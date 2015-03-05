Безопасный Интернет: советы для сумских родителей от полиции

Что гарантирует безопасность ребенка в интернете?
Не должно быть таких тем, которые ребенок боялся бы обсуждать с родителями и вопросов, которые ребенок постеснялась бы поставить. Родители - это главные эксперты в его жизненных ситуациях.
Дети разного возраста отличаются интересами, пониманием окружающего мира и реакцией на различные события. Очень важно выяснить вид и объем необходимого интернета детям в том или ином возрасте.
Сделайте мобильный Интернет новым средством семейного общения. Во время совместного посещения Интернета Вы ненавязчиво можете рассказывать ребенку о культуре поведения в сети, обращать внимание на скрытые угрозы, анализировать реакцию на негативную информацию и т.п.
Виртуальный мир требует такого же корректного поведения, как и реальный. Старайтесь донести ребенку, что человеку, которого обидели в Интернете, так же больно, если бы это произошло при личной встрече.
Объясните, что как и в реальной жизни ребенок не пустит в свою комнату играть чужих, незнакомых людей и не станет рассказывать о себе посторонним взрослым, так и в сети следует оберегать свое личное пространство. Для этого в интерактивном общении следует использовать псевдонимы-ники - виртуальные имена и пароли.
Технологии безопасности постоянно появляются, способны не только защитить мобильный телефон и компьютер, но и уберечь ребенка от множества ошибок. Устанавливайте антивирусы и спам-фильтры.
Старайтесь вместе с ребенком, найти круг полезных безопасных сайтов.
Никогда не отказывайте в объяснении, если ребенок обратилась к Вам с вопросом на деликатную тему. Ребенок должен знать, что у Вас он может получить все необходимые разъяснения.
Проиграйте и проговорите с ребенком ситуации, когда кто-то слишком навязчиво интересуется личной информацией. Она должна научиться автоматически отвечать или выполнять определенные действия. Например - выходить из чата и обязательно рассказывать Вам о таких попытках! А Вам предстоит обязательно сообщать об инцидентах администрации сайта, а в отдельных случаях - и полицию, сообщает патрульная полиция Сумщины.
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