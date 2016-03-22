Викривачі корупції: їхні права та захист Починаючи з 1 січня 2020 року в українському законодавстві з’явилося нове поняття «викривачі корупції».

Викривач – це особа, яка повідомила про можливі факти вчинення іншими особами корупційних правопорушень. При цьому викривач має бути впевнений, що інформація достовірна. Після повідомлення викривач стає свідком у справах про адміністративні правопорушення або заявником у кримінальному провадженні. Повідомити про корупційні правопорушення можна анонімно.

У свою чергу держава гарантує захист викривачів та їхніх близьких осіб.

Якщо існує загроза життю, житлу, здоров’ю, майну викривача або його близьких осіб, правоохоронними органами можуть бути застосовані до них такі заходи, як-то: особиста охорона, видача спеціальних засобів індивідуального захисту, зміна документів тощо.

Щодо трудових прав, то викривач або член його сім’ї не може бути звільнений або примушений до звільнення, притягнений до дисциплінарної відповідальності, підданий іншим негативним заходам у зв’язку із повідомленням про факт корупції.

Викривачі корупції мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Тобто починаючи з 1 січня 2020 року особа зі статусом викривача може звернутися до будь-якого місцевого центру або бюро правової допомоги та скористатися послугами адвоката за рахунок держави для складання позовних заяв, інших процесуальних документів та представництва інтересів у судах.

Крім того, особа, яка повідомила про корупційне правопорушення, може самостійно залучити адвоката та отримати відшкодування витрат на правничу допомогу і судовий збір у зв’язку із захистом своїх прав як викривача.

У випадку, якщо грошовий розмір предмета корупційного злочину або завдані державі збитки від нього перевищують 10,5 мільйонів гривень (ця сума буде змінюватися залежно від розміру прожиткового мінімуму), то викривач має право на винагороду у розмірі до 10 відсотків від хабара або завданих збитків. Точний розмір винагороди визначає суд. При цьому, згідно з законом, причетні до схем викривачі корупції не зможуть отримати винагороду.

Повідомити про корупцію можна дзвінком на спеціальну гарячу лінію, через офіційний вебсайт НАЗК або іншими засобами електронного зв’язку.

Нагадуємо, за отриманням безоплатної правової допомоги можна звертатися до місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги:

Конотопський місцевий центр –

41615, м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 43, тел. (05447) 6-23-47

Охтирський місцевий центр –

42700, м. Охтирка, вул. Перемоги, 13. тел. (05446) 4-22-23

Сумський місцевий центр –

40000, м. Суми, вул. Покровська, 9/1. тел. (0542) 66-51-08; 066-771-32-61; 098-380-69-38.

Шосткинський місцевий центр –

41100, м. Шостка, вул. Горького, 4. тел. (05449) 7-30-94

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Окрім того, в Україні діє єдиний номер з надання безоплатної правової допомоги –

0-800-213-103 (цілодобово, в межах України – безкоштовно)

Зателефонувавши за ним, Ви зможете дізнатися адреси та контакти центрів у всіх регіонах України та отримати консультацію фахівців.