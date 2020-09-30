Право

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:33320

Нацбанк назвал ТОП-3 мошеннических схем в Украине

За год Национальный банк Украины получил около 200 обращений граждан о мошенничестве.

Чаще всего аферисты обманывают наименее защищенных слоев населения — пожилых людей. Об этом рассказала руководительница управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ Ольга Лобайчук.

Она назвала три классических способа выманивания денег.

1. Выигрыш в обмен на покупку для активации карты с деньгами

«Вы выиграли 200 тыс грн. Чтобы их получить, купите у нас книгу».

Человек получает письмо от компании, продающей книги. Внутри — поздравление, каталог с продукцией и сообщение о выигрыше на несколько тысяч гривен. Чтобы их получить, надо лишь купить книгу. Для большей убедительности в письме могут быть указаны финансовые партнеры.

2. Получение выигрыша после оплаты налогов и комиссий

«Выигрыш почти у вас в кармане! Оплатите налог и наслаждайтесь легкими деньгами».

Мошенники сообщают о выигрыше бумажным письмом, по электронной почте, в СМС или звонком. Покупать ничего не нужно — нужно лишь оплатить налоги, пенсионный сбор, комиссию банка, комиссию посредника и тому подобное. Таким образом мошенники могут «дарить» не только деньги, но и автомобили и квартиры.

3. Сообщение от взломанных аккаунтов друзей и родственников

«Привет, друг. Извини, что беспокою, но мне срочно нужны деньги. Пришли на карту 5 тыс грн, завтра верну».

Мошенники взламывают личные страницы в соцсетях и рассылают сообщения с просьбой переслать деньги друзьям человека. Как правило, эти просьбы поступают рано утром или поздно вечером. Преступники специально выбирают такие часы, чтобы человек был расфокусирован и без лишних раздумий отправил указанную сумму.

Как не попасть в руки мошенников

Лобайчук дала несколько советов украинцам, как избежать обмана злоумышленников:

  1. Прежде чем отправлять деньги за книги, платить налоги за выигрыш и помогать «друзьям» — тщательно проверяйте информацию.
  2. Информацию о финансовых компаниях и банках, которые фигурируют как «партнеры акции» можно проверить на сайте НБУ в Реестре финансовых компаний или справочнике банков.
  3. Также обратите внимание, что оплата налогообложения выигрыша осуществляется всегда оператором акции. Победитель самостоятельно ничего не платит.
  4. Помните, что просьба о переводе денег (даже от близкого человека) может быть мошенничеством. Проверяйте подлинность сообщения — позвоните своему родственнику или другу.

Лобайчук также посоветовала обо всех случаях мошенничества сообщать в правоохранительные органы, чтобы предотвратить подобное в будущем.

По материалам nv.ua

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