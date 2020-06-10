С июля в Украине вводится понятие «проступок» С 1 июля в Украине вводят новый вид правонарушений, который называется «проступок».

Понятие должно было войти в обиход юристов и правонарушителей еще в 2012 году, когда в ноябре заработал новый Уголовно-процессуальный кодекс, куда вписали, что уголовное правонарушение делится на «преступление» и «проступок», пишет 368.media.

Однако в связи с необходимостью вносить масштабные изменения в законодательство, набрать и обучить штат дознавателей (которые должны расследовать проступки), введение этой нормы в 2012 году решили заморозить. Только в ноябре 2018 года Верховная Рада приняла закон о проступках, где были прописаны особенности введения нового вида правонарушений. 19 апреля прошлого года документ подписал прошлый президент Петр Порошенко.

Проступки должны были запустить с 1 января 2020 года, однако, в связи с неустойчивой ситуацией в реформированной Русланом Рябошапкой прокуратуре, а также тотальную неготовность полиции и судов, нововведение решили отсрочить до 1 июля 2020 года.

Согласно закону проступком считаются все составы правонарушений, за совершение которых предусмотрено наказание в виде штрафа не более 51 тыс. гривен и не связанное с лишением свободы. В частности, к проступку относится около 100 составов преступлений из Уголовного кодекса. В том числе:

- неквалифицированные кражи (на сумму которая не превышает значительный размер, то есть 105 100 гривен, и если кража совершена нарушителем не в составе группы)

- хранение наркотиков без цели сбыта в небольших количествах

- мошенничество на сумму менее 105 100 гривен

- причинение легких телесных повреждений

- нанесение побоев

- хулиганство (не групповое)

- фиктивное предпринимательство, не причинившее значительных убытков государству

Проступок предусмотрено расследовать в течение месяца, преступление же минимум два месяца с возможностью продления этого срока неоднократно.

Кроме того, в полиции вводится новая штатная единица — дознаватель, который вместо следователя будет расследовать проступки. По подсчетам главы Нацполиции Игоря Клименко, приступят к работе с 1 июля около 37 тысяч дознавателей. В эту категорию планировалось перевести участковых и набрать новых людей, но по факту перевели в основном следователей.

Также с 1 июля кардинально меняется порядок привлечения к ответственности нарушителей, например, за магазинную кражу на сумму более 210 гривен, но меньшую чем 105,1 тыс. гривен. Меняется и наказание за простую кражу — по ч.1 ст.185 УК. Ранее минимальный штраф за уголовную кражу без отягощающих обстоятельств был 850 гривен. С 1 июля эта сумма выросла до минимального порога в 17 тыс. гривен, а максимальное наказание будет составлять 51 тыс. гривен.

Задерживать полиция будет иметь право на протяжении 72 часов — если правонарушитель сопротивляется правоохранителю, отказывается прекратить правонарушение, пытается сбежать. Если человек нетрезвый и может нанести вред себе или окружающим — на 24 часа.

В законопроекте, который был принят при Порошенко, предлагалось сделать уголовным проступком вождение в нетрезвом виде или под действием наркотиков. С 1 июля уголовным проступком будет вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Так как правки, декриминализирующие эту статью в УК передали на подпись Владимиру Зеленскому еще 23 июня, но он все еще не подписал их, они не опубликованы и изменения не вступили в силу. Поэтому до подписания правок, а также до вступления их в силу, будет действовать редакция закона о проступках одобренная Порошенко. Согласно действующей редакции Закона вождение в нетрезвом состоянии карается штрафом до 34 тыс. гривен с возможность лишения прав до 3 лет.

При предьявлении подозрения в совершении проступка прокурор обязан принять такие решения: не позднее трех дней направить обвинительный акт в суд, продлить срок дознания на 20 дней, если подозреваемый не признает вину и собранных материалов не достаточно, или закрыть уголовное производство если нет состава правонарушения.

При признаках совершения не проступка, а преступления, правоохранитель должен направить уголовное производство для проведения досудебного производства следователю. В то же время, упрощается и порядок рассмотрение дел по проступкам в суде. Суд, получив обвинительный акт по совершению уголовного проступка, должен в течение 5 дней назначить судебное разбирательство.



Если обвиняемый не оспаривает установленные обстоятельства нарушения и согласен с рассмотрением обвинительного акта без его присутствия, суд может рассмотреть обвинительный акт без участников производства.