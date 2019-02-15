Алиментарный ликбез: обязаны ли дети содержать своих родителей-пенсионеров При нормальных взаимоотношениях в семье дети добровольно помогают своим нетрудоспособным родителям и беспокоятся о них. Однако случаи бывают разные…

Что украинское законодательство говорит об алиментах на родителей, нашим читателям объясняет юрист Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Сумской области Алексей Рыбалка.

В соответствии со статьей 51 Конституции Украины, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях. Также эта норма закреплена в Семейном кодексе Украины. Согласно статье 202 Семейного кодекса, совершеннолетние дочь, сын обязаны содержать родителей, которые являются нетрудоспособными и нуждаются в материальной помощи.

Можно заставить

Родители или уполномоченное ими лицо могут подать иск в суд на алименты. При этом обязанность выплачивать алименты родителям может быть возложена только на совершеннолетних детей. Потребность материальной помощи заключается в том, что родители не имеют возможности обеспечить свое достойное существование в связи с отсутствием пенсий или их низкого размера, а также в связи с отсутствием других источников существования.

В соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» нетрудоспособными гражданами являются лица, достигшие установленного статьей 26 настоящего Закона пенсионного возраста, или лица с инвалидностью.

Стоит отметить, что иск о взыскании алиментов может быть предъявлен: к одному из детей; к нескольким из детей; ко всем детям вместе. В случае предъявления иска к одному из детей, суд по собственной инициативе вправе привлечь к участию в деле других детей, независимо от того, предъявлен к ним иск или нет.

Размер алиментов

При назначении размера алиментов судом учитываются все интересы сторон: нетрудоспособность родителей и их потребность в материальной помощи, материальное положение детей, уход детей за родителями и т. п. Также во внимание принимается получение родителями пенсии, государственных льгот, субсидий, наличие у родителей имущества, которое может приносить доход, и тому подобное. В каждом конкретном случае суд учитывает все виды заработка или дохода как детей, так и родителей. В зависимости от этих обстоятельств и определяется размер алиментов. Суд вправе устанавливать размер алиментов полностью или частично как в твердой денежной сумме, так и в доле от заработка (дохода). На выбор способа определения размера алиментов могут влиять различные обстоятельства: изменчивость и нестабильность дохода, проживание за границей, получение части дохода в натуральной форме и пр.

Статьей 206 Семейного кодекса Украины в исключительных случаях предусмотрено, что если мать, отец являются тяжело больными, инвалидами, а ребенок имеет достаточный доход (заработок), то суд может вынести решение о взыскании с него единовременно или в течение определенного срока средств на покрытие расходов, связанных с лечением и уходом за ними.

Когда дети не должны

Содержание родителей детьми является соответствующей компенсацией за содержание и заботу, оказанную родителями ребенку. В соответствии с нормами действующего законодательства дочь, сын могут быть освобождены судом от обязанности содержать мать, отца и обязанности принимать участие в дополнительных затратах, если будет установлено, что мать, отец уклонялись от выполнения своих родительских обязанностей. Если будет установлено, что мать, отец не платили алименты на содержание ребенка, а это привело к возникновению задолженности, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за три года, и такая задолженность является непогашенной на момент принятия судом решения об определении размера алиментов на родителей. Это подтверждается справкой, выданной органом государственной исполнительной службы, частным исполнителем в порядке, установленном законом.

В исключительных случаях суд может присудить с дочери, сына алименты на срок не более трех лет.

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