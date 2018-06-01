Монетизация без монет: чего ждать субсидиантам Кабмин изменил механизм выплаты субсидий, при этом порядок и категории лиц, имеющих право на государственную помощь, при оплате коммунальных услуг остались прежними

Кроме того, как выяснилось, Кабмин снова готовит изменения изменений, чтобы в качестве эксперимента провести реальную монетизацию - в наличной форме. В то время как к нынешней правительственной версии монетизации уже приклеилась приставка «псевдо».

Как Сумы готовятся к новациям и что ожидает субсидиантов в конце отопительного сезона, рассказали представители городской власти и предприятий-поставщиков коммунальных услуг во время брифинга в горсовете 18 января.

В чем перемена

Как сообщила заместитель городского головы Алена Дмитриевская, 27 декабря 2018 года Кабинет Министров Украины принял Постановление № 1176 «Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий населению в денежной форме». Постановление уже вступило в силу.

- Согласно Постановлению, планируется, что процесс монетизации будет проходить постепенно, в три этапа. Первый этап уже начался с 1 января 2019 года. В этом процессе должны принять участие семьи, которые впервые подают заявление по новому образцу и обращаются впервые. Второй этап монетизации вводится с 1 мая текущего года. В нем примут участие семьи, которые подадут заявление и будут иметь право на субсидию на неотопительный период. И третий этап предусматривает полномасштабную монетизацию – с 1 октября текущего года, - объясняет заместитель городского головы. - На каждого субсидианта в отделении «Ощадбанка» откроют персональный счет, на который государство будет перечислять субсидию. В свою очередь, банк будет рассчитываться за субсидианта с предприятиями-поставщиками коммунальных услуг. Перечисляя деньги, банк будет отправлять СМС-сообщения с суммой платежа на номер телефона, указанный в заявлении субсидианта.

При этом А.Дмитриевская напомнила: как и раньше, субсидиант должен оплачивать обязательный платеж каждому предприятию-поставщику коммунальных услуг. В связи с новацией это будет единый платеж за все коммунальные услуги, и часть этого платежа будет оплачивать «Ощадбанк», а другую часть – потребитель.

- По результатам отопительного сезона, если семья сэкономит деньги, остаток средств на счету она может использовать по своему усмотрению, - сказала А.Дмитриевская.

Как объяснила директор департамента социальной защиты населения Сумского горсовета Татьяна Масик, семьям, получающим субсидию с начала отопительного сезона, сейчас в органы соцзащиты обращаться не надо. Исключение – домохозяйства, где произошли перемены, влияющие на право получения субсидии и ее размер. А если семья решила получить субсидию впервые, представителю домохозяйства придется подать заявление-декларацию уже по новым формам бланков.

Однако…

Министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил о намерении внести изменения в только что утвержденную систему предоставления субсидий в денежной форме (по данным официального сайта Минсоцполитики от 16 января):

"Было совещание у президента Украины с участием премьер-министра, ряда министров, заинтересованных сторон, а именно: Укрпочта "," Нафтогаз ", Пенсионный фонд, представителей общественных организаций, ОСМД. Было принято политическое решение о том, чтобы тех людей, которым назначена субсидия с октября, перевести на денежные расчеты уже в наличной форме с марта. Это делается для того, чтобы к маю иметь представление о том, какой механизм является более эффективным. Безналичный механизм мы запустили с 1 января, а теперь прорабатываем наличный - в экспериментальном порядке всем выдать деньги и посмотреть, как это будет работать ", - пояснил Андрей Рева, особо отметив, что оба механизма монетизации, наличный и безналичный, будут работать параллельно.

"Сегодня у нас 4 миллиона получателей субсидий, средний размер субсидии составляет 1,5 тыс. грн. Т.е. 6 миллиардов гривен в месяц мы будем выдавать наличными", - рассказал министр. А в безналичной форме субсидию будут получать те граждане, которые обратились в управление соцзащиты после 1 января 2019 года.

Как видим, выдача субсидийных денег наличными пока только в планах правительства.

Не ждали?

Как выяснилось на брифинге в горсовете, в конце отопительного сезона многих субсидиантов может ждать неприятный сюрприз. Получатели жилищной субсидии должны ежемесячно оплачивать обязательную часть платежа. И только в случае, когда стоимость фактически потребленной услуги меньше обязательной части платежа, граждане платят фактическую стоимость.

Из-за сложностей с пониманием расчетов в платежках многие не платили т.н. обязательную часть платежа. Как сообщили представители «Энера Сумы» и «Сумыгаз Сбыт», такие потребители не уплаченные ими суммы увидят в платежках в виде задолженности в конце отопительного сезона.

Как рассказала директор ООО «Энера Сумы» Ирина Лошак, предыдущая форма платежки приносила потребителям неудобства – они не могли определиться, какую сумму платить: «до сплаты» или «обязательный платеж». Учитывая обязанность потребителя платить обязательный платеж, который не выше начислений за фактически потребленную электроэнергию, в январе за потребленную электроэнергию декабря было принято решение в сумму «до сплаты» включить тот уровень обязательной части, который является меньшим, чем потребленная электроэнергия. Данные счета на сегодняшний день пришли сумчанам от ПАО «Сумыоблэнерго» за потребленную электроэнергию в декабре. Учитывая реформирование отрасли, февральские счета за потребленную электроэнергию в январе будет предоставлять уже ООО «Энера Сумы». По ним также надо будет платить по графе «до сплаты».

Со счетами «Сумыгаз Сбыт» ситуация сложней.

Как объяснила начальник отдела расчетов «Сумыгаз Сбыт» Ольга Федорченко, в счетах за газоснабжение суммы «до сплаты» учитывает начисления за потребленную услугу с учетом сумм предоставленной субсидии. Обязательная часть в эту сумму не включена. Она информативно указывается в каждой квитанции субсидианта.

- Т.е. получается, что жители самостоятельно должны определить, какую сумму платить, – в квитанции это не указано. Нет разделения на обязательную часть и стоимость фактически потребленной услуги, - отметила Т.Масик.

- В сумме «до сплаты» указана именно задолженность за полученную услугу, - уточнила Ольга Федорченко и объяснила, сколько надо заплатить, если в платежке стоит, к примеру, в графе «до сплаты» 1000 грн, а в графе «обязательная плата» - 500 грн. – Если к оплате выставлена 1000 грн., потребителю необходимо уплатить эту тысячу, чтобы избежать задолженности за газоснабжение, чтобы не было вопросов насчет отключения. И 500 грн – дополнительно, как обязательную часть. Но вся сумма будет учтена как оплата услуги газоснабжения.

- А что будет, если граждане не заплатят вам обязательный платеж? Какие потом будут у них обязательства? Будете ли доначислять в мае? Что их ждет в мае? – спросила Т.Масик.

- После проведения возврата сумм неиспользованной субсидии средства, которые не уплачены в счет обязательной части, отобразятся как задолженность, - объяснила О.Федорченко. - Возврат сумм неиспользованной субсидии будет сделан только тем, у кого на конец отопительного сезона будет переплата.

Заместитель директора департамента социальной защиты населения Ирина Лагиренко напомнила опыт предыдущих лет:

- Люди привыкли с 2015 года, когда отменили обязательный платеж, экономить. За счет экономии они не платили или платили значительно меньше, чем должна была быть обязательная часть. И сегодня такие люди продолжают экономить, причем не платя ни копейки за услугу газоснабжения. После того как организацией в мае будет сделан перерасчет, все эти размеры обязательной платы выставятся в платежку. Это я могу сказать исходя из практического опыта предыдущих лет, кода эти счета были до 2015 года. И снова эта масса людей придет в департамент соцзащиты, т.к. этот перерасчет будет выставлен в графе «субсидия». Хотя перерасчет делается организацией-поставщиком услуг.

- Сейчас идут вопросы от потребителей, почему выставлена такая большая сумма? А она сложилась из того, что человек, возможно, по незнанию, что именно надо платить, не платил обязательную часть, которая была меньше начисления к плате за услуги, и уже в данных квитанциях возникла задолженность с начала отопительного сезона, - рассказывает И.Лошак. - И людям в конце отопительного сезона мы будем вынуждены выставить суммы, которые ими не были уплачены от незнания об обязательной части. Поэтому подчеркиваю: в счетах за электроэнергию мы просим платить сумму «к оплате», там уже все учтено.

Позиция сумских ОСМД

Ассоциация ОСМД Сумщина отказывается работать по новым правилам – до введения настоящей монетизации. Об этом заявил Роман Гученко на пресс-конференции в пресс-клубе 21 января.

- Когда мы говорим о монетизации, сообщество ОСМД не считает это монетизацией. Поскольку монетизация предусматривает, как декларировалось раньше, следующее: гражданин получает от государства социальную помощь не свой счет, открытый в банке и решает, как платить. Что произошло на сегодняшний день? Сейчас Постановлением принятым 27.12.2018 года №1176 принудили ОСМД открывать дополнительные счета в «Ощадбанке», платить за содержание самого счета, платить комиссию с полученных денег, которые будут поступать субсидианту, уменьшать субсидианту и льготнику плату на сумму субсидии, еще не получив денег. И главное – в этом Постановлении ОСМД в конце списка получателей денег. Когда совладельцу придут деньги на счет открытый в «Ощадбанке», к примеру 1 тыс. грн, то в первую очередь деньги пойдут олигархам – за газ и электроэнергию, а уже потом в ОСМД.

Учитывая сложившуюся сегодня ситуацию, финансовую нагрузку, которую хочет государство возложить на ОСМД, 18 января 2019 года состоялось заседание Ассоциации ОСМД Сумщины, в которую входит 34 действующих в Сумах ОСМД (сейчас в городе из больше 200 зарегистрированных реально работает 80 обществ совладельцев) было единогласно принято следующее решение:

- никто дополнительные счета для зачисления средств по льготам и субсидиям не открывает;

- информируем совладельцев и жителей дома о том, что подавать новые заявления на получение субсидии, пока не решен вопрос, не надо. Если человек получал льготу и субсидию до нового года, он ее будет получать и дальше, но по старой схеме, существовавшей до 1 января 2019 года: государство дает деньги, дает список, и только после этого мы уменьшаем обязательную сумму платежа для субсидианта и льготника;

- мы рекомендуем другим ОСМД не поддерживать псевдомонетизацию;

- мы ждем реальной монетизации по заявлению Министерства социальной политики.

На прошлой неделе наши представители – Виктория Погорелова и Татьяна Бойко - были на заседании у президента Украины и довели данную позицию по ОСМД, и президент дал поручение и министру социальной политики и вице-премьеру – до марта разработать механизм реальной монетизации, чтобы люди получали реальные деньги на свои карточки или другим установленным Минсоцполитики и Минфином способом.

На следующий день на официальном сайте Минсоцполитики появилась информация от господина Ревы, что они действительно сейчас выполняют поручение президента и с 1 марта должен этот механизм заработать. Мы также знаем, что Минсоцполитики действительно работает над данным постановлением.

Как уточнил Р.Гученко, открытие счета включает нотариальную услугу – 250 грн, примерно 50-60 грн в месяц – плата за обслуживание банка, плюс комиссия - 0,7 процента от суммы средств поступающих от субсидианта, плюс средства на СМС-информирование, которое тоже ляжет на ОСМД. Т.е. «Ощадбанк», согласно этого Постановления, должен еще информировать субсидианта СМСкой. Соответственно за эту СМСку должен кто-то платить.

- Мы считаем, что монетизация - это государство и субсидиант. Также как государство и пенсионер, государство и получатель социальной помощи по уходу за ребенком. Не нужно, чтобы между гражданином и государством еще был бы какой-то субъект, который будет выполнять возложенные на государство обязанности. Субсидия это такая же социальная помощь. Кормить олигархов вместо того, чтобы давать людям реальные деньги? Мы считаем это псевдомонетизацией, - резюмировал Р.Гученко.

К сведению: В 2018 году департаментом соцзащиты населения Сумского горсовета было предоставлено почти 290 тыс. услуг жителям по различным вопросам социальной защиты. Более 40 тыс. представителей домохозяйств Сум предоставили документы для назначения субсидии, на 11 тыс. больше чем в 2017-ом году. Только в течение октября специалистами департамента принято 8500 пакетов документов на назначение субсидии, в ноябре - до 7500.