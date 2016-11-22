Земля и люди: прокуратура против землевладельца Сумская местная прокуратура судится с владельцем известных в Сумах строительных маркетов «Рона» Романом Чванкиным за государственную землю

Чтобы чиновники, призванные отстаивать интересы государства, делали это с большим усердием, сумские активисты организовали пикет у Заречного районного суда. В нем приняли участие общественные организации «Правый сектор», «Гранит», представители профсоюзов и жители Радьковки — села, в котором семья Романа Чванкина приобрела в собственность землю. Кроме того, как утверждают общественные активисты и жители Радьковки, за забором у латифундиста оказалась часть земель военного полигона, леса и дороги.

Акция состоялась 10 января и была приурочена к первому судебному заседанию по иску Сумской местной прокуратуры. Прокуратура просит суд обязать ответчика (Чванкина Романа Виталиевича) вернуть лесхозу самовольно занятый земельный участок площадью 1,3511га, стоимостью 106 801,93 грн, расположенный на территории Стецковского сельсовета путем демонтажа забора.

Сам Роман Чванкин в суд не явился, а представляющий его интересы адвокат Григорий Джепа заявил, что иск прокуратуры основывается исключительно на предположениях и попросил суд отклонить, по его словам, бездоказательные исковые требования в полном объеме.

Почему пикет

Как заявил руководитель сумского областного штаба национально­освободительного движения «Правый сектор» Сергей Супрун, причина акции — захват государственных земель при попустительстве государственных структур.

— Заседание суда связано с деятельностью гражданина Чванкина Романа Виталиевича, который своими действиями и коррупционными действиями государственных институций захватил около 8 га территории военного полигона и государственного леса. Это противостояние продолжается не первый год: созданы комиссии, ведутся уголовные производства, а воз и ныне там. Захвачен значительный участок леса, перекрыта дорога, установлены капитальные ворота, — рассказывает С.Супрун. — Уже несколько лет идут заседания, написаны кипы бумаг, но ситуация не меняется. Вы можете проехать в село Радьковку на хутор Петрухи и увидеть, как живет современный феодал, латифундист, владелец строительных магазинов.

Земельные участки переходили в частные руки в период с 2009 года, а крайний — в 2014­15 году. Дело рассматривал Хозяйственный суд Сумской области, административный суд, сейчас — апелляционная инстанция. К этому делу привлечена военная прокуратура, т.к. там есть участок полигона. Привлечены гражданская прокуратура, работники Гослесхоза и представители районной и областной госадминистраций. Пока никаких позитивных решений по этому делу нет.

По этому поводу выезжали комиссии сельсовета и облгосадминистрации с участием специалистов. Но до сих пор никаких мер не принято, все стоит на месте. Выходит так, что во время войны в тылу спокойно захватываются территории у этих же военных. Это воинская часть А1476 (27­я артиллерийская бригада). Мы неоднократно встречались с командованием этой бригады. Позиция их, мягко говоря, непонятна. Они говорят: передали все в полицию, она разбирается. К тому же не может оформить в Госгеокадастре свои земельные участки Гослесхоз, т.к. на них накладывается посторонний пользователь, у которого есть соответствующие документы. Уже несколько лет идет оформление документов, но представитель государства не может этого сделать. У нас выходит такое крайне либеральное государство, что Чванкину можно все, а интересы остальных абсолютно не учитываются, — возмущается Сергей Супрун. — Дело это тянется годами, т.к. судьи берут то самоотвод, то пребывают в совещательной комнате, то в отпуске, то еще где­то, находя формальные причины для переноса рассмотрения. Сегодня назначено первое заседание по вопросу рассмотрения дела по сути.

— Почему мы, имея свою работу, семьи, бегаем каждый божий день, занимаясь вашей работой? — спрашивали активисты представителя Гослесхоза.

Лесхоз вступает в дело

— По ситуации, сложившейся с самовольно занятыми земельными участками — захватом государственного лесного фонда, — мы будем делать все возможное, чтобы вернуть государству эти земли. Абсолютно все, что в наших силах, — заверил юрисконсульт государственного предприятия «Сумское лесное хозяйство» Николай Плужников. — По этому процессу не одно дело. Я сейчас больше занят именно уголовным. Я только что приехал из полиции. Мы впервые инициировали заседание комиссии райгосадминистрации, подсчитали ущерб по этому делу, чего не было сделано с 2010 года. Сейчас отправили материалы на экспертизу. После ее проведения будет вручаться подозрение. Ущерб около 645 тыс. грн. Ущерб подсчитывали работники лесхоза, согласно соответствующему постановлению Кабмина. Насколько мне известно, уголовное производство ведется по статье 197 ч.4 (самовольное занятие земельных участков) и ст. 364 (злоупотребление властью) УК Украины со стороны работников Госземагентства и работников Стецковского сельсовета.

Позиция прокуратуры

Сумская местная прокуратура подала иск в интересах Сумской облгосадминистрации и госпредприятия «Сумское лесное хозяйство».

Представитель истца, прокурор Сумской местной прокуратуры Евгений Бойко в ходе судебного заседания сообщил:

— Во время изучения состояния дел в сфере земельных отношений было установлено, что ответчиком самовольно был занят земельный участок государственной собственности, который находится в постоянном пользовании госпредприятия «Сумской лесхоз», но без надлежащих на то правовых оснований пребывает в пользовании Чванкина Романа Виталиевича. В связи с этим прокуратура усматривает нарушение Лесного кодекса Украины и земельного законодательства.

Как отметил прокурор, забором из сетки рабица ограждены не только участки, пребывающие в собственности семьи Чванкиных, а и земли лесного фонда площадью 1,3511га, расположенные на территории Стецковского сельсовета. В связи с этим усматривается нарушение интересов государства, которое заключается в противоправном пользовании частным лицом участком земли государственной собственности.

Позиция ответчика

Представитель ответчика адвокат Григорий Джепа заявил:

— Исковые требования отрицаем в полном объеме. Считаем, что исковое заявление базируется на предположениях. В материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие вину именно Чванкина Романа Виталиевича в самовольном занятии земельного участка. До момента подачи искового заявления никаких обращений, писем, обращений, касающихся объяснений Чванкина Романа Виталиевича, ни от одного из органов по поводу этого спора не поступало. Как выяснилось, во время рассмотрения этого дела даже Сумское лесное хозяйство и Сумская областная государственная администрация не были уведомлены прокуратурой о том, что готовится исковое заявление. Неоднократно во время рассмотрения данного дела выяснялся вопрос об участии прокуратуры в интересах этих органов: почему они самостоятельно не обращались за защитой своих интересов в лице государства? Ни одного письма не было. Еще раз акцентирую внимание: касательно того что Чванкин Роман Витальевич якобы совершил самовольное занятие земельного участка, — это лишь мнение, высказанное в исковом заявлении прокуратуры. Никаких документов в подтверждение этого нет, даже объяснения у него не брали. Что касается протокола осмотра места событий — основного документа, на котором основываются исковые требования прокуратуры, то этот документ не отвечает требованиям, в частности, Уголовно­процессуального кодекса Украины.

По мнению адвоката Григория Джепы, если прокуратура считает, что это протокол осмотра места происшествия, составленный в рамках УПК, то в материалах дела должны быть данные, подтверждающие профессиональный уровень эксперта, должны были привлекаться понятые и пр.

— Т.е. это инициатива лично прокурора — выехать на место событий и составить документ, который не имеет никакого юридического значения и никакой юридической силы, — считает В.Джепа. — В подтверждение необоснованности позиции прокуратуры свидетельствует то, каким образом устанавливалось расположение, границы, конфигурации якобы самовольно занятого земельного участка, в этом протоколе отмечено, что использовался фотоаппарат и тахеометр. Как известно, тахеометр — инструмент геодезический, позволяющий измерять расстояние и углы. Все.

Устанавливать координаты, месторасположение земельного участка этот аппарат не позволяет. Он для этого не предназначен. Каким образом был сделан вывод, что якобы самовольно занятый земельный участок расположен вблизи земельных участков, принадлежащих Чванкину Роману Виталиевичу, кроме предположений, в материалах дела ничего нет. Эксперт не привлекался. Координаты не устанавливались. Экспертизы относительно наложения или соседства земельных участков одного с другим не проводились. И кроме голословного заявления прокуратуры о том, что они якобы соседствуют, в материалах дела нет ничего — ни показаний, ни документов.

Представитель Р.Чванкина также отметил, что Госгеокадастр в ответ на обращение Сумской местной прокуратуры тоже не подтвердил самовольного занятия участков. В письме областного управления Госгеокадастра, на которое ссылается прокуратура, сказано: для подтверждения или опровержения факта самовольного занятия необходимо провести внеплановую проверку, но в данное время такая проверка не может быть проведена.

— Чванкин Роман Виталиевич отрицает свою вину. Никакие нарушения, якобы имевшие место с его стороны, материалами дела не подтверждены. Поэтому мы иск отрицаем и просим в иске отказать. К тому же есть практика Европейского суда по правам человека, Верховного суда относительно участия прокуратуры в подобных процессах в интересах других субъектов. Поскольку это нарушает принцип равенства участников. Само участие прокуратуры в интересах других лиц, имеющих полномочия самостоятельно представлять свои интересы и интересы государства в суде, нарушает принцип равенства сторон. Это преимущество необоснованное, которое предоставляется истцам. И в данном процессе Чванкин Роман Виталиевич заведомо находится в неравном положении сравнительно с истцом, — резюмировал адвокат.

— «Бедняга», — иронично «пожалели» ответчика вольные слушатели, присутствовавшие в зале. А когда представитель ответчика сказал «лично Чванкин Роман Виталиевич забор не строил», зал разразился хохотом. Судья Анна Шелехова вынесла предупреждение. Причем оно оказалось не единственным. Еще раз судье пришлось призывать к порядку и грозить удалением, когда из зала напомнили о столетних дубах на спорном участке.

Бег на месте

Примечательно, что участники акции больше возмущались даже не действиями Р.Чванкина, а бездействием «защитников» государственных земель. В частности тем, что прокуратура не может внятно и однозначно пояснить суду, что она делает в этом процессе. Судья Анна Шелехова отметила разногласия в позиции прокуратуры на этапе предварительного рассмотрения и во время рассмотрения дела по сути.

— Прокуратура должна обосновать свое участие в интересах государства, если есть лица, которые могут самостоятельно представлять эти интересы, — напомнила судья.

Доводы адвоката Г. Джепы об отсутствии в материалах дела каких­либо обращений по поводу спорного земельного участка как со стороны облгосадминистрации, так и «Сумского лесхоза» еще больше «подогрели» возмущение участников акции бездействием государственных структур. Как оказалось, эти государственные структуры были проинформированы прокуратурой об иске в их интересах в день его подачи. Также не прошла не замеченной ошибка следователя — не указан номер уголовного производства, в рамках которого составлен протокол осмотра места происшествия, являющийся важным документом в доказательной базе истца.

Общественные активисты также не оставили без внимания информацию о том, что областное управление Госгеокадастра еще в марте 2017 года сообщило прокуратуре о том, что для установления факта самовольного (не)захвата земельного участка нужна внеплановая проверка. Сейчас на дворе январь 2019­го, и она до сих пор не проведена.

Прокурор попросил суд отложить рассмотрение дела. Чтобы участники процесса могли уточнить свои позиции, суд объявил перерыв. Продолжение запланировано на 30 января — в 14.00 суд займется рассмотрением доказательств.

— Дело сложное, — признает судья Анна Шелехова.