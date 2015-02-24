Право

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:18210

В Сумах за полтора года в четвертый раз поймали водителя маршрутки под кайфом

5 марта Ковпаковский районный суд города Сумы получил от патрульных протокол, составленный на водителя маршрутки за управление пассажирским транспортом в наркотическом состоянии.

Речь идет о водителе маршрутки № 12 частного предприятия «Согор» Александра Лупке.

Проанализировав реестр судебных решений, Sumy.Today выяснил, что это уже четвертый случай разоблачения водителя пассажирского транспорта на наркотиках.

Этот же Александр Лупка полгода назад был оштрафован судом за хранение наркотиков. А в октябре 2019-го суд привлек его к ответственности за мелкое хулиганство во время управления маршруткой - нецензурную брань в адрес пассажира.

В марте 2019 года водитель маршрутки №19 (ЧП «Запорожец») Юрий Малик во время управления пассажирским транспортом перевозил «бульбулятор» - устройство для употребления наркотиков. И при перевозке пассажиров находился в состоянии наркотического опьянения, за что суд лишил его на год права управления и оштрафовал на 10 200 гривен.

Еще один водитель уже упомянутого нами ЧП «Согор», Станислав Козак, в сентябре 2018-го был пойман полицией со шприцами и оштрафован на 10 200 гривен и лишен права управления на год за отказ от прохождения освидетельствования на состояние наркотического опьянения.

Руководитель ЧП «Согор» Евгений Нонка телеканалу UA:СУМИ сообщил, что Александра Лупку уволили с должности водителя маршрутного такси.

Как так случилось, что водитель выехал на рейс в состоянии наркотического опьянения, объяснил начальник отдела транспорта Сумского горсовета Сергей Яковенко. Он отметил, что по информации перевозчика, у которого работал Лупка, утром он медосмотр проходил.

Представитель управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб сообщил Sumy.Today, что по результатам рассмотрения протокола в отношении Александра Лупки патрульная полиция планирует обратиться в Управление Укртрансбезпеки в Сумской области с письмом о проведении проверки соблюдения лицензионных условий ЧП «Согор».

Что касается предпринимателя Александра Запорожца, на маршруте которого год назад патрульные разоблачили водителя с «бульбулятором» в состоянии наркотического опьянения (маршрутка №19), он сообщил Sumy.Today, что сразу уволил того водителя.

Рассмотрение очередного протокола относительно Александра Лупки в Ковпаковском районном суде Сум назначен на 17 марта, на 9.00.

Право Маршрутки Под кайфом

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