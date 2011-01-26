Личный опыт: что делать, если отказали в праве на пенсию по «вредности» Сумчанка Ирина Чеберячко и ее коллеги-телефонистки из «Укртелекома» потратили год, но отстояли свое законное право на льготную пенсию

Не смирившись с отказом, они оказались перед выбором: идти в суд или обжаловать несправедливое, по их мнению, решение в вышестоящих инстанциях. Выбрали второй вариант - как наименее затратный финансово и более эффективный. Они потратились только на пересылку писем-жалоб (меньше 100 грн). Кроме того, признав правоту заявителей, Пенсионный фонд назначил пенсию с момента возникновения законного права, а не с момента подачи в суд (как бывает при наличии положительного судебного решения). Ирина Чеберячко по своей инициативе захотела поделиться своим опытом с читателями нашей газеты.

- Все началось с невнимательности работников городского управления Пенсионного фонда, что на ул.Школьной, к людям и документам, - говорит Ирина Чеберячко. - 30 марта 2018 года я подала заявление и пакет документов в Сумское объединенное управление Пенсионного фонда Украины в Сумской области для предоставления пенсии по возрасту на льготных условиях – по списку №2 (за вредность условий труда). У меня 33 года общего стажа и 30 «вредного». Я и еще две мои коллеги прождали четыре месяца и в конце концов получили отказ: пенсия вам не положена, мол, нет 10 лет стажа во вредных условиях. Причем отдел кадров нашего работодателя («Укртелеком») предоставил две справки: сначала о стаже «по вредности» 30 лет, а потом изменил стаж таким образом, что на льготных условиях пенсия нам не положена. Почему появилась вторая справка, остается для нас загадкой по сегодняшний день.

Первое, что мы сделали – написали жалобу в областное управление Пенсионного фонда (на ул.Пушкина). Нам ответили, что мы все-таки имеем право на льготную пенсию, но только с ноября – момента, когда чиновники подтвердили наше право на пенсию. При этом у нас потребовали новый пакет документов. Зачем?! Ведь мы уже подавали все необходимые документы в марте! Решили жаловаться. Каждая из нас троих написала по три письма: в Кабмин, Министерство социальной политики и главе правления Пенсионного фонда Украины. В итоге 4 января мне дали ответ из Пенсионного фонда Украины: действительно я имею право на пенсию на льготных условиях, расписали весь мой стаж, за основу взяв первую справку от работодателя, которую я предоставляла еще в марте прошлого года. Т.е. все положенное по закону мы получили. Но через год. Если не опускать руки, добиться справедливости все-таки можно.

К сведению: Пенсионный фонд Украины дал следующие разъяснения касательно льготного выхода на пенсию:

«Согласно статье 114 раздела XIV-I Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсия по возрасту на льготных условиях назначается работникам, занятым полный рабочий день на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда по списку №2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденным Кабмином, и по результатам аттестации рабочих мест, - после достижения 55 лет и при наличии страхового стажа у женщин от 20 лет 6 месяцев до 25 лет, из них не меньше 10 лет на указанных работах.

Женщины, родившиеся в период с 1 апреля 1966 года по 30 сентября 1966 года, имеют право на пенсию по возрасту на льготных условиях после достижения возраста 51 год 6 месяцев».

Последнее предложение как раз касается Ирины Чеберячки, работавшей телефонистом «Укртелекома». Вредность условий труда связана с телефонной гарнитурой.