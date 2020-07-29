«Сумское НПО» - проблемы долгов по зарплате Когда люди получат свои деньги? И получат ли вообще? Что для этого делают исполнительная служба, предприятие и власть?

С такими вопросами в редакцию обратился бывший начальник бюро «Сумского НПО» Вячеслав Чухлеб, которому, по его данным, объединение с декабря 2017-го задолжало больше 90 тыс. грн зарплаты.

И таких, как он, около 2,5 тысяч.

Многие заводчане отстояли свое право на зарплату в суде, некоторым (очень немногим) даже удалось через исполнительную службу получить заработанные деньги, но большинству приходится ждать, не зная перспектив.

КПД: 2,2 миллиона из 144-х

Чтобы прояснить ситуацию, редакция направила запрос в исполнительную службу.

Как сообщили в управлении обеспечения принудительного выполнения решений в Сумской области Северо-восточного межрегионального управления Министерства юстиции, с 30 августа 2018 года ведется исполнительное производство о взыскании задолженности с АО «Сумское НПО» в пользу группы истцов, в состав которого входит 4323 исполнительных производства на общую сумму 143 817 477 грн. К должнику применены все возможные меры принуждения: наложены аресты на имущество и денежные средства; процедуру принудительной реализации на электронных торгах проходит описанное имущество должника; относительно руководителей предприятия исполнительной службой инициировано уголовное дело, а также направлено обращение в суд по ограничению права выезда за пределы Украины. Благодаря этому государственными исполнителями взыскано с предприятия задолженности на общую сумму 2,2 млн. грн. Эта сумма была перечислена истцам, которые подали документы на взыскание долга по зарплате до 11 марта 2019 года, поскольку, согласно законодательству, выплата по исполнительным документам о взыскании заработной платы проводится в порядке календарного поступления. Кроме того, государственный исполнитель направил сообщение в главное управление Национальной полиции согласно ст. 382 УК Украины о проверке законности действий должностных лиц предприятия. По данным полиции, это сообщение присоединено к материалам уголовного производства, которое ведется следственным управлением Национальной полиции в Сумской области.

Относительно торгов по продаже арестованного имущества должника в исполнительной службе сообщили: нереализованные на торгах корпоративные права должника, согласно действующему законодательству, предложены истцам. С декабря прошлого года исполнительная служба пытается продать железнодорожные пути предприятия длиною почти 8,5 км. Стартовая цена - 12,240 млн грн. Очередные торги, намеченные на июль, не состоялись, следующая дата – 17 августа. Стартовая цена упала почти до 9 млн грн. В исполнительной службе сообщают, что за ходом торгов можно следить в круглосуточном режиме на сайте ГП СЕТАМ: https://setam.net.ua

В исполнительной службе заверяют, что делают все возможное для полного фактического исполнения решений суда. Хотя заводчане сомневаются и подозревают «бег на месте» и скорее имитацию бурной деятельности, чем работу на результат. Иначе почему почти из 144 млн грн долга удалось взыскать всего 2,2 миллиона?

Год назад

В июле 2019 года во время предвыборной кампании в парламент на предприятии побывал «Зе!Десант». Целая группа кандидатов в депутаты от партии «Слуга народа», в том числе и двое мажоритарщиков от Сум, встречались с гендиректором завода, обещали партнерство, заверяли, что смогут реально, как правящая сила, представлять интересы предприятия на самом высоком уровне и развивать экономику.

Тогда, по данным гендиректора Владимира Лукьяненко, совокупный объем задолженности по зарплате достигал 260 млн грн. «Нам сейчас очень сложно работать, все счета заблокированы. Все средства, которые нам поступают, исполнительная служба распределяет по накопленным долгам. Но мы пытаемся войти в график, чтобы выплачивать зарплату месяц в месяц. В ближайшие дни мы рассчитаемся с работниками за май, и у нас останется июнь, - пояснял ситуацию год назад руководитель объединения.

Что сейчас

Прошел год, и мы поинтересовались в Сумском НПО ситуацией с выплатой задолженности. Оказалось – проблемы те же. Даже общая сумма долга почти такая же. По данным предприятия, по состоянию на 1 июня АО «Сумское НПО» было должно своим работникам 232,7 млн грн, на 1 мая эта сумма составляла 256,4 млн грн. Работающие получили зарплату за май. О перспективах погашения текущей задолженности перед работниками, как и предпринимаемых действиях для погашения долгов, накопившихся с декабря 2017 года, руководство объединения не говорит. При этом сообщает, что имущества, которое можно выставить на аукцион, уже не осталось. Часть его находится в залоге у банков. Корпоративные права СНПО с аукциона продать не удалось. Торги не состоялись из-за отсутствия допущенных участников торгов. Стартовая цена: 108 182 430,60 грн. Лот был уценен – в июне его стартовая цена была 162 273 645,90 грн. На вопрос, является ли АО "Сумское НПО" банкротом, следует короткий ответ: «Нет».

Что может власть

Председатель облгосадминистрации Роман Грищенко на пресс-конференции 17 июля на вопрос нашего корреспондента, что сделала новая власть, чтобы выполнить свое предвыборное обещание – развивать экономику, помочь предприятию встать на ноги и погасить задолженность по зарплате, ответил:

- В настоящее время там, где есть иски и решения о взыскании, я ничего не могу сделать. А вот выработать алгоритм уменьшения задолженности текущей, которая есть на предприятии, - это мы сделали. Но возникает проблема следующего характера - отсутствие должного количества контрактов на предприятии не позволяет делать это интенсивно. Раз в неделю этот вопрос я лично проверяю, что сделано, потому что до этого он был в такой плоскости - якобы второстепенной... На сегодняшний день по графику с текущей задолженности они рассчитаются до 1 сентября - мне обещал руководитель предприятия. А с задолженностью прошлых лет будут рассчитываться из следующих контрактов. Знаю, что сейчас предприятие участвует в торгах по определенным видам работ, надеюсь, что победит.

На сайте публичных закупок Прозоро (https://prozorro.gov.ua) мы нашли несколько торгов, в которых участвовало АО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение - Інжиніринг", которое официально представляет интересы «Сумского НПО», при этом не являясь его правопреемником. С ноября 2019 года АО «СМНПО-Инжиниринг» позиционирует себя как новое название ЧАО «Укрхимпроект» (ул.Ильинская,13) с уставным капиталом 2,877 млн грн, большая часть которого составляют именные акции. Если раньше предприятие специализировалось в сфере архитектуры, то теперь по новому уставу виды его деятельности близки к «Сумскому НПО». Решением наблюдательного совета 31 января 2020 года генеральным директором АО «СМНПО-Инжиниринг» стал Владимир Лукьяненко. Его сын Владимир Лукьяненко в государственном реестре юрлиц указан как конечный бенефициарный владелец с процентной частью – 67,92. У нового АО три подразделения: институт «Нефтехимпроект», «Оздоровительный детский центр "Чайка"» и представительство в Киеве.

К сожалению, АО «СМНПО-Инжиниринг» не очень везет на тендерах в Прозоро. Предприятие проигрывает крупные тендеры ООО «Оператор ГТС Украины»: 3 августа на 40 млн грн, до этого почти на 350 млн грн, еще до этого, в марте, этот же заказчик отклонил предложение АО «СМНПО-Инжиниринг» на 40 млн грн. Несколько тендеров ГП "ЗОРЯ" - "МАШПРОЕКТ" на сумму около 50 млн грн тоже прошли не в пользу АО «СМНПО-Инжиниринг».

В то же время 28 июля удалось получить более мелкие заказы от ООО «Оператор ГТС Украины»: почти на 3 млн. грн и 4,4 млн. грн по реконструкции компрессорных станций в Кировоградской и Полтавской областях. Но эти суммы, к сожалению, никак не сопоставимы с размером долга перед заводчанами.