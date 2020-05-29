Як стягнути додаткові витрати на утримання дитини: актуальна інформація для сумчан Усі чули про обов'язок другого з батьків, який проживає окремо, сплачувати аліменти на дитину.

Однак, дуже часто цих коштів вистачає лише на найнеобхідніше – харчування, одяг. А як бути, якщо дитина потребує періодичного лікування або вона відвідує гурток чи музичну школу? Хто має нести витрати в цьому випадку? Відповіді надають юристи системи безоплатної правової допомоги.

Сімейним кодексом України передбачено, що другий з батьків зобов’язаний брати участь у додаткових витратах на дитину, що викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо). У випадку, якщо таких обставин немає, обов'язок нести додаткові витрати не виникає. Тому, скажімо, витрати на купівлю дорогого одягу або смартфона не будуть додатковими у розумінні законодавства.

Додатковими ж витратами, які підлягають стягненню, є:

- періодичні витрати на лікування дитини (в тому числі на оздоровлення);

- систематичні витрати, понесені у зв’язку з каліцтвом дитини чи постійною хворобою;

- витрати на гуртки, заняття, які розвивають конкретні здібності дитини.

Додаткові витрати на утримання дитини у судовому порядку може стягнути лише той з батьків, з ким проживає дитина. Стягуючи додаткові витрати, матір/батько повинні довести наявність таких витрат відповідними чеками, квитанціями. Не варто забувати про те, що кожна сторона в суді повинна довести те, на що вона посилається.Сума, яка підлягає стягненню за додаткові витрати на утримання дитини, залежить від суми витрат, які підтверджені в суді чеками.

Згідно з Сімейним кодексом України батьки зобов’язані утримувати своїх дітей у рівних частках. Тому, стягуючи додаткові витрати на утримання дитини, ви повинні розраховувати на те, що від витраченої суми суд стягне з батька/матері дитини лише половину.У цьому випадку йдеться про фактично зазнані або передбачувані витрати, тому їх необхідно визначати у твердій грошовій сумі.

Варто пам’ятати, що додаткові витрати на дитину стягуються разово або періодично. Як платіж разовий, то стягуються понесені витрати на лікування та розвиток здібностей дитини. При кожних наступних витратах на лікування вам потрібно буде знову звертатися в суд з позовом про їхнє стягнення.

Як періодичні платежі стягуються додаткові витрати, пов’язані з каліцтвом чи хронічною, вродженою хворобою дитини. Суд може зобов’язати батька/матір сплачувати кошти на додаткові витрати щомісячно, щоквартально тощо.

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