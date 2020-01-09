Не положено или украдено? Обратившиеся в редакцию пограничники подозревают Сумской погранотряд, где они служили по контракту, в махинациях или, как минимум, в недобросовестном отношении к служебным обязанностям.

В результате чего военнослужащие не могли вовремя получить денежную компенсацию стоимости не выданного за время службы вещевого имущества и были лишены выплат за боевое дежурство и компенсации за неполученные сухпайки.

С этой проблемой в редакцию обратились бывшие военнослужащие Сумского погранотряда - старший прапорщик Сергей Малюта и прапорщик Александр Пономаренко.

На журналистские запросы командование Сумского погранотряда отвечало коротко и без обоснований, сообщая, что уволившимся пограничникам уже ответили. Смысл этих ответов, как правило, сводится к «не положено». Вышестоящее руководство Госпогранслужбы ссылается на ответы Сумского погранотряда.

Граница (без)порядка

- Государственная граница должна начинаться с порядка, и прежде всего в службе, которая ее охраняет, - рассказывают Сергей Малюта и Александр Пономаренко. - Однако пограничники служат без надлежащего вещевого обеспечения, ходят в суточные наряды без сухпайков, а при увольнении вовремя не могут получить даже справку о сумме компенсации за невыданное имущество. На всех уровнях - от подразделений на границе до администрации Госпогранслужбы Украины - знают об этом, но ситуация почему-то не меняется к лучшему.

В 2010-2020 годах А.Пономаренко и С.Малюта проходили службу в Сумском пограничном отряде. С 2018 по 2020 год в Пограничной комендатуре быстрого реагирования «Шостка» они привлекались в пограничные наряды в качестве часового и дежурного подразделения охраны границы. Но за этот период службы им не начислили и не выплатили денежные средства за боевое дежурство, как того требует Инструкция о порядке выплаты денежного обеспечения военнослужащим Госпогранслужбы - «3% должностного оклада за каждое дежурство, но не больше 20% за месяц». Также во время несения службы в суточном наряде они не были обеспечены сухпайками. Уволившиеся в запас пограничники считают, что руководство Сумского погранотряда «грубо и систематически нарушает права военнослужащих во время прохождения службы и при увольнении». Они перечислили до десятка законов, постановлений, инструкций и приказов, которые были нарушены.

Коррупционные риски

Предусмотрев коррупционные риски, законодатель дал право военнослужащим контролировать свое вещевое обеспечение. По Постановлению Кабмина № 178 от 16 марта 2016 года в момент увольнения воинская часть должна предоставить военнослужащему справку с перечнем не полученного имущества за весь период службы с указанием его стоимости.

- По окончании срока контракта мне на момент увольнения в запас (15 апреля 2020 года) не была выплачена денежная компенсация за неполученное вещевое имущество - это грубое нарушение порядка увольнения с военной службы, - говорит А.Пономаренко. - При расчете мне предложили написать рапорт на получение денежной компенсации. Причем без ознакомления с суммой, которая мне полагается. Эта сумма указывается в справке, которую должны выдать в момент увольнения. Мне сказали: мол, ну, получишь ты тысяч 30-35 грн. И это за 10 лет службы! Я написал заявление на имя командира Сумского погранотряда подполковника Романчука, в котором указал, что не был ознакомлен с суммой компенсации. Также сообщил, что мне не выплачены денежные средства за несение службы в пограничных нарядах в период 2019-2020 годов и не выдавались сухпайки. А при увольнении меня не направили на медосмотр военно-врачебной комиссии, как того требует «Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ГПСУ», хотя в рапорте об увольнении я указал, что нуждаюсь в прохождении ВВК. Объяснили это карантином.

- Аналогичные нарушения имели место при увольнении меня в 2018 году, - рассказывает Сергей Малюта. - На момент увольнения не была выплачена индексация. А компенсацию за неполученное вещевое имущество я получил только через семь с половиной месяцев после увольнения! Справку о его стоимости мне вообще не дали. Уже потом на официальный запрос моего адвоката предоставили ??копию арматурной карточки (служит для учета выданного имущества. - Ред.) и справку, датированную числом увольнения, которую я считаю поддельной, поскольку в ней указаны ложные сведения: вещевое имущество мне не выдавалось с января 2009 года. Хотя служить в рядах ГПСУ я начал с 9 марта 2010 года. А с арматурной карточкой вообще интересно получилось: в момент увольнения я сделал ксерокопию оригинала, а на запрос адвоката получил арматурную карточку уже с подкорректированными данными. На момент моего нынешнего увольнения Сумской погранотряд снова не выдал положенную справку. Что это, халатность или махинации? Также не выплачены деньги за время несения службы в пограничных нарядах (около 700 грн в месяц) и компенсация за не полученные сухпайки во время пребывания в этих нарядах (около 50 грн. в сутки). Как оказалось, даже заявок на выплату компенсации никто не подавал. Наши непосредственные командиры получили за это выговор, но денег нам так и не выплатили (около 10 тыс. грн). Нам отвечают: «Нет оснований». Да как же нет, если законодательством предусмотрено!

- Почему нельзя изначально сделать все по закону? Положено давать справку о сумме компенсации в момент увольнения – давайте. Зачем хитрить в расчете, что добиваться своих прав станут единицы, а остальные будут довольствоваться выплаченной суммой, не требуя справок и не вникая в реальные цифры? И какой имидж будет у воинской части? И какая мотивация будет у людей служить при таком отношении? Все равно потом придется платить, причем и не выплаченную сумму, и за несвоевременный расчет. В Украине масса судебных прецедентов. А ведь это деньги налогоплательщиков. Да и в какой нормальной стране солдаты ходят по судам, защищая свои права? – возмущается А.Пономаренко.

Коротко и неясно

Бывшие пограничники обращались к руководству Государственной пограничной службы и в Кабмин, который направил обращение в Администрацию Госпогранслужбы. Однако, как отмечают, «конкретного, всестороннего ответа по затронутым вопросам они так и не получили». Это и стало причиной обращения к СМИ.

Наша редакция написала запросы командованию Сумского погранотряда, Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, которое его курирует, и Госпогранслужбы Украины с просьбой прокомментировать информацию, изложенную бывшими пограничниками.

Восточное региональное управление Госпогранслужбы Украины ограничилось ссылкой на ответы Сумского погранотряда, которые даны А.Пономаренко и С.Малюте после их обращения в Кабмин и Администрацию Госпогранслужбы Украины. «Анализ содержания указанных писем с учетом нормативно-правового регулирования вопросов, которые затрагиваются (выплата вознаграждения за боевое дежурство, компенсация за неполученные наборы продуктов питания, выплата компенсации за неполученное вещевое имущество, непрохождение военно-лечебной комиссии), указывает на то, что в отношении инициаторов обращения нарушений не допущено», - сообщил начальник Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Валерий Вавринюк и рекомендовал журналистам получить официальный комментарий у руководства Сумского погранотряда.

Сумской погранотряд, не вдаваясь в подробности о возможных нарушениях, сообщил, что выплаты А.Пономаренко и С.Малюте осуществлены согласно выделенным ассигнованиям, установленным законодательством, а по указанным в обращении вопросам пограничникам даны ответы. «Руководством Государственной пограничной службой ведется четкая и планомерная работа по обеспечению персонала ведомства согласно нормам принадлежности в полном объеме», - отметил и.о. начальника Сумского пограничного отряда Владимир Вишневский и добавил, что «Госпогранслужба всегда открыта для сотрудничества с общественностью и ведения диалога с обществом».

Наверное, поэтому на три наши письма мы получили только два ответа. От руководства Госпогранслужбы ответ так и не пришел. Хочется надеятся, что задержка связана с тем, что там наконец-то решили вникнуть в суть жалоб и навести порядок как в деловодстве, так и с обеспечением военнослужащих.

С.Малюта и А.Пономаренко подали иски в суд и заявление в военную прокуратуру Сумского гарнизона.