Право

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Это была засада

Двух украинских офицеров Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня, которых в октябре 2017 года похитили на границе в Сумской области, проверили на полиграфе и факт измены не был подтвержден. Оба получили дисциплинарные взыскания и продолжают служить в Госпогранслужбе.

Об этом рассказал глава Госпогранслужбы Петр Цигикал в эксклюзивном интервью для Цензор.НЕТ.

"Слухи (о том, что два офицера, захваченные на границе в Сумской области якобы дружили с русскими и поехали в гости. - Ред.) - полный фейк, расследование было основательным и мы все обстоятельства установили. За сутки до того, как они были похищены, состоялась официальная погранично-представительская встреча. На ней присутствовали начальник отдела пограничной службы и его заместитель. Они выезжали на границу и встречались в пункте пропуска на российской территории. Здесь нет нарушения. Там, на встрече, им сказали, что якобы очень мощный канал нелегальной миграции в Европу. Россияне пообещали, что предоставят нашим офицерам всю информацию, но уже при других обстоятельствах. И здесь наши офицеры пошли на нарушение. Нельзя было соглашаться на встречу в неформальной обстановке. Нужно было действовать официально. Но они приехали на указанный участок границы на легковой машине, в подходящее время, когда договаривались ...", - сказал он.

Цигикал подчеркнул, что офицеров захватили на украинской территории: "Там не было инженерных сооружений. И они, когда вышли из машины, с той стороны подошел знакомый пограничник-россиянин: давайте, подходите. Наши говорят, давайте так обменяемся. Здесь с нашей стороны забежали несколько человек, мы понимаем, что это была засада. Их вытолкали на ту сторону, всунули им в руки гранаты, в карманы там же сразу и оказалась их следственная группа".

Эту версию, по словам главы Госпогранслужбы, подтверждает двигатель на автомобиле, который украинские офицеры даже не выключали. Кроме того, в тот день было прохладно, а верхняя одежда осталась в машине. Дверь была открыта.

"Вряд ли они планировали вот так оставить автомобиль и пойти дальше в одних свитерах. Мы проверяли их на полиграфе. Не похоже, чтобы они пошли на измену во время пребывания в плену. Поэтому они получили у нас дисциплинарные взыскания и продолжают служить на других участках, не связанных с непосредственной охраной границы", - сообщил он.

Также Цигикал добавил, что после этого случая были запрещены любые контакты с россиянами на всей границе с РФ на уровне, ниже командира отряда.

"Сегодня переписка с представителями пограничной службы ФСБ РФ может происходить только на уровне начальника отряда и выше. У нас сейчас пограничные наряды имеют в составе не менее трех бойцов. Всем, даже участковым инспекторам, мы запретили проверять линию границы по одиночке. Далее - мы договорились с лесхозами и прорубили в лесополосах просеки где установили инженерные заграждения. Это было сложно, но мы это сделали", - подытожил глава Госпогранслужбы.

Напомним, Госпогранслужба Украины заявила об исчезновении 3 октября 2017 года двух военнослужащих во время мониторинга границы в Сумской области.

В то же время российские СМИ обнародовали информацию о задержании представителями пограничного управления ФСБ РФ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда.

12 октября стало известно, что российская ФСБ обвинила украинских пограничников в якобы незаконном пересечении границы.

2 марта двух украинских пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня вернули в Украину. Обмен произошел около 11.00 на нейтральной территории вблизи пункта пропуска "Гоптовка" на украинско-российской границе. Российской стороне отдали задержанных 30 июня 2017 года на Херсонщине сотрудников ФСБ РФ Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.

Право Захват пограничников
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