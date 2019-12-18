В каких случаях КАСКО возмещает убытки ®

В качестве добровольного страхования можно выбрать полис КАСКО – он позволит получить денежные средства за повреждение авто вне зависимости от причины, по которой нарушена целостность машины. Для полной защиты транспортного средства рекомендуется оформить страховку сразу после покупки авто.
После оформления КАСКО можно не переживать по поводу безопасности своего автомобиля. Вне зависимости от того, с какой ситуацией столкнется автовладелец, с большей вероятностью риски будут покрыты страховой компанией. Тщательное ознакомление с покрываемыми рисками позволит быть внимательными на дороге и не только. Среди страховых случаев, за которые заплатит компания PZU, можно отметить следующие:
Кража машины. Если автомобиль был украден третьим лицом, компания возместит понесенные убытки.
Попадание в ДТП. Будет оплачена стоимость восстановительного ремонта авто, а в случае признания автомобиля не подлежащим ремонту также возмещена определенная сумма.
Повреждения в случае стихийного бедствия, пожара и так далее.
Но существует также перечень случаев, на которые действие полиса не распространяется. Среди них умышленные повреждения с целью получения выплат от страховой компании. Также компания не возместит убытки, которые получит авто, управляемое человеком без водительских прав.
Цена КАСКО зависит от многих факторов. Подобрать подходящую программу с доступной стоимостью клиент сможет с помощью менеджеров компании либо самостоятельно на страницах сайта.
Основные составляющие стоимости полиса:
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• возраст авто;
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• марка и модель авто;
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• стаж водителя и возраст водителей;
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• размер франшизы.
Также на формирование цены может оказать влияние:
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• возможность оплаты страховой премии частями;
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• регион оформления договора.
Некоторые дополнительные услуги, к примеру, обязательное оказание технической помощи или страхование пассажиров также приведут к увеличению стоимости страхового полиса.
Оформление страховки доступно как в офисе компании, так и на сайте страховой. Достаточно выбрать нужный полис, заполнить все необходимые поля и произвести оплату удобным способом.