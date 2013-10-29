Как стать присяжным Сумской горсовет формирует списки присяжных для Заречного и Ковпаковского районных судов города Сумы

Подать заявление можно до 20 января 2020 года. В марте Сумской горсовет должен утвердить списки. Как эти списки будут формироваться, кто из сумчан может стать присяжным, что надо делать в суде и как эта работа будет оплачивается, рассказывают представители правового управления и Заречного районного суда города Сумы.

О кандидатах узнают все

Начальник правового управления Сумского горсовета Олег Чайченко сообщил, что на сей раз формирование списков присяжных городская власть намерена провести не «по разнарядке», а открыто, с максимальным участием громады города.

- Вся информация, касающаяся кандидатов на должность присяжных, будет обнародоваться на сайте горсовета, для того чтобы все (не только лица, желающие быть присяжными) могли высказывать свои замечания по той или иной кандидатуре. Т.е., я считаю, что этот процесс должен иметь максимальную открытость, максимальную объективность с точки зрения достаточности качеств у кандидатов быть присяжными в судах, - отметил О.Чайченко. - Мы хотим максимально обратить внимание сумчан, желающих принимать участие в рассмотрении дел в суде, чтобы эти люди имели возможность осознано принимать решение. Если раньше это был элемент, скажем, где-то административного направления, когда направлялось обращение в соответствующее учреждение и организацию и они уже формировали свои списки присяжных для дальнейшего утверждения Сумским горсоветом, то в данном случае мы предлагаем открытое обращение ко всей территориальной громаде, чтобы все желающие принять участие в отправлении правосудия могли предложить свои кандидатуры и принимать непосредственно участие в рассмотрении судебных дел.

Как определено в Законе, через присяжных народ осуществляет правосудие. Присяжный принимает участие по определенным категориям дел. Если это касается уголовных дел, то по преступлениям, за которые предусматривается пожизненное заключение. А что касается гражданских дел, то это дела, связанные с ограничением дееспособности, усыновлением и др. (список определен).

Почему законодатель определил, что именно по этим делам необходимо участие присяжного? Поскольку они требуют не только профессионального опыта судьи, но и наличие жизненного опыта, жизненной мудрости, чтобы влиять своим авторитетом на принятие действительно справедливого решения суда.

По данным О.Чайченко, планируется сформировать списки с ориентировочным количеством кандидатов: для Заречного суда - около 50 лиц, для Ковпаковского – 30 лиц. Т.е.корпус присяжных планируется в составе примерно 80 человек.

- Если будет большее число кандидатов на должность присяжных, мы будем открыто обсуждать кандидатов, которые хотят принимать участие в формировании этого списка. Если недостаточно, будем исходить из того, что есть, - отметил начальник правового управления. - Все желающие могут предоставлять информацию в сектор информационной работы нашего управления. Там имеется перечень документов, который необходимо подать: заявление, наличие справок об отсутствии психических заболеваний, судимости… Если будут дополнительные вопросы, можно обращаться по указанным на сайте горсовета телефонам и контактам. Любой человек может прийти в 79-й кабинет горсовета и получить всю интересующую информацию. А уже в дальнейшем будем обсуждать следующие вопросы, возникающие при формировании списка.

Права и обязанности присяжного в суде

Как отмечает главный специалист по работе с обращениями граждан и юридических лиц Заречного районного суда города Сумы Юлия Попович, присяжные являются важной частью правосудия и должны гордиться тем, что будут выполнять обязанности в суде.

- Подбор присяжных в суде осуществляется в порядке очередности автоматизированной системой документооборота города Сумы, - объясняет Ю.Попович. - По приглашению суда присяжный должен явиться в судебное заседание и выполнять свои обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

Во время исполнения обязанностей присяжного в суде он имеет определенные права. Прежде всего, сохранение всех гарантий и льгот по месту основной работы. Много вопросов возникает, когда работодатель не отпускает присяжного с работы для участия в осуществлении правосудия. Эти действия работодателя могут быть признаны как неуважение к суду. Работодатель обязан освободить его от выполнения основных обязанностей на время исполнения обязанностей присяжного.

Также присяжный имеет право на выплату денежного вознаграждения. На сегодня за час работы присяжного можно получить около 300 грн. Чтобы получить эти деньги, присяжный после судебного заседания обращается в территориальное управление Государственной судебной администрации Украины в Сумской области с соответствующим заявлением. К нему прикладывается копия паспорта, идентификационного кода и номер банковского счета.

Следует помнить, что присяжные имеют не только права, но и обязанности. Они должны своевременно прибывать по вызову в суд, чтобы судебные заседания не откладывались по причине их неявки; не разглашать сведения, которые им стали известны во время судебного заседания. Также они подпадают под действие закона Украины о предотвращении коррупции и должны подавать электронную декларацию о доходах.

Сумчане не спешат становиться присяжными

Прошел почти месяц с момента размещения объявления о формировании списка присяжных на сайте горсовета (25 октября), однако, по данным заведующей сектором учетно-информационной работы правового управления Сумского горсовета Юлии Пявки, заявления подали около 10 лиц, которые хотят стать присяжными в Заречном районном суде города Сумы. По Ковпаковскому суду желающих пока нет.

Ю.Пявка объясняет это более активной информационной работой по набору присяжных Заречного райсуда.

- Человек, идущий на должность присяжного, должен иметь внутреннее желание принимать участие в осуществлении правосудия. Если это будет «по разнарядке», польза от такого присяжного будет небольшая. Когда лицо идет осознанно, у него будет другое отношение – более принципиальное, более тщательное, - считает О.Чайченко.