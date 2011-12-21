Как составить европотокол 28 октября в Сумах на улице Герасима Кондратьева произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2104 и Toyota Camry.

Водитель Toyota Camry во время движения задним ходом не убедился в безопасности и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2104. В результате ДТП никто не пострадал. Водители решили оформить автопроисшествие по европротоколу.

Патрульная полиция напоминаеn водителям, что оформить ДТП по европротоколу можно не только в бумажном виде, но и электронной форме с помощью обычного смартфона на месте происшествия, без вызова патрульных. Воспользовавшись европротоколом во время оформления ДТП, вам не нужно вызывать патрульных, у вас не изымут водительское удостоверение, вы не будете ждать вызова в суд и сэкономите собственное время.

Европротокол у электронном виде заполняется участниками ДТП в одном экземпляре на любом мобильном устройстве с камерой и выходом в интернет с использованием системы «Электронный Европротокол» по ссылке: https://dtp.mtsbu.ua.

Европротоколом вы можете воспользоваться в случае, если:

- участники дорожно-транспортного происшествия (в случае если их не больше двух) имеют действительные полисы страхования гражданско-правовой ответственности;

- отсутствуют травмированные и погибшие люди;

- оба участника ДТП согласны на использование европротокола;

- у водителей отсутствуют признаки алкогольного и наркотического опьянения;

- дорожно-транспортное происшествие привело к незначительным повреждениям;

- водители пришли к согласию, по обстоятельствам ДТП.

Уважаемые водители! Неукоснительно соблюдайте Правила дорожного движения и следите за дорожной обстановкой. Безопасных вам дорог!