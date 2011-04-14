Спасенная полицейскими собака стала «поисковиком» Спасенная сумскими полицейскими лабрадор Майя приступила к службе «поисковика».

Эта история началась несколько лет назад, когда наряд патрульной полиции был вызван на частный адрес по факту жестокого обращения с животными.

Как выяснилось на месте, молодая собака была оставлена владельцами на короткой привязи без еды и воды под открытым небом, и поэтому почти умирала. Сержант полиции Юлия Андрухова с согласия найденных хозяев забрала лабрадора домой, выходила, выпестовала, и сейчас вместе со своей любимицей работают в кинологическом центре ГУНП Сумской области на поиск и выявление оружия, боеприпасов и взрывчатки.

Их каждое утро можно увидеть на пробежке - легкую хрупкую девушку с длинными волосами и широкогрудого, сильного лабрадора золотистой масти. Посторонние видят в этой парочке хозяйку и домашнее животное, однако близкие и родные знают: это настоящие друзья, а с недавних пор - еще и коллеги.

Юлия Андрухова пришла в полицию на волне реформ. Отец, пенсионер ОВД, подал ей идею попробовать себя в новой патрульной полиции. Молодая женщина, мать двух детей, которая до того шесть лет проработала за конторкой ломбарда, подумала-подумала, и... согласилась. Она попыталась изменить свою жизнь, и у нее все получилось. Вспоминая то время, улыбается: этап за этапом, и в результате ее плечи украсили новенькие погоны.

Однако вместе с ними на плечи лег груз ответственности - и за свои поступки, и за порядок на улицах, и тех правонарушителей или граждан, кто в той или иной степени попадал под полицейскую опеку. А как показало то самое событие - и не только за людей.

В тот день на планшет дежурного экипажа поступило сообщение из линии «102» о жестоком обращении с животными. Чтобы проверить изложенную информацию, патруль направился по адресу. Это оказался большой частный дом, огороженный высоким забором. Опрошенные соседи объяснили: дом снимает семья молодых иностранцев, выходцев из Индии, у которых есть двое маленьких детей. Но постоянно проживают не здесь, а в съемной квартире в другом районе города. Здесь появляются нечасто, на уик-энды. Семья имела четырех собак - три крупных пород, и одну таксу. Однако вследствие того, что за животными никто не ухаживал и не кормил, а хозяева оставляли их под открытым небом на короткой привязи, две из четырех собак уже погибли, одну куда-то перевезли, а та, что осталась, медленно умирала, закрытая во дворе уже больше недели.

Полицейские после нескольких часов поисков нашли владельцев собаки и смогли с согласия последних войти во двор.

«Когда я впервые увидела Майю, она действительно почти умирала. Большая собака от голода настолько похудела, что весила 17 килограммов при нормальном весе более 30, к тому же, еще и чем-то отравилась. Хозяева, которым угрожала реальная ответственность за такое обращение с животными, хотели отвезти молодую, 11-месячную, суку в ветклинику, но не лечить, а усыпить. Однако я уговорила временно доверить ее мне, и если собаку можно будет спасти - и вообще забрать домой, - рассказывает Юлия, вспоминая свое первое знакомство с Майей. - Мой знакомый ветврач давал утешительный прогноз, хотя и не скрывал, что нам предстоит пройти долгий и дорогостоящий курс лечения. Однако мы выдержали. Прошли и капельницы, и уколы, и непростую адаптацию. Посещали кружок юных кинологов, учились курсу послушания, а дома - просто радовались друг другом».

Теперь, после трех лет жизни в любящей семье, Майя совсем не похожа на тот кошмар, в который ее превратили равнодушие и жестокость. Это - настоящая красавица, сильная и уверенная, веселая и жизнерадостная.

«Она неисправимый оптимист, - говорит о своей любимице сержант полиции Юлия Андрухова. - пытается доминировать над другими собаками. И хотя не каждый пес это может ей позволить, она никогда не оставляет попыток оставить за собой «последнее слово». Для моих детей и мужа она - член семьи. А недавно мы стали еще и коллегами по службе».

И это действительно так. Зная, что Юлия страстная «собачница», и разбирается в дрессуре, руководитель Кинологического центра ГУНП в области Павел Старостенко предложил ей одну из недавно освобожденных должностей инспектора-кинолога. А когда Юлия пришла с Майей, то посоветовал попробовать лабрадора на поиск оружия. Сержант Андрухова прислушалась к его словам - и ни разу не пожалела, потому что дело изначально пошло на лад. Майя училась легко, понимала требования инспектора хорошо, а имея отличный нюх и неутомимые сильные лапы - работала, что называется, «с огоньком». И сейчас Юлия вместе со своей воспитанницей-«коллегой» работают на поиск скрытых оружия, патронов и взрывчатки. Им доверяют осмотр транспортных средств и коммуникаций, подозрительных территорий, где могут быть скрыты опасные сюрпризы, а также осмотр помещений и вещей пассажиров транзитных поездов.

К слову: инспектор-кинолог Юлия Андрухова работает с еще одной служебной собакой - это немецкая овчарка Фокс. «Мальчик», в противовес Майи, спокойный и невозмутимый, работает на поиск и ведение следа, задержание человека. «Они у меня совсем разные, - улыбается сержант полиции, - и одновременно одинаково добродушные, ласковые и игривые, как дети. Очень умные и чувствительные, только не говорят. Дисциплина поддерживается, без этого - никуда. А еще мы постоянно тренируемся и совершенствуемся, и делаем это с огромным удовольствием. Особенно нам нравятся выступления перед детьми. Майя - и вообще просто млеет под их руками. И совершенно не злобная, как того можно было ожидать от собаки, которая в юном возрасте претерпела от людей такой жестокости. Сейчас она надежный товарищ и верный друг».

И это утверждение полностью соответствует истине. Сегодняшняя Майя - это результат глубокой любви, безграничного терпения, тяжелой работы и настойчивых тренировок. Спасенная добротой, она ежедневно благодарит своей спасительнице верной службой, преданностью и отвагой. И как настоящий полицейский, всегда готова предотвратить преступление и защитить справедливость, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.