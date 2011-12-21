Как составить европотокол

Водитель Toyota Camry во время движения задним ходом не убедился в безопасности и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2104. В результате ДТП никто не пострадал. Водители решили оформить автопроисшествие по европротоколу.
Патрульная полиция напоминаеn водителям, что оформить ДТП по европротоколу можно не только в бумажном виде, но и электронной форме с помощью обычного смартфона на месте происшествия, без вызова патрульных. Воспользовавшись европротоколом во время оформления ДТП, вам не нужно вызывать патрульных, у вас не изымут водительское удостоверение, вы не будете ждать вызова в суд и сэкономите собственное время.
Европротокол у электронном виде заполняется участниками ДТП в одном экземпляре на любом мобильном устройстве с камерой и выходом в интернет с использованием системы «Электронный Европротокол» по ссылке: https://dtp.mtsbu.ua.
Европротоколом вы можете воспользоваться в случае, если:
- участники дорожно-транспортного происшествия (в случае если их не больше двух) имеют действительные полисы страхования гражданско-правовой ответственности;
- отсутствуют травмированные и погибшие люди;
- оба участника ДТП согласны на использование европротокола;
- у водителей отсутствуют признаки алкогольного и наркотического опьянения;
- дорожно-транспортное происшествие привело к незначительным повреждениям;
- водители пришли к согласию, по обстоятельствам ДТП.
Уважаемые водители! Неукоснительно соблюдайте Правила дорожного движения и следите за дорожной обстановкой. Безопасных вам дорог!
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