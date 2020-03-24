Звільнення під час карантину: як працівникам захистити свої права Загальнонаціональний карантин та пов’язані з ним обмежувальні заходи – це справжній виклик як для роботодавців, так і для працівників. То ж як захистити свої трудові права у цей нелегкий для всіх час? Про це інформують юристи системи безоплатної правової допомоги.

Чи має право роботодавець звільнити працівника, посилаючись на карантин?

Перш за все, потрібно зазначити, що зміни у трудове законодавство, яке регулює звільнення працівників, у зв’язку з введенням карантину по всій території України, не вносились.

Підстави для звільнення залишаються незмінними – ті, що передбачені у Кодексі законів про працю України. Додаткових положень, які б давали роботодавцю право припинити трудові відносини із працівником, через карантин або пов`язані з ним обмежувальні заходи, немає.

Працівника змушують писати заяву про звільнення за власним бажанням. Чи це законно?

Роботодавець може запропонувати написати заяву про звільнення за власним бажанням або за згодою сторін. Проте, якщо у Вас немає такого бажання, то заяву писати не варто. Адже ці заяви не підлягають оскарженню і захистити свої права буде дуже складно.

Незалежно від введення карантину та обмежувальних заходів, примушування працівника до вчинення подібних дій, є незаконним.

Повідомте роботодавця про те, що знаєте свої трудові права, будете звертатись у Державну службу з питань праці, намагайтесь знайти компроміс. Якщо тиск чиниться не тільки на Вас, а й на інших членів колективу, напишіть керівнику колективне звернення.

Працівнику пропонують звільнитися за згодою сторін. Якщо працівник не згоден, як діяти?

Звільнення за згодою сторін має відбуватись, власне, за згодою. Якщо роботодавець наполягає, а працівник не хоче припиняти трудові відносини, то погоджуватись писати таку заяву не слід. Вкрай важко довести, що написання заяви відбувалось під примусом зі сторони роботодавця.

Скаржитись можна до професійної спілки, якщо така утворена на підприємстві, де ви працюєте, та Ви є її членом або до уповноваженого представника трудового колективу. Ефективним є написання заяви до Управління Держпраці, які утворені та діють в кожному регіоні України. Якщо все ж працівник погодився звільнитись, то необхідно в місячний термін звернутись за захистом своїх прав до суду самостійно, або з допомогою юриста.

Чи існує таке поняття як «тимчасове звільнення» – на час карантину, наприклад?

Тимчасового звільнення не буває, а карантин – не може бути приводом Вас звільнити.

Більшість державних структур та приватних підприємств, організацій перейшли на дистанційну роботу, якщо це було можливим.

Чи можна звільнити працівника через прогули, оскільки він не зміг дістатися на робоче місце через проблему з транспортом?

Під прогулом розуміється відсутність працівника на роботі більше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин. Прогул є однією з підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Відсутність працівника на роботі з поважних причин не може вважатися прогулом.

Законодавство про працю не містить конкретного переліку причин відсутності на роботі, які слід вважати поважними. У кожному випадку їх наявність або відсутність визначається окремо. Судова практика визнає поважними причинами, наприклад, запізнення на роботу через аварію чи затори на дорогах. При цьому суд повинен виходити з конкретних обставин і враховувати будь-які докази відповідно до цивільного процесуального законодавства.

Робимо висновок, що оголошення карантину та запроваджені у зв`язку з цим обмежувальні заходи, зокрема відсутність транспортного сполучення, може вважатись поважною причиною.

Отримати юридичну консультацію або роз’яснення з правових питань можна:

– за безкоштовним телефоном системи БПД 0 800-213-103

– у месенджері Фейсбук-сторінки: https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/

– у публічному чаті Телеграм-каналу «Безоплатна правова допомога» https://t.me/ualegalaidchat

– у приватному чаті системи БПД у Телеграм http://legalaid.gov.ua/telegram.html

– у приватному чаті системи БПД у Вайбер http://legalaid.gov.ua/viber.html

– написавши на електронну пошту центру з надання БВПД (адреси можна дізнатися за посиланням https://www.legalaid.gov.ua/ )

Система БПД інформує громадян про їхні права та механізм їх захисту через:

– офіційний сайт системи БПД https://www.legalaid.gov.ua/

– Фейсбук-сторінку системи БПД https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/

– Телеграм-канал «Безоплатна правова допомога» https://t.me/ualegalaid

– Інстаграм-сторінку системи БПД https://www.instagram.com/ualegalaid/?hl=uk

– правничу вікіпедію WikiLegalAid – https://wiki.legalaid.gov.ua

Інформацію підготувала юристка системи безоплатної правової допомоги Елеонора БЕЛЕЙ