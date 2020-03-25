Право

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:34194

Система БПД запустила Телеграм-чат протидії домашньому насильству

Система безоплатної правової допомоги запустила в месенджері Телеграм-чат «Правова допомога протидії насильству», де потерпілі від домашнього насильства та свідки можуть онлайн отримати консультацію юристів щодо захисту своїх прав.

Юристи системи БПД, які спеціалізуються в сфері сімейних відносин, нададуть відповідь на правове запитання, роз’яснять алгоритм дій щодо захисту своїх прав. Адреса - https://t.me/Non_Violence_Bot.

Консультуватимуть фахівці Лівобережного та Правобережного київських місцевих центрів, а також їхні колеги з Одеси та Вінниці. В разі необхідності залучатимуться фахівці системи БПД з інших регіонів. Отримати відповідь юристів можна у робочий час – з понеділка по четвер з 09.00 до 18.00, у п’ятницю – з 09.00 до 16.45.

Зайти на Телеграм-чат «Правова допомога протидії насильству» можна також з чат-боту #ДійПротиНасильства https://t.me/police_helpbot, який запустило в Телеграм Міністерство внутрішніх справ спільно з Харківським університетом внутрішніх справ і Національною поліцією України.

«З початку карантину кількість звернень до системи БПД з питань домашнього насильства не збільшилася. До речі, як і повідомлень до поліції за номером 102. Проте, за даними ООН, у деяких країнах кількість жінок, які звертаються до служб підтримки, зросла удвічі з початку оголошення карантину через пандемію коронавірусу. Всі, хто потерпає від домашнього насильства, можуть отримати безоплатну правову допомогу дистанційно», – зазначив в. о. директора Координаційного центру з надання правової допомоги Олександр Баранов.

Однією з категорій осіб, яким надається безоплатна вторинна правова допомога, є потерпілі від домашнього насильства. Тобто, якщо людина стала заручником такої ситуації, вона має право на безоплатне представництво інтересів в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складання процесуальних документів та захист.

Під час карантину безоплатна первинна та вторинна правова допомога надається дистанційно. Надати необхідні документи можна через спеціально обладнані скриньки для кореспонденції або електронні засоби зв’язку (адреси та електронні пошти місцевих центрів з надання БВПД можна дізнатися на офіційному сайті системи БПД https://www.legalaid.gov.ua/ ).

Отримати юридичну консультацію або роз’яснення з правових питань можна:

– за безкоштовним телефоном системи БПД 0 800-213-103

– у месенджері Фейсбук-сторінки: https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/

– у публічному чаті Телеграм-каналу «Безоплатна правова допомога» https://t.me/ualegalaidchat

– у приватному чаті системи БПД у Телеграм http://legalaid.gov.ua/telegram.html

– у Телеграм-чат  «Правова допомога протидії насильству» https://t.me/Non_Violence_Bot

– у приватному чаті системи БПД у Вайбер http://legalaid.gov.ua/viber.html

– написавши на електронну пошту центру з надання БВПД (адреси можна дізнатися за посиланням https://www.legalaid.gov.ua/ )

Система БПД інформує громадян про їхні права та механізм їх захисту через:

– офіційний сайт системи БПД https://www.legalaid.gov.ua/

– Фейсбук-сторінку системи БПД https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/

– Телеграм-канал «Безоплатна правова допомога» https://t.me/ualegalaid

– Інстаграм-сторінку системи БПД https://www.instagram.com/ualegalaid/?hl=uk

– правничу вікіпедію WikiLegalAid – https://wiki.legalaid.gov.ua

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