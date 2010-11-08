Право

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:49274

Правосудие по-сумски: пожизненно осужденный за двойное убийство 10 дней гулял на свободе

Матери двух убитых девушек дважды собирали пикеты около здания Ковпаковского суда в Сумах.

sumy.today

Сначала 28 мая, чтобы привлечь внимание общества к проблеме, затем 3 июня, когда рассматривалось ходатайство прокуратуры о взятии обвиняемого под стражу. На пикет пришло около полутысячи сумчан, так что пришлось перекрывать ул. Первомайскую - от ул. Набережной р. Стрелки до Ярослава Мудрого.

Люди вышли с плакатами, на которых были написаны слова поддержки родителям и недовольство действиями суда, который в силу своей занятости вовремя не рассмотрел ходатайство, из-за чего 23 мая обвиняемого Евгения Тимченко выпустили из СИЗО.

Во время заседания обвиняемый свою вину не признал и просил не брать его под стражу, ссылаясь на состояние здоровья.

Однако суд ходатайство прокурора удовлетворил и избрал подсудимому меру пресечения в виде содержания под стражей до 1 августа. Таким образом 3 июня, после десяти дней свободы, подсудимый снова оказался за решеткой.

История ужаса

Еще 14 лет назад следствием было установлено, что 3 августа 2005 года на окраине Сум возле железнодорожного моста через Псел обвиняемый нанес 17-летней Анне Чубаренко удар раскладным ножом сначала в грудь, а когда она начала бежать, то дважды ударил ее в шею. После чего завладел имуществом потерпевшей на сумму 3013 грн.

Также следствие выяснило, что 9 августа 2005 года обвиняемый пришел к 25-летней Татьяне Согиной. Сначала избил ее, а затем задушил. Тело спрятал в диван, после чего завладел имуществом на сумму 3919 грн, а также паспортом и военным билетом мужа потерпевшей. Тело нашли только через несколько дней, когда оно начало разлагаться.

По приговору апелляционного суда Сумской области от 12.05.2006 г. обвиняемый был признан виновным и приговорен к пожизненному лишению свободы.

Однако осужденный обратился в Европейский суд по правам человека. Как указано в решении суда, осужденный настаивал, что не имеет отношения к преступлениям. А признался в убийствах потому, что к нему применяли пытки в милиции. Обстоятельства и детали убийств знает, так как их совершили его знакомые, а он был лишь свидетелем. Вещи пострадавших, которые у него обнаружили при обыске, находились у него потому, что его заставили их продать.

По результатам рассмотрения заявления Европейский суд по правам человека признал, что был допущен ряд нарушений, в частности жестокое обращение с осужденным. Поэтому Верховным Судом Украины от 23.10.2017 г. за существенные нарушения требований уголовно-процессуального кодекса Украины (еще 1960 г.) приговор Апелляционного суда Сумской области относительно осужденного отменен с направлением на новое судебное рассмотрение в первую инстанцию.

Из колонии теперь уже не осужденного, а обвиняемого Евгения Тимченко перевели в СИЗО, так как суд в качестве меры пресечения оставил решение держать его под стражей без альтернативы залога.

В Ковпаковском районном суде Сум судья Игорь Бычков постановил вообще вернуть дело прокурору на дополнительное расследование. Однако апелляция это постановление отменила и направила дело на новое судебное рассмотрение другому составу суда. Повторный суд начался в 2018 году и длится до сих пор.

Как оказался на свободе

 

У обвиняемого мера присечения (содержание под стражей) истекала 23 мая 2019 года.  Но в этот день очередное заседание суда  не состоялось, потому что судья Ольга Котенко находилась в совещательной комнате по другому делу. На этом заседании и должны были рассмотреть ходатайство об продлении меры пресечения обвиняемому.

Как сообщила пресс-секретарь Ковпаковского районного суда г. Сумы Виктория Сырицына, в совещательной комнате судья Котенко находилась в составе судейской коллегии вместе с главой суда Олегом Чернобаем и Ириной Фоменко. По словам Виктории Сырицыной, судья Котенко не имела права покинуть совещательную комнату и рассматривать другое дело.

Поэтому в ночь с 23 на 24 мая из Сумского СИЗО обвиняемого, который был осужден к пожизненному сроку за два убийства, выпустили. После 14 лет заключения Евгений Тимченко вышел на свободу. Это и вызвало бурную реакцию родственников потерпевших и общественности.

Право Двойное убийство Евгений Тимченко Убийство
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