Плата за газ. Как тормозят расследование Почему резонансные дела по заявлениям сумчан о странных счетах за газ и нарушениях при установке общедомовых счетчиков медленно расследуются и расследуются ли вообще?

Общественный совет при облгосадминистрации на заседании 15 марта потребовал у полиции и прокуратуры области не отписок, как прежде, а реальной информации о состоянии дел и срокам завершения расследований. Также общественные активисты считают необходимым выяснить причины несоблюдения полицейскими сроков внесения заявлений в единый государственный реестр досудебных расследований, что вынуждает сумчан добиваться этого законного права через суд.

Сумчане подавали заявления в полицию относительно разного рода действий ПАО «Сумыгаз», которые они сочли неправомерными. К примеру, об установке общедомовых счетчиков, о счетах с применением коэффициентов корректировки показаний счетчиков, списании субсидийных средств и пр. Однако заявители не получили даже информации о возможной реакции правоохранителей, притом что некоторые заявления датированы 2015 годом.

Без суда нет следствия

Сумчанин Петр Вовк решил заявить в полицию о списанных летом прошлого года с его счета субсидийных средствах. Он предполагает, что они были украдены.

- Летом 2018 года было списано 770 грн с моего счета. Я обратился в «Сумыгаз» за объяснением, по какой причине списали. Объяснили, что это якобы безнадежная кредиторская задолженность. Удивляет сочетание «кредиторская» и «безнадежная»… Почему эту якобы безнадежную задолженность они списывают? Потому что прошел срок исковой давности, - полагает П.Вовк. – Возникает вопрос, с какой даты они этот срок считают? Ответа нет. Я обратился в полицию с письменным заявлением 12 февраля: исчезли деньги с личного счета потребителя. Я, как потребитель, не знаю, чьи это деньги – мои личные или государственные. Через 10 дней звоню и спрашиваю, что с моим заявлением. Отвечают: ваше заявление направлено участковому. Хорошо. Жду. Проходит месяц. Иду в полицию за выводом. Читаю, что там написано. Участковый якобы (не знаю, как на самом деле было) написал запрос в «Сумыгаз», ответа не получил, мы, мол, не знаем, уголовное это правонарушение или нет, поэтому ваше дело направляем в архив. В двух словах суть ответа полиции: не дождавшись ответа, просто мое заявление отправили в архив. Вот и все обращение в полицию.

Петр Вовк намерен обращаться в суд, чтобы обязать полицию все-таки внести его заявление в единый реестр досудебных расследований.

Чревато накалом ситуации

- Переход задолженности по субсидиям с 2015 года по всей Сумской области – это очень большая сумма, это государственные деньги, - объясняет заместитель председателя общественного совета при облгосадминистрации Алексей Пархомчук, считая, что представитель государства в Сумской области – облгосадминистрация должна обратить на это внимание. - Возникает вопрос, кто, какой субъект хозяйствования, частное лицо имеет возможность завладеть этими средствами в больших размерах. Когда об этом сообщает простой потребитель, его заявление игнорируется.

По данным А.Пархомчука, по семи обращениям через суд уже удалось добиться внесения сведений в реестр досудебных расследований.

- Мы надеемся, что будет рассмотрено не только данное заявление, а и другие отправленные в архивы, и те, что пошли в уголовные дела. Там же людей не опрашивали вообще. Люди до сих пор ждут, что следователи с ними хотя бы пообщаются. Потому что общедомовые счетчики есть и будут, но даже Кабмин признает, что надо установить всем счетчики поквартирно, - отмечает А.Пархомчук. - Мы пытались сдерживать гнев людей, направляя протест в законное русло – люди пошли в суды, их выиграли, и были открыты уголовные производства. Разумный срок, предусмотренный законодательством, почти исчерпан. Население уже не воспринимает отсутствие результата. Люди хотят знать, какие этапы уже пройдены, что будет дальше, чтобы понимать, надо ли полагаться на правоохранительные органы в достижении законного результата, чтобы не допускать самосуда и самоуправства. Это чревато накалом ситуации – в других областях уже есть случаи повреждения счетчиков, что приводит к новым акциям неповиновения, т.к. потребителям выставляют счета за поврежденное имущество. Мы получим проблему.

Нечего сказать

Представители прокуратуры на заседание общественного совета при облгосадминистрации не явились, хотя и были приглашены. Представляющий полицию помощник начальника Главного управления национальной полиции в Сумской области Александр Курбет не смог объяснить, почему так долго длятся расследования, лишь сообщил, что проводятся экономические и технические экспертизы, идет опрос потребителей и представителей ПАТ «Сумыгаз».

- Поставьте себя на место людей, которые подавали заявления в 2015 году. Общественность хочет услышать более полную информацию, что делается и когда будет сделано, - потребовал Владимир Михайловский.

- Я понял, - ответил представитель полиции.

Заместитель председателя облгосадминистрации Иван Боршош попросил его назвать установленный законом срок проведения экспертизы.

- Я не готов сказать, - ответил помощник.

- От месяца до трех. При наличии особенностей суд может разрешить продлить срок, - напомнил И.Боршош. – Был ли наказан хоть один представитель полиции, необоснованно отказавший во внесении сведений в единый государственный реестр досудебных расследований? Я и сейчас за вас отвечу: - нет. У меня есть сомнение в том, что некоторые работники полиции могут этим торговать при участии третьей стороны, богатой (к примеру, «Сумыгаз»). Человек обращается, а следователь не открывает уголовное производство, зная, что его никто не накажет. Может же такое быть?.. Я не понимаю, почему три года надо проводить экспертизу, которая должна идти максимум три месяца. Почему тогда полиция, ведущая это дело, не повлияла на тот орган, который дает вывод – либо пусть даст вывод, либо признается в неспособности это сделать. Зачем мы содержим за свои налоги такую экспертную группу?

Большое дело - внести в единый реестр досудебных расследований. На компьютере это 10 секунд. Я видел, как это работает в Европе: человек пишет жалобу - и через 10 секунд вносится в единый реестр досудебных расследований. Это позор, что люди вынуждены добиваться внесения сведений в реестр по своим заявлениям через суд.

Член общественного совета правозащитник Игорь Кондратенко считает, что полиция должна проанализировать, какие работники не вносили заявления граждан в реестр, и наказать их за бездействие.

- Раньше было лучше налажено сотрудничество с милицией, чем с нынешней полицией, - отмечает адвокат. – Казалось бы, мы сформировали новую полицию, но сдвигов нет никаких. Полиция на местах должна отвечать. Если не отвечает – менять руководство. С прокуратурой то же самое.