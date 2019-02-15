Право

Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 17:3856

Алиментарный ликбез: обязаны ли дети содержать своих родителей-пенсионеров

При нормальных взаимоотношениях в семье дети добровольно помогают своим нетрудоспособным родителям и беспокоятся о них. Однако случаи бывают разные…

Что украинское законодательство говорит об алиментах на родителей, нашим читателям объясняет юрист Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Сумской области Алексей Рыбалка.

В соответствии со статьей 51 Конституции Украины, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях. Также эта норма закреплена в Семейном кодексе Украины. Согласно статье 202 Семейного кодекса, совершеннолетние дочь, сын обязаны содержать родителей, которые являются нетрудоспособными и нуждаются в материальной помощи.

Можно заставить

Родители или уполномоченное ими лицо могут подать иск в суд на алименты. При этом обязанность выплачивать алименты родителям может быть возложена только на совершеннолетних детей. Потребность материальной помощи заключается в том, что родители не имеют возможности обеспечить свое достойное существование в связи с отсутствием пенсий или их низкого размера, а также в связи с отсутствием других источников существования.

В соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» нетрудоспособными гражданами являются лица, достигшие установленного статьей 26 настоящего Закона пенсионного возраста, или лица с инвалидностью.

Стоит отметить, что иск о взыскании алиментов может быть предъявлен: к одному из детей; к нескольким из детей; ко всем детям вместе. В случае предъявления иска к одному из детей, суд по собственной инициативе вправе привлечь к участию в деле других детей, независимо от того, предъявлен к ним иск или нет.

Размер алиментов

При назначении размера алиментов судом учитываются все интересы сторон: нетрудоспособность родителей и их потребность в материальной помощи, материальное положение детей, уход детей за родителями и т. п. Также во внимание принимается получение родителями пенсии, государственных льгот, субсидий, наличие у родителей имущества, которое может приносить доход, и тому подобное. В каждом конкретном случае суд учитывает все виды заработка или дохода как детей, так и родителей. В зависимости от этих обстоятельств и определяется размер алиментов. Суд вправе устанавливать размер алиментов полностью или частично как в твердой денежной сумме, так и в доле от заработка (дохода). На выбор способа определения размера алиментов могут влиять различные обстоятельства: изменчивость и нестабильность дохода, проживание за границей, получение части дохода в натуральной форме и пр.

Статьей 206 Семейного кодекса Украины в исключительных случаях предусмотрено, что если мать, отец являются тяжело больными, инвалидами, а ребенок имеет достаточный доход (заработок), то суд может вынести решение о взыскании с него единовременно или в течение определенного срока средств на покрытие расходов, связанных с лечением и уходом за ними.

Когда дети не должны

Содержание родителей детьми является соответствующей компенсацией за содержание и заботу, оказанную родителями ребенку. В соответствии с нормами действующего законодательства дочь, сын могут быть освобождены судом от обязанности содержать мать, отца и обязанности принимать участие в дополнительных затратах, если будет установлено, что мать, отец уклонялись от выполнения своих родительских обязанностей. Если будет установлено, что мать, отец не платили алименты на содержание ребенка, а это привело к возникновению задолженности, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за три года, и такая задолженность является непогашенной на момент принятия судом решения об определении размера алиментов на родителей. Это подтверждается справкой, выданной органом государственной исполнительной службы, частным исполнителем в порядке, установленном законом.

В исключительных случаях суд может присудить с дочери, сына алименты на срок не более трех лет.

Возникли вопросы? 0800213103 - единый бесплатный круглосуточный номер по предоставлению бесплатной правовой помощи в Украине.

Право Алименты Правовая консультация
view counter
view counter

Новости

Харьковское ДТП, в котором погиб сумчанин: двум виновным дали по 10 лет
Вчера 16:42
Сумские полицейские в зоне ООС изымают боеприпасы и незаконные грузы
Сегодня 17:45
Прогноз погоды в Сумах на последний день зимы
Сегодня 17:27
В Сумах наркоман пытался убежать от патрульных
Сегодня 16:53
Сумской аэропорт хотят застроить многоэтажками
Сегодня 16:14
Сумские депутаты обратились к Гройсману по поводу сэкономленных субсидий
Сегодня 16:10
Умер почетный гражданин Конотопа
Сегодня 15:52
В Сумах сделали еще один шаг к присоединению Песчанского сельсовета
Сегодня 15:40
В суде допросили свидетелей ДТП, в котором замначальника колонии сбил девушку
Сегодня 15:23
Сумской суд объяснил основания избрания меры пресечения Анне Жук
Сегодня 14:57
В Сумах уничтожили незаконные рыбацкие сети
Сегодня 14:49
Чем дышат сумчане: состояние загрязнения атмосферного воздуха в январе
Сегодня 14:17
Новости партнеров
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.