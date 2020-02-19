Роботу Суспільного заблоковано: арештовані всі рахунки

18 лютого Міністерство юстиції України відкрило виконавче провадження щодо стягнення із Суспільного боргу в сумі 10 млн 591 тис. 224 євро 48 центів та 73 080 грн судового збору на користь акціонерного товариства «Євроньюз».

Співпраця колишньої державної Національної телекомпанії України з «Євроньюз» розпочалася 2010 року ще до створення Суспільного мовника. Згодом із бюджету було припинене виділення коштів на оплату ліцензійних платежів за договором про створення українськомовної версії «Євроньюз», що й спричинило появу боргу та відповідний судовий процес, пише UA:СУМИ.

Суспільний мовник отримав цей борг у спадок як правонаступник усіх прав та обов’язків колишньої державної Національної телекомпанії України, яка припинила свою діяльність.

Наразі арешт рахунків уже унеможливив підготовку до трансляції Олімпіади-2020, блокує забезпечення участі України в Євробаченні-2020, зупинив запуск нових проєктів Суспільного, зокрема запуск нової Суспільної студії в ефірі телеканалу UA: ПЕРШИЙ.

Найближчим часом арешт також призведе до повної зупинки діяльності телерадіокомпанії, адже заблокована можливість здійснювати необхідні видатки для роботи національних телеканалів мовника (UA: ПЕРШИЙ, UA: КУЛЬТУРА), усіх регіональних каналів Суспільного, діджитал-платформ та трьох каналів радіо (UA: Українське радіо, UA: Радіо Промінь та UA: Радіо Культура).

Уже тиждень Суспільний мовник звертається по допомогу до Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства культури, молоді та спорту України й Міністерства юстиції України, проте не отримує відповіді та потрібної з боку держави підтримки.

Ми усвідомлюємо, що навіть при наближенні видатків за бюджетною програмою, котра передбачена цьогоріч для телерадіокомпанії, усі отримані з бюджету кошти будуть негайно ж перераховані з рахунків Суспільного мовника до компанії «Євроньюз». Отож із запланованого та передбаченого законом бюджету на 2020 рік Суспільний мовник недоотримає майже 300 млн грн. Отже, реалізація річного плану діяльності телерадіокомпанії буде неможливою. Суспільне знову перейде в режим виживання, як це й було в попередні роки через колосальне недофінансування, коли мовник міг здійснювати лише базові видатки, без жодних належних вкладень у виробництво нового контенту чи технічне переоснащення.

У ситуації, що склалася, Суспільний мовник далі звертається до відповідних міністерств задля ініціювання виділення з державного бюджету окремих коштів для термінового погашення наявної заборгованості колишньої державної компанії, а також 1,6 млн євро виконавчого збору, що телерадіокомпанія має сплатити додатково.

Команда Суспільного звертає увагу громадськості на те, що створення незалежної телерадіокомпанії з переданням їй величезних державних боргів — неможливе, а відсутність допомоги з боку державних органів у вирішенні цієї проблеми призведе до повної зупинки суспільного мовлення в Україні.