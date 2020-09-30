Нацбанк назвал ТОП-3 мошеннических схем в Украине За год Национальный банк Украины получил около 200 обращений граждан о мошенничестве.

Чаще всего аферисты обманывают наименее защищенных слоев населения — пожилых людей. Об этом рассказала руководительница управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ Ольга Лобайчук.

Она назвала три классических способа выманивания денег.

1. Выигрыш в обмен на покупку для активации карты с деньгами

«Вы выиграли 200 тыс грн. Чтобы их получить, купите у нас книгу».

Человек получает письмо от компании, продающей книги. Внутри — поздравление, каталог с продукцией и сообщение о выигрыше на несколько тысяч гривен. Чтобы их получить, надо лишь купить книгу. Для большей убедительности в письме могут быть указаны финансовые партнеры.

Мошенники изготавливают пластиковые карты, на которые якобы уже начислен выигрыш. Такую карту невооруженным глазом сложно отличить от настоящей карты банка, отметила Лобайчук. Чтобы «активировать» карту и получить выигрыш — нужно что-то приобрести.

2. Получение выигрыша после оплаты налогов и комиссий

«Выигрыш почти у вас в кармане! Оплатите налог и наслаждайтесь легкими деньгами».

Мошенники сообщают о выигрыше бумажным письмом, по электронной почте, в СМС или звонком. Покупать ничего не нужно — нужно лишь оплатить налоги, пенсионный сбор, комиссию банка, комиссию посредника и тому подобное. Таким образом мошенники могут «дарить» не только деньги, но и автомобили и квартиры.

3. Сообщение от взломанных аккаунтов друзей и родственников

«Привет, друг. Извини, что беспокою, но мне срочно нужны деньги. Пришли на карту 5 тыс грн, завтра верну».

Мошенники взламывают личные страницы в соцсетях и рассылают сообщения с просьбой переслать деньги друзьям человека. Как правило, эти просьбы поступают рано утром или поздно вечером. Преступники специально выбирают такие часы, чтобы человек был расфокусирован и без лишних раздумий отправил указанную сумму.

Как не попасть в руки мошенников

Лобайчук дала несколько советов украинцам, как избежать обмана злоумышленников:

Прежде чем отправлять деньги за книги, платить налоги за выигрыш и помогать «друзьям» — тщательно проверяйте информацию. Информацию о финансовых компаниях и банках, которые фигурируют как «партнеры акции» можно проверить на сайте НБУ в Реестре финансовых компаний или справочнике банков. Также обратите внимание, что оплата налогообложения выигрыша осуществляется всегда оператором акции. Победитель самостоятельно ничего не платит. Помните, что просьба о переводе денег (даже от близкого человека) может быть мошенничеством. Проверяйте подлинность сообщения — позвоните своему родственнику или другу.

Лобайчук также посоветовала обо всех случаях мошенничества сообщать в правоохранительные органы, чтобы предотвратить подобное в будущем.

По материалам nv.ua