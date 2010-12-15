Мемориал воинам АТО: трудности передачи Общественный фонд «Сумы» просит городскую власть взять на баланс, содержать и обслуживать Мемориал погибшим воинам АТО на Центральном кладбище, но городские власти на контакт с волонтерами не идут

Об этом представители фонда заявили на пресс-конференции 7 июня.

В горсовете уверяют: были бы от Фонда документы для принятия объекта в коммунальную собственность - было бы соответствующее решение горсовета.

Похоже, Закон Украины «О захоронениях и похоронном деле», обязывающий местные органы власти содержать и обеспечивать охрану кладбищ (без каких-либо заявлений от кого бы то ни было), писан не для Сум.

«Содержание кладбищ, воинских кладбищ, воинских участков на кладбищах, военных братских и одиночных могил, земельных участков для почетных захоронений, братских могил, а также могил умерших одиноких граждан, умерших лиц без определенного места жительства, захоронения умерших, от которых отказались родные, места захоронений найденных неопознанных трупов обеспечивается исполнительным органом сельского, поселкового, городского совета за счет средств местного бюджета», - говорится в Законе.

Город должен

- Город должен взять этот объект на баланс, содержать его и обслуживать, - говорит и.о. исполнительного директора Общественного фонда «Сумы» Ирина Меркун, обращаясь непосредственно к городскому голове Александру Лысенко. – Мы просто просим власть: соберите трехстороннюю встречу, где будут все подрядчики, технический надзор, где будут представители семей погибших, представители фонда. Давайте обсудим и решим эти наболевшие вопросы.

Ирина Меркун подчеркнула, что она не знает, в каком еще городе Украины места захоронения воинов содержатся и охраняются силами общественных активистов.

- Ломались неоднократно лампадки (один раз нашли нарушителя), обливали могилы томатным соком. Это уже, простите, даже не вандализм, это проявление неуважения. Камеры установлены. Но когда мы просили вывести их на пульт полиции, чтобы оперативно реагировали, на сегодня ответа мы не получили, - говорит И.Меркун.

Как отметил представитель фонда «Сумы» Максим Корниенко, в связи с изменившейся ситуацией в стране количество актов вандализма на Мемориале может возрасти.

Что мешает

В полиции Сумской области говорят: будет соответствующее обращение горсовета - будет наблюдение. Возникает вопрос: что мешает городской власти сделать такое обращение?

Могилы воинов АТО (ООС) находятся на Центральном городском кладбище. По Закону Украины «О захоронениях и похоронном деле» (ст.30 и 31) содержание и охрану мест захоронений должны осуществлять местные органы власти за средства местных бюджетов. А в случае осквернения могил, преднамеренного разрушения или похищения колумбарных ниш, надгробных сооружений и склепов возмещение материальных убытков осуществляется за счет средств местного бюджета.

«Порядок охраны мест захоронений и порядок осуществления связанных с этим расходов определяют исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов», - говорится в Законе.

Т.е. у городских властей есть не только все законодательные права, но и прямая обязанность обеспечить содержание и охрану территории кладбища в целом (и не только Центрального) и Мемориала в частности.

Кроме того, хочется отметить: согласно «Порядку содержания кладбищ и других мест захоронений», действующему в Украине, в том числе и городе Сумы, «на территории мест захоронений не могут быть размещены объекты другой, кроме коммунальной, формы собственности, за исключением намогильного сооружения, склепа и колумбарной ниши, которые являются собственностью лица, которое приобрело их за собственные средства».

Городские власти в лице директора департамента ресурсных платежей Юрия Клименко (в комментарии телеканалу UA:Сумы) утверждают: от Общественного фонда «Сумы» никаких документов в департамент ресурсных платежей Сумского горсовета о принятии в коммунальную собственность Аллеи Славы не поступало. Для того чтобы принять ее в эксплуатацию, нужно понимать, что это за объект, что там вообще построено, а также потребуется акт введения в эксплуатацию объекта. Если бы были документы, городской совет принял бы решение о принятии в коммунальную собственность в кротчайшие сроки.

Напомним: строительство Мемориала погибшим воинам АТО (ООС) завершилось осенью 2018. Стоимость работ - около 3 млн. грн. Деньги выделялись из городского бюджета родственникам погибших воинов, а они в свою очередь перечисляли средства фонду «Сумы». Мемориал возводился больше трех лет. Из-за претензий к качеству и темпам работ сменилось несколько подрядчиков, завершало строительство ПАО «Сумстрой». Строительные работы сопровождались громким скандалом, вызванным подозрением в адрес фонда в махинациях с деньгами и открытием прокуратурой Сумской области уголовного производства по статье о мошенничестве. В результате журналистского расследования якобы неизвестно куда девшиеся деньги нашлись на депозитном счету фонда, о чем последний ежегодно публично отчитывался. В рамках уголовного производства вердикта пока нет, т.к. нет результатов экспертиз. В том числе и потому, что не все акты выполненных работ из-за разногласий подписаны подрядчиком.