До уваги сумчан-пасажирів «Укрзалізниці» За статистикою, у період розпалу сезону відпусток, більшість українців для подорожей обирають саме залізничний вид транспорту. Та наші подорожі іноді могли б бути набагато комфортніші, адже АТ «Українська залізниця» надає широкий спектр послуг, яким ми не користуємось тільки тому, що не знаємо про них. Тож, юристи системи безоплатної правової допомоги підготували правові поради громадянам, які подорожують потягом.

Під час подорожі пасажири мають право:

- безкоштовно користуватися необхідними медикаментами з аптечки вагону та гарячою водою. Це вже включено у вартість квитка;

- попросити у провідника ковдру, незалежно від пори року;

- взяти у провідника ремінь безпеки для дитини або дорослого пасажира, якщо він подорожує на верхній полиці. Ці ремені безпеки є у потягах завжди, і їх зобов’язані надавати пасажирам верхніх полиць на першу вимогу. Якщо наданий ремінь, на ваш погляд, недостатньо міцний ви можете попросити його замінити;

- користуватися розетками у вагонах потяга безкоштовно в будь-який час, це не залежить від того, стоїть потяг чи їде;

- провозити з собою у вагоні ручну поклажу вагою до 36 кг, що не перевищує за обсягом відведеного на одного пасажира місця для багажу;

- палити в українських потягах – заборонено. Тому, якщо хтось із пасажирів палить, ви можете вимагати від провідника вжити належних заходів, також ви маєте право попросити провідника втихомирити галасливих пасажирів;

- попросити вимкнути музику, якщо вона вам заважає;

- провідник зобов’язаний розбудити вас при під’їзді до вашої кінцевої станції;

- пасажири потягів зі спальними місцями повинні забезпечуватися чаєм і кавою за встановлену плату. Вартість напоїв може бути спочатку включена в ціну квитків (про це в проїзному документі повинна бути відповідна відмітка). Якщо маєте свій пакетик чаю чи кави і вирішили заощадити – можете попросити склянку кип’яченої види і ложечку. Провідник не повинен вам відмовити;

- вартість постільної білизни вже включено у квиток на потяг «Укрзалізниці», якщо ви від неї не відмовилися при оформленні квитка на потяг;

- попереднє застилання полиць постільною білизною здійснюється провідниками у вагонах СВ. За бажанням пасажирів провідник надає допомогу в застиланні постільної білизни людям з інвалідністю, хворим, людям похилого віку, пасажирам з малими дітьми, вагітним;

- пасажир має право не тільки не здавати ліжко, а й не прибирати його за собою. Прибирання постільної білизни входить у посадові обов’язки провідника (до обов’язків провідника також входить підйом і опускання верхніх полиць);

- якщо ваше місце в потязі зайняв інший пасажир, провідник зобов’язаний виділити вам інше. Якщо надане місце знаходиться у вагоні класом вище, ви не повинні нічого доплачувати, але, якщо нове місце у вагоні класом нижче, вам зобов’язані повернути різницю у вартості квитка;

- якщо вам дуже спекотно або холодно, викликайте начальника потягу з документом про правові норми перевезення пасажирів. У них ви можете побачити дозволені температури перевезення пасажирів у різні сезони. Якщо умови перевезення не відповідають вказаним, начальник потягу може вам безкоштовно надати таке саме за класом місце в іншому вагоні або так само безкоштовно підвищити клас;

- якщо ви купили електронний квиток з QR – кодом, не обмінюйте його на звичайний. Роздрукуйте, але показуйте його зі смартфона. Якщо провідник не може його зісканувати, це його проблема, а не ваша;

- пасажир має право сідати в будь-який вагон потяга. Наприклад, якщо ви спізнюєтесь на потяг, і до його відправлення встигаєте дійти тільки до першого або хвостового вагона, а у вашому квитку вказані місця в іншому кінці потяга (це правило актуальне для посадки на проміжних станціях, зупинка на яких дуже маленька за часом);

- якщо переплутали потяг, ви маєте право повернутися на початкову станцію безкоштовно;

- якщо проїхали свою станцію, можете повернутися на станцію призначення теж безкоштовно;

- відстали від потяга – маєте право продовжити поїздку без доплат! Повідомте про свою проблему начальнику станції, на якій опинилися. Він зв’яжеться з начальником потягу, на якому ви їхали, щоб провідники простежили за вашими речами і залишили їх на найближчій станції, зупинка на якій за розкладом становить 10 і більше хвилин. Пам’ятайте, що пасажир має право безкоштовно доїхати до тієї станції, на якій опиняться ваші речі, а потім продовжити шлях на іншому потязі, оновивши квиток в касі. Доплачувати за новий квиток не потрібно;

- у разі запізнення в пункт пересадки з вини перевізника (запізнення або відміна погодженого поїзда) і на бажання продовжити поїздку, перевізник повинен відправити вас наступним потягом без стягнення плати!

Комфортних та вдалих вам подорожей! Знайте свої права та вмійте ними користуватись!

За інформацією Голованівського місцевого центру з надання БВПД.

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За отриманням безоплатної правової допомоги звертайтеся до

місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги:

Конотопський місцевий центр –

41615, м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 43, тел. (05447) 6-23-47

Охтирський місцевий центр –

42700, м. Охтирка, вул. Перемоги, 13. тел. (05446) 4-22-23

Сумський місцевий центр –

40000, м. Суми, вул. Покровська 9/1. тел. (0542) 66-51-08; 066-771-32-61; 098-380-69-38.

Шосткинський місцевий центр –

41100, м. Шостка, вул. Горького, 4. тел. (05449) 7-30-94

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Окрім того, в Україні діє єдиний номер з надання безоплатної правової допомоги –

0-800-213-103 (Цілодобово, в межах України – безкоштовно)

Зателефонувавши за ним, Ви зможете дізнатися адреси та контакти центрів у всіх регіонах України та отримати консультацію фахівців.