Гучне святкування: чи правомірне використання феєрверків у м. Суми? Підготовка до новорічних свят у розпалі. Сумчани активно закуповують ялинки, продукти харчування, складають списки подарунків. Але дехто замислюється над покупкою феєрверків, петард чи салютів.

Юристи системи безоплатної правової допомоги наголошують: починаючи з 2014 року у багатьох містах України органи місцевого самоврядування заборонили використання піротехнічних засобів. І Суми не стало винятком. Наразі, відповідно до правил додержання тиші в місті Суми, використання феєрверків та інших піротехнічних засобів на території міста заборонено.

Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено відповідальність за порушення порядку використання піротехнічних засобів у вигляді штрафу від тридцяти п'яти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією піротехнічних засобів, а у разі повторного протягом року вчинення правопорушення штраф може сягати ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, за порушення правил додержання тиші на винних громадян може бути накладено штраф до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі повторного вчинення правопорушення – до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Це юридична сторона питання, але не слід забувати і про морально-етичний аспект. У той час, коли ви хочете гучно святкувати, отримуючи короткотривале задоволення, поряд можуть бути люди літнього віку, діти, хворі, або переселенці зі сходу України та військові, для яких голосні вибухи святкових салютів не в радість і можуть мати тяжкі наслідки фізичного і психологічного характеру.

Нагадаємо: за отриманням безоплатної правової допомоги звертайтеся до

місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги:

Конотопський місцевий центр –

41615, м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 43, тел. (05447) 6-23-47

Охтирський місцевий центр –

42700, м. Охтирка, вул. Перемоги, 13. тел. (05446) 4-22-23

Сумський місцевий центр –

40000, м. Суми, вул. Покровська 9/1. тел. (0542) 66-51-08; 066-771-32-61; 098-380-69-38.

Шосткинський місцевий центр –

41100, м. Шостка, вул. Горького, 4. тел. (05449) 7-30-94

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Окрім того, в Україні діє єдиний номер з надання безоплатної правової допомоги –

0-800-213-103 (Цілодобово, в межах України – безкоштовно)

Зателефонувавши за ним, Ви зможете дізнатися адреси та контакти центрів у всіх регіонах України та отримати консультацію фахівців.