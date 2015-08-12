Право

Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
25.12.2018 15:38618

В Сумах презентовали правовую Википедию. Топ 7 правовых консультаций

Бесплатные адвокаты открыли свой корпоративный сайт для общего пользования, тоже бесплатного

Справочно-информационная платформа правовых консультаций «WikiLegalAid», помогавшая раньше только юристам системы бесплатной правовой помощи, теперь доступна всем.

Справочная платформа правовых консультаций «WikiLegalAid», презентованная в Сумском пресс-клубе 13 декабря, создана и наполняется на основе обращений клиентов системы бесплатной правовой помощи. Поэтому, если ваш правовой вопрос не является уникальным, не обязательно спешить к юристам. Можно попробовать найти ответ самостоятельно. А если поход к юристу неизбежен, как минимум «WikiLegalAid» поможет вооружиться информацией, чтобы предстоящее общение прошло эффективнее. Информационная база функционирует по принципу Википедии и даже по дизайну напоминает эту известную поисковую систему.

Борцам за права в помощь

Платформа «WikiLegalAid» создана в ноябре 2016 года. Над ней работали свыше 600 специалистов системы предоставления бесплатной правовой помощи из разных областей Украины. За время существования Центров бесплатной правовой помощи замечено: 90 % обратившихся нуждаются именно в консультации. Поэтому и решили открыть базу, вобравшую правовую информацию, опыт и успешные практики, для общего доступа.

- «WikiLegalAid» - это интернет-сайт, на который раньше могли заходить только работники системы бесплатной правовой помощи. Сейчас любой человек может туда зайти и получить ответ на актуальный правовой вопрос, который его интересует, - объяснил начальник отдела обеспечения работы контактного центра Регионального центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи в Сумской области Алексей Рыбалка, непосредственно занимавшийся созданием и наполнением электронного ресурса.

По его словам, достоинства консультативной базы в системности (консультации систематизированы по отраслям права, что упрощает поиск информации), актуальности (идет постоянное наполнение и обновление), полноте (предоставляется исчерпывающая информация для решения вопроса), доступности (в любой точке, где есть интернет), простоте и бесплатности пользования. База «WikiLegalAid» может быть полезна, как практикующим юристам, студентам-правоведам, правозащитникам, так и людям далеким от юриспруденции. Консультация дается так, чтобы было понятно всем. Сейчас в базе больше 1400 правовых консультаций по самым актуальным правовым вопросам. Она постоянно пополняется и актуализируется сотрудниками системы бесплатной правовой помощи в соответствии с реальными запросами клиентов.

- Статьи платформы имеют ссылки на действующую нормативную базу и актуальную судебную практику, которая может понадобиться для решения определенных правовых вопросов. Кроме правовой информации статьи включают образцы документов, в том числе процессуальных. Самые распространенные отрасли права, по которым можно найти консультации – административное, семейное, трудовое, гражданское, земельное, - рассказывает А.Рыбалка. – Есть два способа поиска информации: через ключевое слово или корень слова (поставить знак «*» для сужения поиска ) в поисковой строке на главной странице сайта или через категории отраслей права.

При этом свою работу продолжает колл-центр, дающий бесплатные правовые консультации по телефону: 0 800 213 103 (в пределах Украины услуга связи бесплатна). Также можно обращаться непосредственно в Сумской местный центр предоставления бесплатной правовой помощи по адресу: ул. Покровская, 9/1; тел. (0542) 66-51-08; 066-771-32-61; 098-380-69-38.

Мнение адвоката

- Думаю, что эта платформа будет, прежде всего, полезна рядовым гражданам, но и адвокатам тоже, т.к. систематизирует вопросы по разным отраслям права. Особенно она пригодится молодым адвокатам с недостаточным опытом работы. Они смогут изучить типичные вопросы, с которыми обращаются граждане. Ведь иногда люди приходят к адвокату и не могут сформулировать, что они хотят, - отметил адвокат Алексей Назаренко, напомнив, что с нового года вводится адвокатская монополия на защиту интересов граждан в судах.

Топ 7 правовых консультаций

Зайдя на «WikiLegalAid» можно увидеть чаще всего запрашиваемые в данный момент консультации:

1. Как действовать военнослужащему для получения статуса участника боевых действий?

2. На какой размер алиментов на ребенка можно рассчитывать?

3. Как бесплатно получить земельный участок из земель государственной и коммунальной собственности?

4. Что такое ограничительное предписание и как им воспользоваться в случае домашнего насилия?

5. Планируете выехать с ребенком за границу, но отец / мать не дают согласия?

6. Как получить «Пакет малыша»?

7. Каков порядок обращения в суд для установления факта, имеющего юридическое значение (отдельное производство)?

Кроме того, многим нашим читателям может быть полезна консультация на тему: как воспользоваться помощью государства и оформить субсидию?

В связи с принятием 26 ноября 2018 Верховной Радой Украины Закона о введении военного положения база «WikiLegalAid» оперативно дополнена новыми актуальными правовыми консультациями:

- Введение военного положения: запреты и ограничения;

- Правовой режим военного положения;

- Права и свободы граждан в условиях военного положения.

Право WikiLegalAid Правовая помощь

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