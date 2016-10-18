Право

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:25159

Через Донецкий суд здания Сумского аэропорта отдали частному лицу

Об этом стало известно сегодня, 14 апреля, из реестра судебных решений, а именно из постановлений следственных судей Заречного районного суда города Сумы.

Из них стало известно, что следственное управление полиции Сумщины начало досудебное расследование по факту совершения группой лиц законченного покушения на незаконное завладение комплексом зданий и сооружений площадью более 5300 кв.м, расположенных на территории Сумского аэропорта, пишет Sumy.Today.

По версии следствия, группа лиц закончила покушение на завладение недвижимостью государственной собственности путем получения судебного решения одного из судов Донецкой области.

Что за помещение

В 2000 году Министерство транспорта Украины своим приказом реорганизует Сумское государственное авиационное предприятие «Универсал-Авиа» путем выделения из его состава аэропорта «Сумы». На основании этого приказа провели распределение имущества между государственным предприятием «Аэропорт Сумы» и Сумским государственным авиационным предприятием «Универсал-Авиа». До 31 декабря 2005 года имущество Сумского государственного авиационного предприятия передали Киевскому государственному авиационному предприятию «Универсал-Авиа».

23 марта 2016 года Сумское БТИ произвело по заказу Киевского государственного авиационного предприятия «Универсал-Авиа» технический паспорт на производственные здания, а именно: бензомойка № 11, компрессорная № 12, док склада ОМТС № 14, корпус вспомогательных производств № 25-II / № 25, тепляк № 27, спаренный тепляк № 34, размещенные на улице Герасима Кондратьева, 168.

Именно эти помещения и стали предметом мошеннического, по мнению следствия, наследства.

Начали с хозяйственного процесса

Кроме технического паспорта, у Киевского государственного авиационного предприятия «Универсал-Авиа» отсутствуют какие-либо правоустанавливающие документы на здания сумского аэропорта. Поэтому весной 2019 года киевское предприятие пыталось через суд признать право собственности на эти здания. Оно обратилось в Хозяйственный суд Сумской области с иском к Сумскому городскому совету. Однако суд отказал ему в признании права собственности на здания в сумском аэропорту. Через полгода после этого и появился так называемый наследник.

Наследство из ДНР

14 июня 2019 года в Марьинский районный суд Донецкой области обратился Черкашин Александр Леонидович с исковым заявлением о признании права собственности на наследственное имущество в связи с пропуском срока на принятие наследства, полученного после смерти его матери. Свидетельство о смерти выдано в так называемой «ДНР». Предметом наследства является комплекс зданий и сооружений, принадлежащих умершей на основании договора купли-продажи от 20.04.2018. Следователи полиции Сумской области считают, что договор купли-продажи сооружений на территории сумского аэропорта заведомо подделали, применив для этого поддельные нотариальные печати и бланки. По данным следователей, спорное имущество является собственностью государства и находится на балансе киевского «Универсал-Авиа». В то же время, на основании поддельных, по версии следствия, документов Марьинский районный суд Донецкой области признал за Александром Черкашиным право собственности на здания сумского аэропорта.

Вот так поворот

Как указано в постановлении следственного судьи Заречного районного суда Александра Капкина, 7 ноября прошлого года этот Александр Черкашин обратился к нотариусу и уполномочил распоряжаться всем своим имуществом и представлять свои интересы... гнлаву ликвидационной комиссии все того же Киевского государственного авиационного предприятия «Универсал-Авиа». Согласно данным реестра юридических лиц, главой этой ликвидационной комиссии сейчас является Карпенко Андрей Анатольевич. В январе уже этого года глава ликвидационной комиссии Киевского «Универсал-Авиа» обратился к одному из государственных регистраторов в Сумской области для государственной регистрации права собственности на здания аэропорта. Однако, регистратор отказал в этом.

Сейчас в рамках расследования этой махинации проводятся почерковедческие и технические экспертизы документов, в Марьинском районном суде Донецкой области были изъяты и арестованы оригиналы документов по делу о наследстве, в Департаменте обеспечения ресурсных платежей Сумского горсовета изъяли инвентаризационное дело.

Процессуальное руководство в этом производстве осуществляет прокуратура Сумской области, но пресс-секретарь областного прокурора Наталья Науменко комментировать это дело пока 

Право Сумской аэропорт

По тематике

Идем на посадку? У директора Сумского аэропорта истек срок контракта
24.05.2018 17:04

Идем на посадку? У директора Сумского аэропорта истек срок контракта

Трехлетний контракт директора Сумского аэропорта Константина Ефименко истек 24 мая. Работники, в разное время ушедшие с предприятия, не сработавшись с...

Елки-леталки
27.03.2017 19:04

Елки-леталки

Cтало известно, кто приговорил еловую аллею в Сумском аэропорту... 2

В Сумах запустили первый в мире бесплатный авиатранспорт?
03.01.2017 18:23

В Сумах запустили первый в мире бесплатный авиатранспорт?

Сумы-Сумы без суммы: в прошлом году сумской аэропорт ввел маршрут Сумы-Сумы, совершенно бесплатный для коммунального предприятия... 20

Сумской аэропорт: когда крыльев нет – следим за руками
11.11.2016 17:47

Сумской аэропорт: когда крыльев нет – следим за руками

За полтора года на предприятии ОКП «Аэропорт Сумы» произошло массовое списание и сдача на металлолом спецтехники, уничтожение склада ГСМ... 7

Директор аэропорта: «Они просто так деньги не вкидывают. Им нужно за что-то зацепиться»
18.10.2016 15:52

Директор аэропорта: «Они просто так деньги не вкидывают. Им нужно за что-то зацепиться»

Эти слова директора ОКП «Аэропорт Сумы»Константина Ефименко не относятся к сумским депутатам: несмотря на невыполнение менеджментом предприятия предыдущих обязательств, Сумской... 4

Через Донецкий суд здания Сумского аэропорта отдали частному лицу
Сегодня 20:25
Благодійний захід «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ!»
Сегодня 12:19
Коронавирусная инфекция: о целесообразности массового проведения тестов на COVID-19
Вчера 16:42
Правомірність дій щодо складення поліцією адміністративного протоколу під час карантину
Вчера 14:05
Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн
Вчера 13:57
Как осуществляется выплата больничных в условиях карантина на Сумщине?
10.04.2020 16:33
Система БПД запустила Телеграм-чат протидії домашньому насильству
10.04.2020 13:34
Звільнення під час карантину: як працівникам захистити свої права
09.04.2020 15:57
Верх цинізму чи почуття безкарності? Незрозумілі вчинки міської ради під час карантину
06.04.2020 13:18
Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
03.04.2020 15:12
Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
01.04.2020 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
01.04.2020 14:38
view counter

Новости

На Сумщине снова 0 случаев заражения коронавирусом за сутки
Сегодня 09:31
В Сумах запретили освящение пасок в церквях и посещение кладбищ
Вчера 15:38
На Сумщине уже 74 случая коронавируса
Вчера 09:42
Сумчане организовали дуатлон онлайн
Сегодня 20:44
На Сумщине водители задержали пьяного коллегу, который чуть не спровоцировал ДТП (видео)
Сегодня 17:56
В Украине увеличили штрафы за сжигание растительности
Сегодня 17:44
В Кролевецком районе два новых подозрения на COVID-19: одна пожилая женщина в тяжелом состоянии
Сегодня 17:22
Погода в Сумах: прогноз на завтра
Сегодня 17:21
На Сумщине на пожаре погиб человек
Сегодня 17:12
Конотопский «Авиакон» передал военным три модернизированных вертолета для Миссии ООН
Сегодня 16:42
Губернатор Сумщины перетягивает в Сумы своего бывшего прокурорского зама
Сегодня 16:32
В Глухове пожарные ликвидировали масштабное возгорание хозяйственных сооружений (видео)
Сегодня 15:57
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.