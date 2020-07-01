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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:29503

Нырнуть уговорили случайно: эксклюзивные подробности гибели молодой чиновницы на Сумщине

На Сумщине трагично погибла юристка из областного совета Карина Козупица. 30-летняя женщина утонула в Ворскле.

Не собиралась погружаться с аквалангом, она неожиданно согласилась на предложение дайвера, с которым так и не смогла вынырнуть. Местные жители утверджают, что такое экстремальное развлечение в наших водоемах практикуется из-за того, что нет возможности выезжать на отдых за границу.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

ЧП случилось на базе, где отдыхали только "свои"

Трагедия произошла 4 июля недалеко от села Климентово Сумской области, на базе отдыха "Климентово-1" (принадлежит депо "Смородиново"). Как рассказал нам один из сотрудников, несмотря на карантин, все-таки "свои люди" приезжают.

"Остались домики для знакомых, которые иногда приезжают искупаться в реке. На этот раз тут появились мужчины, которые занимались дайвингом, были с аквалангами, ныряли в реку. Первый раз их тут вижу. Эта девушка приехала с компанией. И то ли кто-то из водолазов был знакомый, то ли она просто к ним подошла, и они предложили ей попробовать нырнуть, точно не скажу. Два парня с аквалангами поплыли с ней. И вроде бы у нее в баллоне закончился кислород, она испугалась и начала тонуть. Один из дайверов пытался ее вытащить, но оба утонули", – говорит OBOZREVATEL сотрудник базы.

Местные жители также прокомментировали эту истории. "Говорят, что она запуталась в водорослях или сетке, поэтому и утонула. Мы впервые слышим, что на Ворскле кто-то ныряет. Водолазы, которые чистят дно, бывают. А вот дайвингом на реке никто не занимается. Зато на байдарках постоянно плавают. Это уже стало бизнесом, привозят туристов, сплавляют вниз по реке, там забирают и увозят", – отметил OBOZREVATEL один из местных жителей.

Знакомые Карины говорят, что один из дайверов все-таки был ее знакомый. "С незнакомыми она бы никуда не пошла, тем более плавать в реке", – поясняет ее подруга.

Девушка с лучезарной улыбкой

В последнее время Козупица работала юристом в Сумском областном совете, в управлении собственностью. Ее коллеги говорят, что девушка была очень приветливой и улыбчивой.

"Несмотря на свою модельную внешность, она действительно была умницей, работу отлично знала. Умная, образованная. Мне очень жаль о случившемся, это стало шоком для всех нас", – отмечает женщина.

"Лучезарная девушка. Всегда открыта, с улыбкой, готова помочь. Очень приятно было с ней общаться. И большой профессионал. Такое горе для семьи", – добавляет OBOZREVATEL другая коллега.

"Она была настоящей леди, с утонченным вкусом, единственной дочерью у родителей, которые для нее были самыми лучшими друзьями. Очень любящая семья, не представляю, как они переживут это горе", – рассказывает подруга Карины.

"Была порядочной, искренней, доброй, светлой и отзывчивой девушкой. Очень любила своих родителей и заботилась о них", – уточняет OBOZREVATEL еще одна ее подруга.

Карина на байдарках спускалась по Ворскле. Один из последних снимков девушки

Карина на байдарках спускалась по Ворскле. Один из последних снимков девушки Facebook Карины Козупицы

Сама Карина увлекалась фитнесом, ходила в спортзал и умела плавать. В последнее время занялась байдарками. В соцсетях ее последние фото как раз на байдарке – спускается по Ворскле.

Из-за карантина теперь ныряют в украинских реках

Инструктор по дайвингу Константин Ветров считает, что пока украинцы не могут никуда выехать на отдых, у них не остается другого выбора как нырять дома.

"У нас не запрещено нырять в реках, но это бессмысленно, потому что ничего не видно. Вытяните руку и пальцев уже не увидите, дальше – муть. Мы устраиваем погружение в карьерах в Житомирской области, там видимость небольшая, вода 4-6 градусов. И нет течения", – говорит OBOZREVATEL Константин.

"Запутаться в водорослях невозможно. А в рыбацкой сетке, то у инструктора есть нож, он может ее перерезать. Хотя среди моих знакомых тоже были несчастные случаи. Надеюсь, правоохранители и судмедэкспертиза дадут ответ на вопрос, что там произошло", – говорит Ветров.

Карина работала в Сумском областном совете

Право Карина Козупица Утопление
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