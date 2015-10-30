Повесившаяся 12-летняя глуховчанка состояла в «группе смерти»

История вызвала такой резонанс, что возможные причины трагедии на уровне домыслов среди горожан множились со скоростью света. Но среди десятка предположений красной нитью проходила версия о самоубийстве девочки по причине ее принадлежности к группе смерти. Глуховские корреспонденты решили провести свое собственное, независимое расследование.
Диана ушла из жизни через повешение около 20:00 вечера. Орудием смерти стал пояс махрового халата, который девочка привязала к ручке кухонной двери. В тот день мама Дианы задержалась на работе. Примерно за час до произошедшего она позвонила дочери. В голосе Дианы не было тревожных нот “все хорошо мама, я тебя жду”. После девочка поставила телефон на подзарядку, сделала петлю и совершила суицид.
Когда Елена вернулась, то обнаружила, что входная дверь квартиры заперта на нижний замок. После нескольких звонков на номер Дианы, женщина стала стучать в дверь, а так же звонить мамам подруг дочери. От отчаяния Елена решила действовать радикально – забраться домой через соседский балкон, который был смежным с ее квартирой. Балконная дверь была отперта, как свидетельство того, что Диана дома. Елена взволнованным голосом звала дочь, но та не отзывалась. А через несколько секунд обнаружила ее бездыханную в профессионально завязанной петле…
Сейчас вся информация сфокусировалась в одном месте – гаджетах и социальных сетях. Диана не была исключением. Девочка активно вела страничку в инстаграмме, реже заходила в другие соцсети. Но если глубже проанализировать, какими подписями сопровождались фото подростка, то ясным становится одно – в каждое слово вкладывался философский смысл, сопряженный с настроением безотрадной грусти.
“Я люблю тех, кто может улыбаться в беде, кто может собрать от бессилия, и расти смелым отражением. Будь верен себе до самой смерти.”, – так подписано одно из фото девочки.
Также Диана была преданным фанатом японской культуры – любила аниме, использовала в речи японские слова. Незадолго до рокового дня на аватарку страницы в инстаграмме она разместила персонаж, отождествляющий душевное состояние с чувством неотвратимой депрессии.
В окружении девочки, если опираться исключительно на данные соцсетей, преобладали люди, относящиеся к определенным субкультурам. Родных и близких в виртуальной жизни незадолго до трагедии Диана заблокировала, при этом отношения в семье и с друзьями были хорошими.
Реальность девочки была типичной для большинства подростков – дом, школа, друзья, поездки, развлечения. Никто бы и подумать не мог, что в ее душе творится что-то неладное. Тетя девочки рассказывает, что Диану любили, баловали, вовлекались в ее жизнь настолько, насколько она позволяла, опасаясь нарушить границы пространства формирующейся личности.
В интернете широко разошлась новость о том, что Диана рассталась с жизнью не из-за игры. Родные девочки убеждены в обратном. Есть упрямые факты, с которыми не поспоришь – Диана вела “записки смерти” с обратным отсчетом до дня X.
Пятьдесят дней – такой срок отделял девочку от рокового шага. Диана любила рисовать, но в последнее время ее художества все больше ассоциировались с миром тьмы – проскакивали “чертики”. Между рисунками она делала записи, выливая в строки свои душевные терзания.
Диана была уверена, что внутри нее живет что-то необъяснимо-жуткое, от чего ей самой было страшно, упоминала о “пустоте”. Так же девочка общалась в скрытом приложении геймеров, в которое, как оказалось, не так просто попасть – оно для избранных и только по приглашению.
Родные, близкие, друзья, соседи твердят наперебой – Диана была светлой, милой, искренней, доброй девочкой с большим сердцем, чистой душой, богатым внутренним миром. Она любила жизнь, она строила планы на будущее. Правда, в последнее время ее настроение часто зависело от того, что происходит за чертой ее виртуального мира. Живому общению Диана предпочитала времяпровождение в телефоне. Незадолго до трагедии девочку удалили из того самого чата, где ей нравилось общаться. Ее родные вспоминают, что этот случай вызвал у Дианы почти истерику – она сильно расстроилась, плакала навзрыд.
Спустя время ее вновь “зафрендили” в сообществе и девочка засияла изнутри. То есть душевное самочувствие Дианы напрямую зависело от фактора внутренней обстановки чата, ею виртуозно манипулировали. Но могла ли 12-летняя девочка распознать в лице “обычного парня из интернета” искусного кукловода? Вряд ли… Кто же этот человек? И зачем ему это нужно? Версий много. Но тот факт, что с подростками в закрытых сообществах “работают” системно, планомерно, шаг за шагом подталкивая к последней черте, подтверждается доказательствами в виде очередных суицидов.
Согласно заключениям психологов, несмотря на родительскую участливость, заботу и опеку ребенок, сидя в интернете каждый день, получает свою дозу интоксикации от времяпровождения в играх. У него в руках гаджет, в ушах наушники. Он не расскажет теперь о том, что происходит: ему это строго-настрого запретили – это может считаться одним из условий для приема в закрытую группу. Еще могут запретить не отмечаться в группе на протяжении 48 часов под страхом изгнания. Через 48 часов человек станет восприимчив к другой информации, у него может включиться критический разум. Это – методы сект.
Диана знала о том, что произойдет, она вынашивала план. Обнимала крепче обычного, проявляла больше ласки к маме, хотела отдать любимую кошку Анфису тете, пыталась наладить отношения с отцом, которого, со слов подружек, ей сильно не хватало, в дневнике просила прощения у мамы за незначительные проступки. А еще немаловажным аргументом необычного поведения стал тот факт, что Диана поставила на свой телефон пароль, будто скрывая от глаз взрослых что-то важное.
После смерти Дианы была обнаружена записка, в которой она говорила о плохом настроении, спровоцированном неким человеком из того чата, где проводила много времени. Девочка указала его имя и ник (псевдоним, используемый пользователем в интернете).
В роковой день Диана сменила в вайбере телефона аватарку на фото популярного в сети блоггера. Связан ли этот факт с фатальными событиями в судьбе девочки – остается невыясненным.
P.S.: Смертельные забавы стремительно набирают популярность в масштабах нашей области, статистика неутешительна. Только за последний месяц прессой обнародованы три случая самоубийства подростков идентичным способом.
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