В день голосования на Сумщине нарушения допускали и члены участковых избирательных комиссий, и сами избиратели В течение дня голосования 31 марта наблюдатели ОПОРЫ фиксировали нарушения, как в работе участковых избирательных комиссий, так и со стороны самих избирателей.

Пока одни члены участковых избирательных комиссий ненадолго оставляли рабочее место, их коллеги выдавали бюллетени избирателям. А в кабинках некоторые избиратели фотографировали бюллетени.

Утром в день голосования наблюдатели фиксировали нарушения, связанные с количесТИО м бюллетеней. Норма, установленная законодательсТИО м о том, что избирательные бюллетени для каждого избирательного участка изготавливаются в количестве на 0,5 процента больше количества избирателей, включенных в список на избирательном участке, с возможным отклонением указанного количества с учетом кратности размещения избирательных бюллетеней в пределах полиграфического листа при их изготовлении (ч.7. ст.71 Закона Украины «О выборах Президента Украины"), не была соблюдена на отдельных участках №590489 ТИО №161 (с.Посад, Роменский р-н) и №590650 ТИО №162 (с. Вишневое, Тростянецкий р-н). К ОПОРЕ жалоб о том, что избирателям не хватило бюллетеней, не поступало.

Самым распространенным нарушением в организации работы участковых избирательных комиссий во время голосования стала выдача бюллетеней одним членом комиссии в отсутствие другого. Случаи, где только один член комиссии выдает бюллетени, наблюдатели ОПОРЫ фиксировали в Сумах, Ромнах, Белополье.

Несколько фактов нарушений касались размещения информационных плакатов кандидатов. Законом предусмотрено, что в помещении для голосования либо непосредственно перед ним участковая избирательная комиссия в обязательном порядке размещает плакаты, разъясняющие порядок голосования и ответственность за нарушение законодательства о выборах Президента Украины, информационные плакаты кандидатов на пост Президента Украины, которые размещаются в алфавитном порядке (в порядке размещения кандидатов в избирательном бюллетене. Впрочем, на участке 590007 (пгт Ворожба Белопольского района) до начала голосования не были размещены информационные плакаты с биографиями кандидатов, что предусмотрено ч.5.ст. 74 ЗУ «О выборах Президента Украины». Комиссия довольно быстро устранила это нарушение. А в Ромнах на избирательном участке № 590766 было обнаружено, что эти информационные плакаты разделены на четыре группы, которые были скреплены степлером. После замечания общественной омбудсмен ОПОРЫ по защите избирательных прав Валентины Волик нарушения были устранены.

На участке № 590830 ТИО №161 глава комиссии не верифицировала своей подписью исправления в список избирателей (ч.8 ст. 35 ЗУ «О выборах Президента Украины»). Наблюдательница ОПОРЫ сделала ей замечание, на которое глава комиссии не отреагировала. При этом исправления было довольно значительным - было неправильно указано имя лица (голосовал Валентин, а в списке был указан Валентина). Наблюдатели составили соответствующий акт в этом нарушение.

Самым распространенным нарушением в день голосования стала фотофиксация бюллетеней. Наблюдателями ОПОРЫ зафиксировано 7 случаев фотографирования бюллетеней в целом по области, 2 из которых - в Сумах.

Среди единичных зафиксированных нарушений также - выдача бюллетеня без паспорта, пребывание в кабинке для голосования больше, чем одного человека, выдача бюллетеня другому лицу.

По словам общественного омбудсмена по защите избирательных прав Гражданской сети ОПОРА Валентины Волик, достаточно остро стоит проблема доступности участков для людей с инвалидностью и пожилых граждан.

«Например, на участках в Конотопе пандусы есть ко входу в участок, а дальше - порог или ступени, которые на коляске не преодолеть. А иногда даже к пандусу добраться сложно. Сейчас, по информации, которую мы получили от Конотопского городского совета, из 36 избирательных участков этого города, доступ для людей с инвалидностью есть лишь в шести. Но есть и положительный пример, когда представители УИК № 590767 совместно с местной музыкальной школой сделали возможным голосование избирателей именно на этом участке, собственными силами переформатировав вход в него. Похожая ситуация и в других городах. Часть участков размещены выше 1-го этажа, куда пожилым людям подниматься тяжело. Мы будем поднимать вопрос доступности, чтобы изменить эту ситуацию, чтобы в дальнейшем все желающие проголосовать, могли это сделать», - отметила Валентина Волик.

Всего в течение дня голосования к омбудсмену по защите избирательных прав ОПОРЫ Валентине Волик за консультациями обратились 13 граждан: обращение были от членов УИК - чтобы разъяснить их полномочия, избирателей - с просьбой объяснить их права и порядок внесения их и их родственников в список избирателей.

Наиболее неожиданным было сообщение по телефону от гражданина из Недригайловского района о том, что на участок №590365 (с. Вильшаны) якобы завезли какие-то мешки с неизвестным содержимым, по данному факту полицией проведена проверка - выяснилось, что завезли землю для посадки цветов.

«В целом день голосования прошел относительно спокойно, зафиксированы нарушения не являются такими, которые могут существенно повлиять на общие результаты волеизъявления. Впрочем, день выборов для наших наблюдателей еще не завершен. Сейчас они наблюдают за подсчетом голосов», - отметила координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Сумской области Ирины Стегний.

По информации ЦИК в первом туре выборов Президента 31 марта на Сумщине проголосовали 64,46% избирателей.