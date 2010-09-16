Право

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:54234

Кредити онлайн: про що варто знати громадянам?

Напевно, багато хто із нас чув або бачив рекламу кредиту онлайн. А дехто навіть брав позику в таких компаніях. До юристів системи безоплатної правової допомоги часто звертаються за роз’ясненнями стосовно діяльності подібних установ, які надають «швидкі гроші».

Через те правник Регіонального центру з надання БВПД у Сумській області Олексій Рибалка надав важливі поради з цього актуального питання.

«Перш за все, слід пам’ятати, що, беручи кредит онлайн, ви укладаєте кредитний договір, аналогічний банківському. І нехай вас не вводить в оману той факт, що ви нічого не підписуєте. Насправді, зайшовши на сайт онлайн-кредитування та створивши особистий кабінет, ви залишаєте свої персональні дані, підтверджуючи їх через введення смс-коду. Таким, чином ви надаєте згоду на використання логіну та паролю особистого кабінету в якості аналога власноручного підпису», – наголошує юрист.

Наразі законодавством України передбачена можливість укладання договорів за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем за згодою обох сторін, більше того, вони вважаються укладеними в письмовій формі. Таким чином, фінансові компанії пропонують укласти договір в онлайн-режимі, трактуючи його як електронний договір.

На жаль, мало хто читає умови кредитного договору, посилання на які, як правило, розміщені на головній сторінці внизу, адже, не ознайомившись з ними, ви потрапляєте в кредитну пастку з надвеликими відсотками і невигідними умовами.

Тому, перш ніж звертатися за послугами до компаній, які пропонують кредити онлайн, зверніть увагу на наступні застереження:

-      перевірте у відкритих реєстрах інформацію про фінансову установу, що надає кредит: чи дійсно вона зареєстрована і чи не перебуває в стані припинення своєї діяльності;

-      перевірте на сайті Національного банку України чинність ліцензії фінансової установи;

-      перевірте інформацію щодо досвіду та надійності кредитодавця, а також наявності судових спорів за участю вибраної вами фінансової компанії;

-      зверніть увагу на умови кредитування, прописані в договорі позики/кредитному договорі – вони можуть досить часто змінюватись;

-      оцініть вигідність кредиту – перерахуйте розмір регулярних платежів, відсотків і т.п.;

-      особливу увагу зверніть на відповідальність позичальника за кредитним договором – штрафні санкції, які нараховує кредитодавець за прострочення виконання зобов’язань.

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За отриманням безоплатної правової допомоги звертайтесь до місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги:

Конотопський місцевий центр –
41615, м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 43, тел. (05447) 6-23-47

Охтирський місцевий центр –
42700, м. Охтирка, вул. Перемоги, 13. тел. (05446) 4-22-23

Сумський місцевий центр –
40000, м. Суми, вул. Покровська, 9/1. тел. (0542) 66-51-08; 066-771-32-61; 098-380-69-38.

Шосткинський місцевий центр –
41100, м. Шостка, вул. Горького, 4. тел. (05449) 7-30-94

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Окрім того, в Україні діє єдиний номер з надання безоплатної правової допомоги – 0-800-213-103(цілодобово, в межах України – безкоштовно)

Зателефонувавши за цим номером, Ви зможете дізнатися адреси та контакти центрів у всіх регіонах України та отримати консультацію фахівців.

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