Нырнуть уговорили случайно: эксклюзивные подробности гибели молодой чиновницы на Сумщине На Сумщине трагично погибла юристка из областного совета Карина Козупица. 30-летняя женщина утонула в Ворскле.

Не собиралась погружаться с аквалангом, она неожиданно согласилась на предложение дайвера, с которым так и не смогла вынырнуть. Местные жители утверджают, что такое экстремальное развлечение в наших водоемах практикуется из-за того, что нет возможности выезжать на отдых за границу.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

ЧП случилось на базе, где отдыхали только "свои"

Трагедия произошла 4 июля недалеко от села Климентово Сумской области, на базе отдыха "Климентово-1" (принадлежит депо "Смородиново"). Как рассказал нам один из сотрудников, несмотря на карантин, все-таки "свои люди" приезжают.

"Остались домики для знакомых, которые иногда приезжают искупаться в реке. На этот раз тут появились мужчины, которые занимались дайвингом, были с аквалангами, ныряли в реку. Первый раз их тут вижу. Эта девушка приехала с компанией. И то ли кто-то из водолазов был знакомый, то ли она просто к ним подошла, и они предложили ей попробовать нырнуть, точно не скажу. Два парня с аквалангами поплыли с ней. И вроде бы у нее в баллоне закончился кислород, она испугалась и начала тонуть. Один из дайверов пытался ее вытащить, но оба утонули", – говорит OBOZREVATEL сотрудник базы.

Местные жители также прокомментировали эту истории. "Говорят, что она запуталась в водорослях или сетке, поэтому и утонула. Мы впервые слышим, что на Ворскле кто-то ныряет. Водолазы, которые чистят дно, бывают. А вот дайвингом на реке никто не занимается. Зато на байдарках постоянно плавают. Это уже стало бизнесом, привозят туристов, сплавляют вниз по реке, там забирают и увозят", – отметил OBOZREVATEL один из местных жителей.

Знакомые Карины говорят, что один из дайверов все-таки был ее знакомый. "С незнакомыми она бы никуда не пошла, тем более плавать в реке", – поясняет ее подруга.

Девушка с лучезарной улыбкой

В последнее время Козупица работала юристом в Сумском областном совете, в управлении собственностью. Ее коллеги говорят, что девушка была очень приветливой и улыбчивой.

"Несмотря на свою модельную внешность, она действительно была умницей, работу отлично знала. Умная, образованная. Мне очень жаль о случившемся, это стало шоком для всех нас", – отмечает женщина.

"Лучезарная девушка. Всегда открыта, с улыбкой, готова помочь. Очень приятно было с ней общаться. И большой профессионал. Такое горе для семьи", – добавляет OBOZREVATEL другая коллега.

"Она была настоящей леди, с утонченным вкусом, единственной дочерью у родителей, которые для нее были самыми лучшими друзьями. Очень любящая семья, не представляю, как они переживут это горе", – рассказывает подруга Карины.

"Была порядочной, искренней, доброй, светлой и отзывчивой девушкой. Очень любила своих родителей и заботилась о них", – уточняет OBOZREVATEL еще одна ее подруга.

Карина на байдарках спускалась по Ворскле. Один из последних снимков девушки Facebook Карины Козупицы

Сама Карина увлекалась фитнесом, ходила в спортзал и умела плавать. В последнее время занялась байдарками. В соцсетях ее последние фото как раз на байдарке – спускается по Ворскле.

Из-за карантина теперь ныряют в украинских реках

Инструктор по дайвингу Константин Ветров считает, что пока украинцы не могут никуда выехать на отдых, у них не остается другого выбора как нырять дома.

"У нас не запрещено нырять в реках, но это бессмысленно, потому что ничего не видно. Вытяните руку и пальцев уже не увидите, дальше – муть. Мы устраиваем погружение в карьерах в Житомирской области, там видимость небольшая, вода 4-6 градусов. И нет течения", – говорит OBOZREVATEL Константин.

"Запутаться в водорослях невозможно. А в рыбацкой сетке, то у инструктора есть нож, он может ее перерезать. Хотя среди моих знакомых тоже были несчастные случаи. Надеюсь, правоохранители и судмедэкспертиза дадут ответ на вопрос, что там произошло", – говорит Ветров.