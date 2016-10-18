Через Донецкий суд здания Сумского аэропорта отдали частному лицу Об этом стало известно сегодня, 14 апреля, из реестра судебных решений, а именно из постановлений следственных судей Заречного районного суда города Сумы.

Из них стало известно, что следственное управление полиции Сумщины начало досудебное расследование по факту совершения группой лиц законченного покушения на незаконное завладение комплексом зданий и сооружений площадью более 5300 кв.м, расположенных на территории Сумского аэропорта, пишет Sumy.Today.

По версии следствия, группа лиц закончила покушение на завладение недвижимостью государственной собственности путем получения судебного решения одного из судов Донецкой области.

Что за помещение

В 2000 году Министерство транспорта Украины своим приказом реорганизует Сумское государственное авиационное предприятие «Универсал-Авиа» путем выделения из его состава аэропорта «Сумы». На основании этого приказа провели распределение имущества между государственным предприятием «Аэропорт Сумы» и Сумским государственным авиационным предприятием «Универсал-Авиа». До 31 декабря 2005 года имущество Сумского государственного авиационного предприятия передали Киевскому государственному авиационному предприятию «Универсал-Авиа».

23 марта 2016 года Сумское БТИ произвело по заказу Киевского государственного авиационного предприятия «Универсал-Авиа» технический паспорт на производственные здания, а именно: бензомойка № 11, компрессорная № 12, док склада ОМТС № 14, корпус вспомогательных производств № 25-II / № 25, тепляк № 27, спаренный тепляк № 34, размещенные на улице Герасима Кондратьева, 168.

Именно эти помещения и стали предметом мошеннического, по мнению следствия, наследства.

Начали с хозяйственного процесса

Кроме технического паспорта, у Киевского государственного авиационного предприятия «Универсал-Авиа» отсутствуют какие-либо правоустанавливающие документы на здания сумского аэропорта. Поэтому весной 2019 года киевское предприятие пыталось через суд признать право собственности на эти здания. Оно обратилось в Хозяйственный суд Сумской области с иском к Сумскому городскому совету. Однако суд отказал ему в признании права собственности на здания в сумском аэропорту. Через полгода после этого и появился так называемый наследник.

Наследство из ДНР

14 июня 2019 года в Марьинский районный суд Донецкой области обратился Черкашин Александр Леонидович с исковым заявлением о признании права собственности на наследственное имущество в связи с пропуском срока на принятие наследства, полученного после смерти его матери. Свидетельство о смерти выдано в так называемой «ДНР». Предметом наследства является комплекс зданий и сооружений, принадлежащих умершей на основании договора купли-продажи от 20.04.2018. Следователи полиции Сумской области считают, что договор купли-продажи сооружений на территории сумского аэропорта заведомо подделали, применив для этого поддельные нотариальные печати и бланки. По данным следователей, спорное имущество является собственностью государства и находится на балансе киевского «Универсал-Авиа». В то же время, на основании поддельных, по версии следствия, документов Марьинский районный суд Донецкой области признал за Александром Черкашиным право собственности на здания сумского аэропорта.

Вот так поворот

Как указано в постановлении следственного судьи Заречного районного суда Александра Капкина, 7 ноября прошлого года этот Александр Черкашин обратился к нотариусу и уполномочил распоряжаться всем своим имуществом и представлять свои интересы... гнлаву ликвидационной комиссии все того же Киевского государственного авиационного предприятия «Универсал-Авиа». Согласно данным реестра юридических лиц, главой этой ликвидационной комиссии сейчас является Карпенко Андрей Анатольевич. В январе уже этого года глава ликвидационной комиссии Киевского «Универсал-Авиа» обратился к одному из государственных регистраторов в Сумской области для государственной регистрации права собственности на здания аэропорта. Однако, регистратор отказал в этом.

Сейчас в рамках расследования этой махинации проводятся почерковедческие и технические экспертизы документов, в Марьинском районном суде Донецкой области были изъяты и арестованы оригиналы документов по делу о наследстве, в Департаменте обеспечения ресурсных платежей Сумского горсовета изъяли инвентаризационное дело.

Процессуальное руководство в этом производстве осуществляет прокуратура Сумской области, но пресс-секретарь областного прокурора Наталья Науменко комментировать это дело пока