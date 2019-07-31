До уваги сумчан-пасажирів «Укрзалізниці»

Під час подорожі пасажири мають право:
- безкоштовно користуватися необхідними медикаментами з аптечки вагону та гарячою водою. Це вже включено у вартість квитка;
- попросити у провідника ковдру, незалежно від пори року;
- взяти у провідника ремінь безпеки для дитини або дорослого пасажира, якщо він подорожує на верхній полиці. Ці ремені безпеки є у потягах завжди, і їх зобов’язані надавати пасажирам верхніх полиць на першу вимогу. Якщо наданий ремінь, на ваш погляд, недостатньо міцний ви можете попросити його замінити;
- користуватися розетками у вагонах потяга безкоштовно в будь-який час, це не залежить від того, стоїть потяг чи їде;
- провозити з собою у вагоні ручну поклажу вагою до 36 кг, що не перевищує за обсягом відведеного на одного пасажира місця для багажу;
- палити в українських потягах – заборонено. Тому, якщо хтось із пасажирів палить, ви можете вимагати від провідника вжити належних заходів, також ви маєте право попросити провідника втихомирити галасливих пасажирів;
- попросити вимкнути музику, якщо вона вам заважає;
- провідник зобов’язаний розбудити вас при під’їзді до вашої кінцевої станції;
- пасажири потягів зі спальними місцями повинні забезпечуватися чаєм і кавою за встановлену плату. Вартість напоїв може бути спочатку включена в ціну квитків (про це в проїзному документі повинна бути відповідна відмітка). Якщо маєте свій пакетик чаю чи кави і вирішили заощадити – можете попросити склянку кип’яченої види і ложечку. Провідник не повинен вам відмовити;
- вартість постільної білизни вже включено у квиток на потяг «Укрзалізниці», якщо ви від неї не відмовилися при оформленні квитка на потяг;
- попереднє застилання полиць постільною білизною здійснюється провідниками у вагонах СВ. За бажанням пасажирів провідник надає допомогу в застиланні постільної білизни людям з інвалідністю, хворим, людям похилого віку, пасажирам з малими дітьми, вагітним;
- пасажир має право не тільки не здавати ліжко, а й не прибирати його за собою. Прибирання постільної білизни входить у посадові обов’язки провідника (до обов’язків провідника також входить підйом і опускання верхніх полиць);
- якщо ваше місце в потязі зайняв інший пасажир, провідник зобов’язаний виділити вам інше. Якщо надане місце знаходиться у вагоні класом вище, ви не повинні нічого доплачувати, але, якщо нове місце у вагоні класом нижче, вам зобов’язані повернути різницю у вартості квитка;
- якщо вам дуже спекотно або холодно, викликайте начальника потягу з документом про правові норми перевезення пасажирів. У них ви можете побачити дозволені температури перевезення пасажирів у різні сезони. Якщо умови перевезення не відповідають вказаним, начальник потягу може вам безкоштовно надати таке саме за класом місце в іншому вагоні або так само безкоштовно підвищити клас;
- якщо ви купили електронний квиток з QR – кодом, не обмінюйте його на звичайний. Роздрукуйте, але показуйте його зі смартфона. Якщо провідник не може його зісканувати, це його проблема, а не ваша;
- пасажир має право сідати в будь-який вагон потяга. Наприклад, якщо ви спізнюєтесь на потяг, і до його відправлення встигаєте дійти тільки до першого або хвостового вагона, а у вашому квитку вказані місця в іншому кінці потяга (це правило актуальне для посадки на проміжних станціях, зупинка на яких дуже маленька за часом);
- якщо переплутали потяг, ви маєте право повернутися на початкову станцію безкоштовно;
- якщо проїхали свою станцію, можете повернутися на станцію призначення теж безкоштовно;
- відстали від потяга – маєте право продовжити поїздку без доплат! Повідомте про свою проблему начальнику станції, на якій опинилися. Він зв’яжеться з начальником потягу, на якому ви їхали, щоб провідники простежили за вашими речами і залишили їх на найближчій станції, зупинка на якій за розкладом становить 10 і більше хвилин. Пам’ятайте, що пасажир має право безкоштовно доїхати до тієї станції, на якій опиняться ваші речі, а потім продовжити шлях на іншому потязі, оновивши квиток в касі. Доплачувати за новий квиток не потрібно;
- у разі запізнення в пункт пересадки з вини перевізника (запізнення або відміна погодженого поїзда) і на бажання продовжити поїздку, перевізник повинен відправити вас наступним потягом без стягнення плати!
Комфортних та вдалих вам подорожей! Знайте свої права та вмійте ними користуватись!
За інформацією Голованівського місцевого центру з надання БВПД.
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За отриманням безоплатної правової допомоги звертайтеся до
місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги:
Конотопський місцевий центр –
41615, м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 43, тел. (05447) 6-23-47
Охтирський місцевий центр –
42700, м. Охтирка, вул. Перемоги, 13. тел. (05446) 4-22-23
Сумський місцевий центр –
40000, м. Суми, вул. Покровська 9/1. тел. (0542) 66-51-08; 066-771-32-61; 098-380-69-38.
Шосткинський місцевий центр –
41100, м. Шостка, вул. Горького, 4. тел. (05449) 7-30-94
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Окрім того, в Україні діє єдиний номер з надання безоплатної правової допомоги –
0-800-213-103 (Цілодобово, в межах України – безкоштовно)
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