен штраф в размере 34 тыс. грн. В законе также прописаны штрафы за нарушение срока пребывания нерастаможенного автомобиля на территории Украины:

- за превышение на сутки – 170 грн;

- свыше одних и до 10 суток – 3,4 тыс. грн;

- на 10 суток – 8,5 тыс. грн;

- от 20 до 30 суток – 85 тыс. грн;

- более 30 суток, а также в случае потери или разукомплектации автомобиля – 170 тыс. грн или конфискация авто по решению суда.

Штрафы не будут применяться к авто во время 180-дневного "льготного" периода растаможки.

Замначальника Главного управления Национальной полиции в Сумской области Владимир Бабич заверил автоактивистов, что пока никто «сверху» не давал команды ловить «евробляхеров», и думает, что такой команды не будет, а если поступит, то он об этом сообщит открыто.

- Твердая позиция полиции Сумщины – в соблюдении нейтралитета. У нас нормальные партнерские отношения с руководителями общественных движений. Все ваши общественные инициативы, выраженные законным способом, будут нами поддержаны тем способом, который выписан в законе. Никто из полицейских не имеет права ущемлять достоинство, потому что кто-то из наших граждан ездит на тех «евробляхах».

Есть исключения, когда мы действительно должны тщательнее проверять машины с такой регистрацией из-за того, что на этих машинах часто совершаются преступления. Их потом бросают, сжигают, и полиция не может справиться с этими преступниками. Поэтому проверок, возможно, и больше, но я хочу, чтобы к этому относились с пониманием: они никак не направлены на притеснение общественных организаций и просто людей, приобретших такие автомобили. Мы готовы сотрудничать, - отметил В.Бабич. - Введено военное положение. У нас работы непочатый край. Если будет взаимопонимание, все будет хорошо со стороны полиции. Я вас уверяю.

- Вот вступил в действие закон. А будут ли, согласно новому закону, останавливать и проверять, законно ли автомобиль пребывает на территории Украины по сроку? Какие будут ваши действия? – уточнили активисты.

- Никаких действий не будет, пока мы не сядем за «круглый стол» по этой отдельной тематике. Это может состояться тогда, когда я буду знать, что определенные команды даны или есть общий приказ с таможенниками, чтобы мы именно на этом участке вели работу. Но поверьте мне, скорее всего, в ближайший месяц будет не до этого. Услышьте: всему голова – «круглый стол».

При этом заместитель начальника Сумского отдела полиции Дмитрий Заремба поблагодарил общественных активистов за то, что в Сумкой области «евробляхеры» не прибегли к блокированию дорог, как в Харьковской или в Западной Украине.

- И общественные объединения, и полиция отработали эти вопросы на «отлично», - считает полицейский, сообщая, что нареканий от участников дорожного движения не было.

Плохо, но лучше, чем ничего

Сумским евроавтоактивистам принятые ВР законы не нравятся, но в виду их важности для решения проблемы с растаможкой, активисты не требуют отмены, при этом не теряя надежды на внесение поправок. Они обратились в Сумскую облгосадминистрацию с просьбой донести их видение вопроса в Верховную Раду Украины, чтобы не пришлось выходить на протестные акции. Заместитель председателя облгосадминистрации Иван Боршош пообещал донести мнение сумских евроавтоактивистов и в ВР, и в Кабмин, и в Администрацию Президента.

Во-первых, законы о растаможке не нравятся тем, кто не сможет переоформить на себя автомобили, принадлежащие иностранным фирмам. К примеру, в Литве есть фирмы, на которых числятся сотни автомобилей, ездящих по украинским дорогам.

Во-вторых, плата за растаможку получилась самой высокой в Европе, и это при очень низком уровне доходов. Большое количество машин с европейской регистрацией, ввезенных в Украину, довольно-таки почтенного возраста, с объемом двигателя больше 3000 куб см. В то время как формула акцизной ставки стимулирует к ввозу малолитражек поновее.

А еще принятые законы продемонстрировали: лобби т.н. «отечественного производителя», предлагающего авто именно в нижней ценовой категории, пока удается сдерживать интересы «евробляхеров». Власть не заинтересована давать им зеленый свет, причем и местная тоже – города не готовы к массовому наплыву автомобилей. Вряд ли тот же самый «евробляхер» обрадуется легко доступной растаможке, если потом часами придется стоять в пробках. С другой стороны – выборы на носу, «евробляхеры» представляют многочисленную организованную, готовую к протестным действиям силу, которую уже нельзя игнорировать. Хотя до этого власть предпочитала не замечать бизнеса и коррупции на незаконном ввозе и использовании таких авто. Плюс понадобились деньги в Пенсионный фонд для удовлетворения самого дисциплинированного электората. В результате получился компромиссный вариант, который, по мнению «евробляхеров», требует доработки.

Ни государству, ни людям

Александр Ткаченко, председатель общественной организации «Европейский выбор Сумщины»:

- Законом, вступившим в силу 25 ноября, власть взяла в заложники большинство граждан, которые нашли способ, не выезжая из страны на заработки, остаться дома и содержать свою семью. Средний класс, который приобрел автомобили по доступной цене, в связи с этим законом не может растаможить автомобиль. Власть даже не дала срока приспособиться к новому закону и привести в порядок режимы пребывания данных авто. Люди, приезжающие на территорию Украины на автомобиле с иностранной регистрацией, работая при этом в другой стране, должны платить гарантийный взнос минимум 3 тыс. евро. При этом им нет смысла растаможивать этот автомобиль, т.к. они постоянно находятся за рубежом и автомобиль принадлежит предприятию, на котором они работают.

Власть хочет нагреть руки на растаможивании, стоимость которой самая высокая в Европе. Зато они позаботились о себе. Лица, имеющие возможность приобрести дорогой автомобиль и новый, по этому Закону, платят за растаможивание в три раза меньше, чем за дешевое авто. Они оставили для себя «дыру» в Таможенном кодексе , дающую возможность завезти без уплаты налога сроком до одного года с дальнейшим продлением самолет, лодку или другие вещи, недоступные обычным гражданам. Мы предлагаем сделать дополнения к законам и пойти навстречу обычным людям, чтобы урегулировать возникший конфликт. Наши предложения:

1. Сохранить режим «транзит» для лиц, постоянно работающих за рубежом без залога.

2. Убрать коэффициент возраста автомобиля.

3. Упростить бюрократическое оформление, сделав его электронным.

4. Сделать временный ввоз без права отчуждения для резидентов Украины.

5. Сделать льготное растаможивание авто для участников боевых действий, инвалидов и многодетных семей.

Они с растаможивания заложили большую сумму в Пенсионный фонд, но 90 процентов людей, имеющих эти автомобили, не имеют возможности их растаможить, т.к. это неподъемная для них сумма. И соответственно этих налогов, заложенных в бюджет, не будет. Если бы речь шла о доступной сумме – 500-600-700 евро, люди посчитали бы это нормальным: заплатил налог – получил автомобиль. Я хочу, чтобы депутаты увидели: не будет этих налогов, которые они заложили в Пенсионный фонд.

Анатолий Кривец, председатель сумского отделения общественной организации «Авто-Евро-Сила»:

- Сейчас многие обвиняют «Авто-Евро-Силу», ставшую инициатором этого закона, в том, что не сдержали свое слово – многие люди остались в ситуации, когда не могут растаможить свой автомобиль.

Два года тому назад такого закона не было. Был закон, по которому можно завозить автомобили не старше 5 лет, ЕВРО-5. Были странные случаи, когда доноры из заграницы передавали, к примеру, реанимобиль, как в Глухове, но в связи с отсутствием закона о растаможивании городская власть вернула этот автомобиль назад.

С нашей стороны к закону было много поправок, но, к сожалению, наши народные депутаты от Сумщины – господин Медуница, Лаврик и Сугоняко - не ознакомились с этими поправками и голосовали за этот закон. Когда мы спрашивали других депутатов, почему они голосовали за этот закон, они сказали, что поправок этих не видели. Это говорит о том, что закон принят с грубыми нарушениями процедуры. Наши юристы в этом направлении уже работают. Перед принятием каждый депутат и каждая фракция должны его просмотреть и изучить на протяжении 10 дней. А не так, что на профильном комитете ВР принимают решение и уже на следующий день закон голосуется. Наши юристы от «Авто-Евро-Силы» уже подали иск в Конституционный суд. Мы будем доказывать, что закон не является действующим и для обычного гражданина он недопустим.

В принципе, в законе много хорошего. Во-первых, отменили стандарт ЕВРО-5. Но, к сожалению, для обычного гражданина растаможивание осталось недоступным. Почему-то так получается: растаможка автомобиля 2013 года, который можно приобрести за рубежом приблизительно за 20 тыс. евро, обойдется в 45%, а за растаможку автомобиля, на котором ездит 90 процентов украинцев, по цене 1,5-2 тыс. евро придется заплатить 250%. Получается снова власть сделала себе то, что нравится ей, а обычный человек снова остается за рамками.

Присоединяясь к коллегам из организации «Европейский выбор», мы предлагаем направить в ВР обращение, чтобы из существующего закона убрать коэффициент возраста, а возможно, и весь акциз. Тогда растаможивание для обычного человека будет доступным, а налоги, которые пойдут в бюджет, смогут залатать дыру в Пенсионном фонде. И все будут довольны.

Александр Величко, представитель общественной организации «Автомайдан-Сумы»:

- Сегодня общество расколото властью на две группы. Одни считают, что заплатили массу денег за свой «Ланос», а люди на автомобилях с еврономерами им что-то должны. Есть такое мнение.

Для многих людей – это маленькая соломинка, за которую они цепляются, чтобы выжить. Поверьте, это не средство обогащения для получения какой-то суперприбыли. Нет. Вспомните Польшу, они были еще в худшем положении, чем Украина, но пошли по другому пути. Малый и средний бизнес поддержала власть. И что из этого вышло, всем известно. Я считаю, сегодня власти надо повернуться лицом к нам, к людям малого и среднего бизнеса, протянуть нам руку помощи, чтобы мы встали на ноги. От этого будет укрепляться наше государство.

Для наших депутатов должен быть экзамен на зрелость. С кем они: с олигархами? Они пришли защищать наши интересы или свои? Все уже поняли, что люди могут сплачиваться – это показал и Майдан, и «Авто-Евро-Сила». А сплотиться надо власти и народу. Тогда воцарятся мир и спокойствие в нашем государстве.

Для тех, кто считает, что Украину заполонил металлолом, я покажу фотографию автомобиля 2004 года. Я хотел бы посмотреть на автомобиль 2004 года с названием «Лада-Калина» или еще что-нибудь. Поверьте, все, кто сюда везет автомобиль, умеют считать и больше чем кто-либо переживает за состояние своего автомобиля.

Когда я останавливаюсь на пешеходном переходе, некоторые крестятся, потому что очень много наших автомобилистов (я не делю на евро или украинские номера) перестали пешеходов пропускать. Я уже несколько месяцев наблюдаю за людьми, ездящими на евромарках. Поверьте, они вежливее и меньше нарушают правила. Поэтому я призываю всех с пониманием подойти к этой проблеме. Надеюсь, в период, когда она будет решаться, нам помогут наши доблестные полицейские, чтобы не было никаких недоразумений, а дальше все можно наладить и решить в правовом поле. Ни я, ни мои друзья не хотим, чтобы было так, как на Западной Украине. Никому не нужны перекрытия и т.д. Хочется все сделать по-человечески, в рамках закона.