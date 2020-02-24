ЗЕ!весна прийшла - в Сумах крига пішла Дивлячись на постійні пости та коментарі профільних міністрів та держслужбовців, складається враження, що завдяки їхньої безпосередньої та безперервної діяльності здійснюється контроль, що до напрямків та доцільності витрачання бюджетних коштів, а засоби масової інформації постійно розповідають про державні органи, які все ж інколи здійснюють свої прями обов’язки, а не лише займаються замовними переслідуваннями бізнесу.

Але на справді більшість гучних заяв з’являються лише після того, як те чи інше питання отримує широкий розголос завдяки небайдужості громадян, які починають обговорювати наболіле питання у соціальних мережах.

Сподіваємось, що не лише стаття розміщена на сайті національного антикорупційного порталу «АНТІКОР», про можливий прояв корупції з боку деяких депутатів міської ради, спонукало до дій державних службовців Сумської області розпочати перевірки щодо можливості систематичного розкрадання бюджетних коштів за мовчазної згоди або і власним інтересом депутатів Сумської ради.

Згідно інформації розміщеної на офіційному інтернет порталі Державної аудиторської служби України, основной діяльністю якої є забезпечення, формування і реалізація державної політики у сфері державного фінансового контролю, аудитори Сумщини забезпечили відшкодування втрат на суму майже 1,1 млн грн протягом січня 2020 року, в т.ч. матеріали 2 ревізій передано до правоохоронних органів для відповідного реагування. І це результати лише з початку року.

На сьогоднішній день Управління Півнвчно-східного офісу Держаудитслужби в Сумськой області згідно затвердженого плану перевірок здійснює перевірку комунального підприємства «Сумижилкомсервіс» Сумської міської ради, за період з 01.06.2017 по 31.12.2019 року. Загальна сума отриманих бюджетних коштів за весь цей період становить 9249000 грн.

Як відомо, кошти які виділяються з будь якого бюджету органами влади, під якійсь конкретний проект, повинні бути витрачені лише шляхом проведення процедури закупівлі на «Прозоро». За інформацією того ж самого порталу були проведені торги, замовником яких виступав КП «Сумижилкомсервіс» м. Суми. Предметом закупівлі були таки види робіт, як будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь, облаштування майданчиків для тимчасового складування твердих відходів 4 класу небезпеки, які використовуються як ізолювальний матеріал у середніх та верхніх частинах полігону, облаштування тимчасових доріг на полігоні, а участь в них постійно приймали лише дві фірми ТОВ «ПРОГРЕСБУДСЕРВІС» та ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС».

Згідно офіційної інформації системі «YouControl» — онлайн-сервісі перевірки компаній, керівником ТОВ «ПРОГРЕСБУДСЕРВІС» є Ольшанський Андрій Сергійович а підписантом Жиленко Юрій Миколайович, якій є рідним братом Жиленко Віталія Миколайовича, депутата Сумської міської ради, а той в свою чергу є «постійним опікуном/куратором» ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС».

Отже не навіть требо проводити жодних паралелей, щоб зрозумити, ким і навіщо насправді були створені ці дві фірми, хто досі має безпосередній вплив не лише на діяльність цих підприємств, а й на інші ключові питання в сфері розподілу бюджетних коштів, навіть не являючись прямим керівником, мабуть соромлячись власних компаній.

Маємо віру та надію, що не лише це зацікавить представників перевіряючих органів, та що це не стане випадковістю, внаслідок якої місцеві державні чиновники, в тому числі деякі депутати, все повирішують, а виявлені порушення як зазвичай «замнут».

Також сподіваємось, що все це не зроблено з метою перерозподілу сфер впливу місцевих депутатів, а є насправді справжня, а не фейкова робота професіоналів контролюючих органів держави.

P.S. Враховуючи вище викладене, актуальним постає питання: куди увесь цей час дивиться Антимонопольний комітет?

Руслан Якушев