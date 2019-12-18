В каких случаях КАСКО возмещает убытки ® Каждый автовладелец знает о необходимости оформления страхового полиса для транспортного средства. Это позволит избежать лишних денежных трат в случае повреждения автомобиля.

В качестве добровольного страхования можно выбрать полис КАСКО – он позволит получить денежные средства за повреждение авто вне зависимости от причины, по которой нарушена целостность машины. Для полной защиты транспортного средства рекомендуется оформить страховку сразу после покупки авто.

В каких случаях страховка покроет расходы

После оформления КАСКО можно не переживать по поводу безопасности своего автомобиля. Вне зависимости от того, с какой ситуацией столкнется автовладелец, с большей вероятностью риски будут покрыты страховой компанией. Тщательное ознакомление с покрываемыми рисками позволит быть внимательными на дороге и не только. Среди страховых случаев, за которые заплатит компания PZU, можно отметить следующие:

Кража машины. Если автомобиль был украден третьим лицом, компания возместит понесенные убытки. Попадание в ДТП. Будет оплачена стоимость восстановительного ремонта авто, а в случае признания автомобиля не подлежащим ремонту также возмещена определенная сумма. Повреждения в случае стихийного бедствия, пожара и так далее.

Но существует также перечень случаев, на которые действие полиса не распространяется. Среди них умышленные повреждения с целью получения выплат от страховой компании. Также компания не возместит убытки, которые получит авто, управляемое человеком без водительских прав.

Стоимость полиса

Цена КАСКО зависит от многих факторов. Подобрать подходящую программу с доступной стоимостью клиент сможет с помощью менеджеров компании либо самостоятельно на страницах сайта.

Основные составляющие стоимости полиса:

• возраст авто;

• марка и модель авто;

• стаж водителя и возраст водителей;

• размер франшизы.

Также на формирование цены может оказать влияние:

• возможность оплаты страховой премии частями;

• регион оформления договора.

Некоторые дополнительные услуги, к примеру, обязательное оказание технической помощи или страхование пассажиров также приведут к увеличению стоимости страхового полиса.

Оформление страховки доступно как в офисе компании, так и на сайте страховой. Достаточно выбрать нужный полис, заполнить все необходимые поля и произвести оплату удобным способом.