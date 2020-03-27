Право

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:05335

Правомірність дій щодо складення поліцією адміністративного протоколу під час карантину

Чергові зміни в законодавстві щодо посилення раніше запроваджених заходів щодо карантину людей (постанова КМУ від 02.04.2020 р. №255), викликають масу питань як фахівців у сфері права, так і кожного громадянина. Тому юристи системи БВПД дають правовий лікнеп щодо даної теми для читачів газети.

Головний спеціаліст Сумського місцевого центру з надання БВПД Олена Тимошенко проінформувала про особливості складення поліцією адміністративного протоколу під час карантину.

За порушення громадянами заборон карантину передбачається притягнення осіб до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. КУпАП (порушення правил карантину людей) та передбачає штраф від 17 000 грн. до 34 000 грн.

На місці скоєння адміністративного правопорушення, суб'єкт владних повноважень здійснює фіксацію злочинного діяння у протоколі, який є предметом оцінки суду в якості доказу вчинення такого правопорушення при розгляді справи про притягнення особи до адміністративної відповідальності. Протоколи про адміністративне правопорушення здебільшого складають саме працівники поліції.

Перш за все, у разі зупинки вас поліцейським не варто панікувати, налаштовувати себе критично. Не забувайте, що зустріч з представником Національної поліції, може бути звичайним елементом виконання своїх обов'язків, перевіркою чи контролем за дотриманням вжитих урядом норм та правил.

Особа, яка зупинила вас та вимагає надати будь які пояснення чи стверджує, що ви порушуєте правила карантину, зобов’язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред’явити на вимогу особи службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук. Перш ніж  пред’явити документи правоохоронним органам обов’язково запишіть дані посвідчення та зверніть увагу чи воно дійсне. Надалі рекомендуємо здійснювати безперервну відеофіксацію всіх дій. Поліцейський зобов’язаний чітко назвати підставу для притягнення до адміністративної відповідальності, норму закону на підставі якої поліцейський притягує до адміністративної відповідальності, докази, якими підтверджується вчинене правопорушення, роз’яснити про право особи на правову допомогу.

Якщо ви розумієте, що в ситуації, яка склалася ваші права грубо порушуються, необхідно зафіксувати свої зауваження в протоколі, за можливості провести залучення свідків, фото чи відеофіксацію. В жодному разі не відмовлятися від підписання протоколу. Перед підписанням протоколу написати «з порушенням не згідний, письмові пояснення надам до суду» та забрати копію протоколу.

Також, у разі складення адмінпротоколу, рекомендуємо вам відразу звернутися до фахівця у сфері права з метою захисту ваших інтересів.

Для більш детальної консультації звертайтеся за Єдиним телефонним номером цілодобового доступу громадян до безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по всій території України). Зателефонувавши Ви зможете дізнатися адреси та контакти центрів у всіх регіонах України та отримати консультацію фахівців.

Право Нарушение карантина

Коронавирусная инфекция: о целесообразности массового проведения тестов на COVID-19
Сегодня 16:42
Правомірність дій щодо складення поліцією адміністративного протоколу під час карантину
Сегодня 14:05
Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн
Сегодня 13:57
Как осуществляется выплата больничных в условиях карантина на Сумщине?
10.04.2020 16:33
Система БПД запустила Телеграм-чат протидії домашньому насильству
10.04.2020 13:34
Звільнення під час карантину: як працівникам захистити свої права
09.04.2020 15:57
Верх цинізму чи почуття безкарності? Незрозумілі вчинки міської ради під час карантину
06.04.2020 13:18
Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
03.04.2020 15:12
Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
01.04.2020 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
01.04.2020 14:38
Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита 1
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
view counter
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.