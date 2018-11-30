Право

Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
13.12.2018 16:26535

Судмедистория одного сокращения

Общественный активист и правозащитник из Белополья Александр Шкарупа рассказал, как можно восстановиться работникам, сокращенным в связи с оптимизацией койко-мест в больницах

Возможно, этот прецедент кому-то поможет защитить свои права. Хотя, как отмечает Александр Шкарупа, люди, особенно в районах, не горят желанием отстаивать свои интересы в судах: из 60 уволенных из Белопольской ЦРБ только трое решили судиться.

В связи с Постановлением Кабмина от 25.11.2015 № 1024  «Об утверждении норматива обеспечения стационарными больничными койками из расчета на 10 тыс. населения», последовавшим за ним приказом Минздрава, и распоряжением облгосадминистрации Белопольский райсовет 31 января 2018 года принял решение об оптимизации койко-мест в Белопольской центральной районной больнице, что повлекло массовое сокращение должностей. Как уверяет Александр Шкарупа, работников принуждали писать заявления на увольнение по собственному желанию или по согласию сторон. Всего сократили 60 человек. В связи с этим активист написал жалобу председателю райсовета. Получил ответ: все законно, главврач имеет право. Обратился к начальнику управления здравоохранения облгосадминистрации. Ответ такой же: все проверили, все в рамках закона. Госинспекция по труду тоже отреагировала подобным образом: проверку провели, выявили некоторые нарушения, не касающиеся сути обращения. Но когда общественный активист увидел Постановление Киевского апелляционного административного суда от 31 января 2017 года (вступило в силу 30 августа 2018; дело №826/6046/16; ссылка на Госреестр судебных решений) об отмене вышеупомянутого постановления Кабмина от 25.11.2015 № 1024  «Об утверждении норматива обеспечения стационарными больничными койками из расчета на 10 тыс. населения», а это по сути запрет на сокращение койко-мест в больницах, решил обратиться в Белопольский районный суд.

- По двум людям суд вынес решение о восстановлении их на работе и компенсации зарплаты, не полученной в результате вынужденного прогула. Из 60 человек восстановились только двое, еще один уволенный работник тоже решил добиваться справедливости в суде. Если и другие работники, уволенные из Белопольской ЦРБ, захотят отстаивать свои права в суде, заявления еще можно подавать до 13 декабря, - говорит А.Шкарупа, отмечая, что Белопольский районный суд при рассмотрении дела принял во внимание Постановление Киевского апелляционного административного суда.

Однако белопольский активист признается, что особой мотивации восстанавливаться на работе у уволенных работников нет, т.к. даже те, кто восстановился и получил компенсацию около 50 тыс. грн снова уволились по согласованию сторон, поскольку у людей нет желания работать в коллективе, который их сократил и возвращение, мягко говоря, не приветствует.

Право Восстановление на работе по суду Сокращения
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