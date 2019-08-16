Богдан Небылица вернулся домой Днем 7 сентября в киевском аэропорту «Борисполь» приземлился самолет с 35 украинскими политузниками. Их освободили в рамках обмена между Украиной и Россией.

Среди прибывших и наш земляк, уроженец Шосткинщины – моряк Богдан Небылица, захваченный в плен в конце 2018 года.

Домой вернулись: Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Алексей Сизонович. А также все украинские моряки, которых в ноябре 2018 года захватили российские силовики в Керченском проливе: Роман Мокряк, Юрий Безъязычный, Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Василий Сорока, Вячеслав Зинченко, Сергей Цибизов, Сергей Попов, Владислав Костышин, Андрей Опрыско, Андрей Драч, Олег Мельничук, Михаил Власюк, Виктор Беспальченко, Владимир Терещенко, Евгений Семидоцкий, Владимир Лисовой, Андрей Шевченко, Владимир Варимез, Сергей Чулиба, Юрий Будзыло Богдан Небылица.

Но в тюрьмах РФ еще остаются свыше 110 украинских граждан.

Отец Богдана Павел рассказал журналистам, что сейчас его сын находится на реабилитации:

«Сейчас эмоции уже прошли. Пришло ощущение реальности. Сейчас мы в военном госпитале в Киеве, положили на обследование и реабилитацию. У каждого своя палата, свой врач. Сейчас ребята здесь. Ему (сыну. - Ред) сейчас лекарства дают, я вижу, что состояние его... не очень».

Обмен удерживаемыми лицам между Украиной и Россией состоялся и по формуле "35 на 35". До этого президент Украины Владимир Зеленский помиловал 16 человек из российского списка, а президент РФ Владимир Путин – 11 человек из украинского списка. Кроме того, 24 украинских моряка были отпущены властями России под поручительство омбудсмена Украины Людмилы Денисовой, а 19 человек из российского списка украинские суды, ссылаясь на договоренности президентов двух стран, отпустили под личные обязательства. По словам Денисовой, в тюрьмах РФ еще остаются свыше 110 украинских граждан.

Освобожденных украинцев встречали со слезами на глазах родственники, журналисты и президент Владимир Зеленский. Одним из последних по трапу самолета спустился находившийся более пяти лет за решеткой в России кинорежиссер Олег Сенцов:

"Даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко. Враг силен и сдаваться не собирается. Но победа будет обязательно за нашей стороной. У нас нет другого выбора. Слава Украине!" – сказал Олег журналистам и услышал в ответ: – "Героям слава!"

Выступая на брифинге в аэропорту, Владимир Зеленский заявил, что намерен вернуть из России всех украинских пленных.

Напомним: 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" осуществляли плановый переход из Одессы в Бердянск для создания новой базы ВМС в Азовском море. Утром того же дня российский военный корабль совершил таран буксира "Яны Капу" недалеко от Керченского пролива. Из экипажа буксира никто не пострадал. После этого российская сторона заблокировала проход Керченским проливом. Украинские корабли простояли у Керченского пролива до вечера 25 ноября и решили вернуться в Одессу. После начала движения российские пограничники стали преследовать украинские суда, а после применили оружие, напав на них. Корабли были захвачены, а 24 члена экипажа взяты в плен. Некоторые из них получили ранения во время нападения.

Впоследствии так называемые суды в аннексированном Крыму арестовали их на два месяца. После этого моряков доставили в СИЗО в Москве. Всех их обвиняли в якобы незаконном пересечении российской границы. Позже все украинские моряки признали себя военнопленными России.

Биографическая справка

Богдан Небылица родился в Глазове Шосткинского района. Был младшим ребенком в семье, имея двух старших сестер. После окончания 9 классов Глазовской ООШ поступил в Севастопольский военный лицея, а затем - в Академию военно-морских сил имени Нахимова. Во время аннексии Крыма Россией отказался присягнуть оккупантам. 20 марта 2014 года во время церемонии поднятия российского флага в академии вместе с группой других курсантов начал петь гимн Украины, который не удалось заглушить даже оркестром. Был переведен на материковую часть Украины, где в 2016 году закончил обучение в Институте военно-морских сил Одесской морской академии.

После выпуска служил командиром артиллерийской боевой части на ракетном катере «Прилуки». Летом 2018 года Небылицу назначили командиром нового малого бронированного артиллерийского катера «Никополь».

30 октября в СМИ появилась информация о назначении Богдана Небылицы как одного из лучших выпускников академии командиром патрульного катера типа «Айленд», переданного США Украине. Приступить к выполнению новых обязанностей он должен был в 2019 году.

За время, пока наш земляк сидел в российских застенках, тогдашний президент Украины Петр Порошенко наградил его орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени.

Согласно Указу главы государства № 96/2019, «за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при исполнении воинского долга, верность украинскому народу и военной присяге» 7 моряков получили ордена Богдана Хмельницкого 3-й степени, четверо – орден «За мужество» 3-й степени, 11 – медали «За военную службу Украине».