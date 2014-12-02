5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум Пресс-секретарь Заречного районного суда города Сумы Наталья Сидоренко предоставила информацию о причинах отложений заседаний по делу по обвинению первого заместителя Сумского городского головы Владимира Войтенко в «кнопкодавстве» и нанесении телесных повреждений предпринимательнице.

Напомним: прошло пять лет с преступления, в котором обвиняют Владимира Войтенко. Скандал, из-за которого началось следствие, случился на заседании внеочередной сессии Сумского городского совета 18 марта 2015 года, когда депутаты утверждали результаты конкурса на вывоз мусора, победителем которого определили ООО «А-Муссон». Тогдашний депутат горсовета Игорь Шевель заметил, что первый заместитель городского головы Владимир Войтенко сидит на депутатском кресле и голосует карточкой, как оказалось депутата, который отсутствовал на сессии из-за перелома ноги, Сергея Науменко. Эти действия г-на Войтенко прокуратура квалифицировала по двум статьям, а именно присвоение чужой депутатской карточки (ч. 1 ст. 357 УК Украины) и вмешательство в работу системы «Рада» путем голосования чужой карточкой (ч.2 ст. 361 УК Украины). Кроме того, предпринимательница Рева самостоятельно (без прокуратуры - ред.) поддерживает обвинение против Войтенко в неосторожном нанесении ей телесных повреждений средней тяжести (ст. 128 УК Украины), пишет Sumy.Today.

Это дело поступило на рассмотрение в Заречный районный суд Сум еще 30 июня 2015 года. В соответствии с нормами статьи 49 Уголовного кодекса, по двум из трех статей, которые инкриминируют г-ну Войтенко, уже истек срок давности. То есть, даже если его и признают виновным, то все равно должны освободить от уголовной ответственности. По данным пресс-секретаря прокурора Сумской области Натальи Науменко, несмотря на это, прокуратура не собирается отказываться от обвинения по этим статьям.

Из трех преступлений, которые инкриминируют Войтенко, только «вмешательство в работу системы «Рада», предусмотреннео ч.2 ст. 361 Уголовного кодекса, является тяжким преступлением, согласно нормам закона, поэтому срок привлечения к ответственности за него составляет 10 лет.

Следующее судебное заседание по этому делу первого заместителя Сумского городского головы назначили на 21 апреля.

Почему ее откладывали 111 раз, смотрите ниже (на основе данных Заречного районного суда).

«Из-за обвиняемого» -18 раз

- болезнь обвиняемого - 3

- неявка обвиняемого - 4

- ходатайство защитника обвиняемого - 7

- ходатайство обвиняемого - 2

- неявка защитника обвиняемого - 2

«Из-за свидетелей» - 17 раз

- в связи с необходимостью вызвать свидетелей - 17

«Из-за прокурора» - 6 раз

- неявка прокурора - 2

- по ходатайству прокурора - 3

- изменение обвинения - 1

«Из-за процессуальных моментов» - 34 раза

- в связи с заявленным отводом председательствующему судье - 11

- в связи с удалением судьи в совещательную комнату - 2

- истребование вещей и документов - 1

- окончание отведенного процессуального времени - 16

- в связи с изменением порядка исследования доказательств по делу - 1

- в связи с продолжением исследования доказательств по делу - 2

- для назначения следующего судебного заседания в режиме видеоконференции для допроса специалиста - 1

«Из-за потерпевшей» - 18 раз

- неявка представителя потерпевшей - 2

- неявка потерпевшей - 8

- ходатайство представителя потерпевшей - 7

- с целью обеспечения прав потерпевших на защиту - 1

«Из-за судию» - 8 раз

- пребывания судьи на больничном - 6

- отпуск судьи - 1

- командировки судьи - 1

«Из-за экспертов» - 7 раз

- в связи с непоступлением материалов уголовного производства из экспертного учреждения - 5

- в связи с назначением экспертизы - 2

Также по одному разу дело было отложено по следующим причинам:

- неявка всех участников процесса - 1

- отсутствием данных о надлежащем извещении участников - 1

- в связи с невозможностью осуществления воспроизведение информации, содержащейся на жестком диске – 1.

Напомним: за 5 лет после мусорного конкурса тарифы на вывоз мусора, в том числе для ООО «А-Муссон» были повышены в несколько раз, в том числе с участием Владимира Войтенко, как члена исполкома.