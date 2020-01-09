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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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У восьми прикордонних районах Сумської області діють додаткові тимчасові режимні обмеження

Сумський прикордонний загін нагадує, що у восьми прикордонних районах Сумської області діють додаткові тимчасові режимні обмеження.

Сумський прикордонний загін звертається до громадян та нагадує, що у контрольованих прикордонних районах Сумської області діють додаткові тимчасові режимні обмеження.

Такі обмеження затверджені наказом МВС України від 7 вересня
2015 року № 1075, зареєстрованого у Мін’юсті України 30 вересня 2015 року за № 1166/27611, з метою захисту національної безпеки на державному кордоні України та упередження дестабілізації обстановки в межах контрольованих прикордонних районах у східних та південних регіонах України на час дії особливого періоду.

Так, з метою недопущення ускладнення на державному кордоні та упередження дестабілізації обстановки в межах Велико-Писарівського, Краснопільського, Сумського, Білопільського, Путивльського, Глухівського, Ямпільського та Середино-Будського контрольованих прикордонних районах в інтересах захисту національної безпеки серед іншого заборонено:

здійснення будь-яких польотів легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів, повітряних безмоторних засобів пересування (планери, дельтаплани, аеростати, дирижаблі), а також стрибки з усіх видів парашутів без завчасного, не пізніше ніж за 24 години до початку їх проведення, інформування підрозділу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого проводяться польоти;

капітанам річкових суден, власникам маломірних суден, командирам повітряних суден, начальникам поїздів і провідникам вагонів, старшим стюардам і стюардам, водіям транспортних засобів підвозити в контрольований прикордонний район і вивозити з нього осіб, які не мають документів, що посвідчують особу;

проведення водолазних робіт та будь-яких інших спусків під воду без завчасного, не пізніше ніж за 24 години, інформування підрозділів охорони державного кордону, у зоні відповідальності яких вони проводяться.

Крім цього, у межах встановленої прикордонної смуги заборонено:

рух транспортних засобів (крім техніки та обладнання для агропромислового комплексу, задіяних у проведенні сільськогосподарських робіт) дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону, або на території, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження і не забезпечують пересування до встановлених пунктів пропуску через державний кордон, контрольних пунктів в’їзду-виїзду та між населеними пунктами;

скупчення транспортних засобів (більше трьох), тривалі зупинки (довше 30 хвилин) вантажних транспортних засобів, тракторів та іншої великогабаритної техніки, не пов’язані з технічними несправностями, на узбіччях доріг поза встановленими автомобільними стоянками;

перебування іноземців та осіб без громадянства, за винятком іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають (мають посвідку на постійне проживання) на території України (у даній місцевості), або прямують транзитом з пунктів пропуску через державний кордон, контрольних пунктів в’їзду-виїзду в інші нережимні райони, або мають письмове запрошення близьких родичів, завірене місцевими органами виконавчої влади або місцевого самоврядування, або яких зустрічають особисто;

перевезення в транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів;

використання радіостанцій, крім установлених на спеціальній техніці та транспортних засобах спеціалізованого призначення (або зареєстрованих у встановленому порядку).

Разом з цим нагадуємо, що розпорядженням Сумської обласної державної адміністрації від 28 серпня 2018 року № 522-ОД визначено ширину прикордонної смуги в межах Сумської області вздовж державного кордону на його сухопутних ділянках і вздовж берегів прикордонних річок, озер та інших водойм у межах прилеглих до кордону територій, де запроваджується прикордонний режим, 10 кілометрів від лінії державного кордону в тил території України, але не менше від ширини смуги місцевості, що знаходиться в межах від лінії державного кордону до лінії прикордонних інженерних споруджень (http://www.sm.gov.ua/ru/dokumenty/2-uncategorised/16412-serpen-2018.html).

З усіх питань, які стосуються режиму державного кордону та прикордонного режиму громадяни можуть звернутися безпосередньо до управління Сумського прикордонного загону: тел. (0542) 67-13-82,
е-mail: sumi_zagin@dpsu.gov.ua або безпосередньо до відділів прикордонної служби, що дислокуються в контрольованих прикордонних районах.

Звертаємося до громадян! Дотримуйтеся вимог законодавства України з прикордонних питань. За порушення прикордонного режиму наступає адміністративна відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства.

Підготував Роман ТКАЧ

Право Пограничники
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