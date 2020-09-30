Нацбанк назвал ТОП-3 мошеннических схем в Украине

Чаще всего аферисты обманывают наименее защищенных слоев населения — пожилых людей. Об этом рассказала руководительница управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ Ольга Лобайчук.
Она назвала три классических способа выманивания денег.
1. Выигрыш в обмен на покупку для активации карты с деньгами
«Вы выиграли 200 тыс грн. Чтобы их получить, купите у нас книгу».
Человек получает письмо от компании, продающей книги. Внутри — поздравление, каталог с продукцией и сообщение о выигрыше на несколько тысяч гривен. Чтобы их получить, надо лишь купить книгу. Для большей убедительности в письме могут быть указаны финансовые партнеры.
2. Получение выигрыша после оплаты налогов и комиссий
«Выигрыш почти у вас в кармане! Оплатите налог и наслаждайтесь легкими деньгами».
Мошенники сообщают о выигрыше бумажным письмом, по электронной почте, в СМС или звонком. Покупать ничего не нужно — нужно лишь оплатить налоги, пенсионный сбор, комиссию банка, комиссию посредника и тому подобное. Таким образом мошенники могут «дарить» не только деньги, но и автомобили и квартиры.
3. Сообщение от взломанных аккаунтов друзей и родственников
«Привет, друг. Извини, что беспокою, но мне срочно нужны деньги. Пришли на карту 5 тыс грн, завтра верну».
Мошенники взламывают личные страницы в соцсетях и рассылают сообщения с просьбой переслать деньги друзьям человека. Как правило, эти просьбы поступают рано утром или поздно вечером. Преступники специально выбирают такие часы, чтобы человек был расфокусирован и без лишних раздумий отправил указанную сумму.
Как не попасть в руки мошенников
Лобайчук дала несколько советов украинцам, как избежать обмана злоумышленников:
Лобайчук также посоветовала обо всех случаях мошенничества сообщать в правоохранительные органы, чтобы предотвратить подобное в будущем.
По материалам nv.ua