Право

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:24268

История о том, как власти лишили общину Сум земли у озера Чеха

Речь идет об одном из участков в 12 микрорайоне, который по Генеральному плану должен был пойти под образовательное заведение с сопутствующими сооружениями.

В ноябре 2018 года городской совет отдал участок в государственную собственность – прокуратуре. Это почти 70 соток свободной земли, cообщает UA:СУМИ.

История вопроса

Первое заседание депутатской земельной комиссии, на котором стало известно, что прокуратура просит выделить ей участок под дом, состоялось 8 февраля 2018 года.

«Андрей Кривцов (главный архитектор города. – Ред.) дал нам ответ, что необходимо разработать ПДП (план детальной планировки. - Ред.), Но разрешение на разработку проекта землеустройства не мешает параллельно делать ПДП квартала. Плюс к этому в условиях конкурса на предоставление земельного участка строительной компании «Федорченко» было прописано, что именно «Федорченко» будет делать ПДП этого квартала. В условиях конкурса значилось, что нельзя начинать строительство до момента разработки ПДП, но строительство уже было начато. Будем вести переговоры, чтобы «Федорченко» делал там ПДП», - рассказал тогда членам комиссии директор департамента обеспечения ресурсных платежей Юрий Клименко.

Шесть присутствующих членов комиссии были за: Вячеслав Степченко, Виктор Гончаров, Олег Левченко, Игорь Кушнир, Вячеслав Калиниченко и Сергей Татаренко.

Двумя месяцами позже, 3 апреля 2018 года, эта самая комиссия (по просьбе прокуратуры) увеличила площадь участка под застройку с 0,49 га до 0,68 га. Четверо членов земельной комиссии согласились. Глава комиссии Вячеслав Степченко сказал, что из-за конфликта интересов голосовать не будет.

3 мая 2018 года на сессии депутаты дали согласие на разработку проекта землеустройства (это первый шаг для получения участка в собственность или пользование). За было 25 депутатов, против - никого, не голосовали Евгений Косяненко, Дмитрий Наталуха, Андрей Крамченков, Игорь Перепека и Валерий Заика; воздержалась Ольга Фирсова.

28 ноября 2018 года депутаты передали прокуратуре участок в постоянное пользование. В решении также прописали, что отдают ее в государственную собственность. За - 34 депутата из 35 присутствующих. Голосовали за 17 членов «Батькивщины», 6 - из «Солидарности», 4 - депутаты «Оппозиционного блока», 3 - представители «Самопомочи», два - от фракций «За Украину!» и «Свободы».

Позиции депутатов

Сейчас представители фракций это объясняют так.

Оксана Кубрак, руководитель фракции «Батькивщина» в Сумском горсовете: «Все решения, которые принимаются на сессии, проходят соответствующую комиссию, поэтому, в принципе, если комиссия согласовала, то сомнения иногда возникают, иногда не возникают».

Дмитрий Лантушенко, руководитель фракции «Солидарность»: «На сессии при принятии решения я лично спрашивал у руководителя департамента ресурсных платежей, что будет в дальнейшем с этим земельным участком. Публично было объявлено, во-первых, что будет проведена его инвентаризация и затем его выставят, я так понимаю, на конкурс на аренду этого земельного участка».

Александр Зименко, руководитель фракции «Самопомич» в Сумском горсовете: «У нас нет члена комиссии в земельной комиссии, доверяем комиссии прежде всего той, которая рассматривает эти вопросы. Есть ответственный на согласительном совете, когда есть объяснение структурных подразделений - архитектуры и департамента ресурсных платежей, поэтому так голосовали».

Игорь Перепека, руководитель фракции «Оппозиционный блок» в Сумском горсовете: «Наша позиция по земельным вопросам - не голосовать, потому что у нас там нет представителей. Но если нам смогут донести, что надо поддержать, мы поддерживаем, но мы в них не разбираемся».

Сергей Татаренко, депутат Сумского городского совета (фракция «Свобода»), член депутатской земельной комиссии: «Надо поднимать вопрос и смотреть, по каким причинам так голосовали, какие были основания для такого решения. Возможно, не предоставили всю информацию депутатам, и это были такие решения на основании информации, которой владели на тот момент, не помню. Но если уже выделили земельный участок…».

Владимир Чепик, депутат Сумского горсовета (фракция «За Украину!»): «Консолидированного решения во фракции по этому вопросу не было».

Один внефракционный депутат Валерий Заика (он же депутат, в округе которого находится участок) – за решение о передаче земли из коммунальной в государственную собственность не голосовал. Почему? Объяснять не хочет по мотивам личной безопасности.

Речь идет о территории, где с февраля начались подготовительные работы. Строит ООО «Топаз». Как указано на информационном стенде, это должен быть 10-этажный дом. Заказчик строительства - областная прокуратура. Участок в 12-м микрорайоне она присмотрела в качестве компенсации за СКД, 36/1, который депутаты предыдущего созыва отдавали прокуратуре под строительство квартир в 2013 году. Впрочем, построить дом заказчик не смог - сопротивление оказывали жильцы близлежащих домов. Затем прокуратура хотела построить квартиры на проспекте Лушпы - тогда тоже от этой идеи отказались. Земля на Интернационалистов стала третьей попыткой.

Позиция прокуратуры

Наталья Науменко, пресс-секретарь прокурора Сумской области: «В начале 2018 года прокуратура на кадастровой карте нашла участок, который был обозначен как свободный и мог быть использован под строительство многоквартирного дома. Придерживаясь процедуры, получив все разрешительные документы, воспользовавшись своим абсолютно законным правом, прокуратура обратилась в Сумской городской совет с ходатайством о выделении этого земельного участка и передачи его в постоянное пользование прокуратуре».

По информации прокуратуры, 0,68 га, которые она получила, стоят 2 млн 804 тыс. грн. Там получат (по завершении строительства) 900 кв. м жилья. Сколько именно будет передано им квартир - Наталья Науменко не говорит.

С 2013 года для ведомства построили также многоэтажку на ул. Калинина (ныне Чорновола) - с автономной канализацией, которая время от времени ломается, и на ул. Ремесленной. В одном из этих домов, рассказала Наталья Науменко, их работники квартир не получали - взамен взяли жилье по другим адресам.

Согласно генплану

По Генеральному плану (его утвердили в 2012 году) и зонированию территории города, участок, где строят жилье, относится к категории Г-3, то есть это учебная зона.

На время, когда депутатами голосовалось решение, утвержденного детального плана территории 12-микрорайона или улицы Интернационалистов не существовало. Это означает, что передавать землю из коммунальной собственности в пользование физическим или юридическим лицам для строительства запрещается. Об этом также был юридический вывод. Готовило его правовое управление городского совета. В нем указано, что проект решения «не соответствует градостроительному законодательству», так как :

- «Запрашиваемый участок имеет ограниченные по ширине размеры, что не позволяет свободно разместить на нем многоквартирный дом без уменьшения территории перспективного учебного заведения»;

- в решении городского совета от 27 октября 2013 года сказано: «до момента утверждения детальных планов территорий приостановлено согласование вопросов передачи (предоставления) свободных от застройки земельных участков коммунальной собственности в собственность для строительства и обслуживания жилых домов»;

- по требованиям Земельного кодекса «в проекте решения должно быть указано полное целевое назначение земельного участка... целевое назначение земельного участка должно быть указано в документации по землеустройству ее разработчиком».

Новой программы развития территории (в том числе образовательной) в 12-ом микрорайоне по состоянию на конец апреля 2019 года нет.

Позиция мэрии

Антонина Данильченко, начальник управления образования и науки Сумского горсовета сообщила: «В 12-м микрорайоне школа на моей памяти не планировалась, Генеральный план мне никто не давал. Я знаю, что там планируется садик. Это я знаю, потому что у меня брали предложение, подписывала это предложение на строительство садика. На сегодняшний день все обслуживаются школами №17, 23 и 29. в них хватает мест. Но за 12-м микрорайоном - частный сектор, который относится к школе №21. У меня были обращения, чтобы жители частного сектора учились в 12-ом микрорайоне, потому что им ближе добираться».

По саду: на той территории, где будут строиться, в том числе квартиры для работников областной прокуратуры, одна из многоэтажек предусматривает наличие в ней встроенного детского сада. Его планируют не в том доме, землю для которого просила прокуратура, а в соседнем. Сад рассчитали на 30 детей.

1 марта 2019 года на вопрос, где будет садик в 12 микрорайоне, мэр ответил, что там будет два заведения. Один построят около действующего садика «Ясочка», другой - в «прокурорском» доме, но для этого нужно внести изменения в выданные ранее градостроительные условия и ограничения.

Мэр Сум Александр Лысенко считает: «Будем вносить, потому что их нет при выдаче - строительства садика на I этаже. Но это наше требование - строительство помещений для детского сада учесть в проекте обязательно. Потом будем решать: городской совет за счет паевых средств будет брать его в коммунальную собственность, или выкупать. Или, может, в дальнейшем паевые деньги пойдут на разработку территории, на разработку нового садика, а там будет частный».

Журналистам пока не удалось узнать у проектировщиков и застройщиков (это фирмы «Топаз» и «Баннерстор Украина»), почему на земле, где планировался один дом, начертаны три жилых многоэтажки и одна офисная? Чья это была идея?

Детальный план территории сейчас проходит процедуру обсуждения. После утверждения его исполкомом он приобретет статус официального документа.

Право 12-й микрорайон Прокурорская земля Прокурорский дом
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