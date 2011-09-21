Ваші права у приміщенні торговельного центру чи супермаркету Як часто ви відвідуєте супермаркети або торговельні центри? Мабуть, ледь не щодня. Та чи замислювалися ви над тим, хто несе відповідальність за речі, залишені вами в камерах схову, і чи мають право охоронці здійснювати огляд та затримувати покупців? Відповіді на ці актуальні питання – від юристів Регіонального центру з надання БВПД у Сумській області.

У багатьох супермаркетах адміністрація вимагає здавати свої особисті речі до камер схову. У зв’язку з цим до контактного центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 800 213 103 часто звертаються громадяни з питаннями щодо законності даної вимоги.

«Якщо коротко, то жодним законодавчим актом не передбачений обов’язок здавати речі в супермаркеті на зберігання. Ви маєте право не робити цього, але за умови, що у вас з собою немає товарів, які продаються в даному магазині, а також за наявності умов для збереження особистих речей», – наголосив юрист Олексій Рибалка.

Крім того, якщо ви вирішили здати речі в камеру схову, закривши її і забравши ключ, ви тим самим уклали з торговельним центром безоплатний публічний договір зберігання. Незважаючи на оголошення щодо того, що адміністрація не відповідає за збереження ваших речей, вона несе відповідальність за це згідно з чинним законодавством, а в разі нестачі або пошкодження речей саме супермаркет відшкодовує збитки.

Яку ж відповідальність може понести торговельний центр? Відповідно до Цивільного кодексу України, у разі втрати речей зберігач відшкодовує збитки в розмірі їхньої повної вартості, а в разі пошкодження – у розмірі суми, на яку знизилася їхня вартість. Крім того, якщо внаслідок пошкодження речей їх уже не можна використовувати за призначенням, покупець має право відмовитися від них і вимагати відшкодування їхньої вартості.

Також до контактного центру звертаються з питаннями щодо дій охоронців супермаркетів: чи мають вони повноваження перевіряти вміст речей покупців та затримувати їх?

Отже, відповідно до Закону України «Про охоронну діяльність», персонал має право здійснити огляд речей лише за добровільної згоди покупця. Охоронці не мають права вас затримувати, єдине, що вони можуть зробити, це викликати співробітників правоохоронних органів і попросити вас їх дочекатися. Фізичний вплив представники охоронних фірм можуть застосовувати лише в таких випадках, як захист себе або іншої особи від нападу, що загрожує життю або здоров’ю, при цьому затримана особа негайно передається правоохоронним органам.

Якщо ви все ж таки опинилися в ситуації, коли представники адміністрації супермаркету тиснуть на вас, відмовляються випускати з приміщення, слід нагадати їм про порушення Закону України «Про захист прав споживачів», яким забороняється нечесна підприємницька практика та агресивна діяльність.

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За отриманням безоплатної правової допомоги звертайтеся до місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги:

Конотопський місцевий центр – 41615, м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 43, тел. (05447) 6-23-47

Охтирський місцевий центр – 42700, м. Охтирка, вул. Перемоги, 13. тел. (05446) 4-22-23

Сумський місцевий центр – 40000, м. Суми, вул. Покровська, 9/1, тел. (0542) 66-51-08; 066-771-32-61; 098-380-69-38.

Шосткинський місцевий центр – 41100, м. Шостка, вул. Горького, 4, тел. (05449) 7-30-94

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Окрім того, в Україні діє єдиний номер з надання безоплатної правової допомоги – 0-800-213-103(цілодобово, в межах України – безкоштовно)

Зателефонувавши за цим номером, Ви зможете дізнатися адреси та контакти центрів у всіх регіонах України та отримати консультацію фахівців.

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