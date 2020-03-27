Правомірність дій щодо складення поліцією адміністративного протоколу під час карантину Чергові зміни в законодавстві щодо посилення раніше запроваджених заходів щодо карантину людей (постанова КМУ від 02.04.2020 р. №255), викликають масу питань як фахівців у сфері права, так і кожного громадянина. Тому юристи системи БВПД дають правовий лікнеп щодо даної теми для читачів газети.

Головний спеціаліст Сумського місцевого центру з надання БВПД Олена Тимошенко проінформувала про особливості складення поліцією адміністративного протоколу під час карантину.

За порушення громадянами заборон карантину передбачається притягнення осіб до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. КУпАП (порушення правил карантину людей) та передбачає штраф від 17 000 грн. до 34 000 грн.

На місці скоєння адміністративного правопорушення, суб'єкт владних повноважень здійснює фіксацію злочинного діяння у протоколі, який є предметом оцінки суду в якості доказу вчинення такого правопорушення при розгляді справи про притягнення особи до адміністративної відповідальності. Протоколи про адміністративне правопорушення здебільшого складають саме працівники поліції.

Перш за все, у разі зупинки вас поліцейським не варто панікувати, налаштовувати себе критично. Не забувайте, що зустріч з представником Національної поліції, може бути звичайним елементом виконання своїх обов'язків, перевіркою чи контролем за дотриманням вжитих урядом норм та правил.

Особа, яка зупинила вас та вимагає надати будь які пояснення чи стверджує, що ви порушуєте правила карантину, зобов’язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред’явити на вимогу особи службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук. Перш ніж пред’явити документи правоохоронним органам обов’язково запишіть дані посвідчення та зверніть увагу чи воно дійсне. Надалі рекомендуємо здійснювати безперервну відеофіксацію всіх дій. Поліцейський зобов’язаний чітко назвати підставу для притягнення до адміністративної відповідальності, норму закону на підставі якої поліцейський притягує до адміністративної відповідальності, докази, якими підтверджується вчинене правопорушення, роз’яснити про право особи на правову допомогу.

Якщо ви розумієте, що в ситуації, яка склалася ваші права грубо порушуються, необхідно зафіксувати свої зауваження в протоколі, за можливості провести залучення свідків, фото чи відеофіксацію. В жодному разі не відмовлятися від підписання протоколу. Перед підписанням протоколу написати «з порушенням не згідний, письмові пояснення надам до суду» та забрати копію протоколу.

Також, у разі складення адмінпротоколу, рекомендуємо вам відразу звернутися до фахівця у сфері права з метою захисту ваших інтересів.

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