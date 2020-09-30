Право

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:09208

Скоро на Сумщині розпочнеться осінньо-зимова заборона на лов водних біоресурсів у зимувальних ямах!

З першого листопада в Сумській області розпочинається осінньо-зимова заборона на лов водних біоресурсів у зимувальних ямах, що триватиме до початку весняно-літньої заборони на період нересту 2021 року.

З настанням холодів у водоймах відбуваються зміни, які впливають на поведінку водних біоресурсів. У риб різко знижується активність, практично повністю припиняється споживання їжі, сповільнюються процеси росту, знижується частота серцевих скорочень, сповільнюються реакції на подразники. У цей час риба дуже вразлива, тому вона збирається в зграї та йде на зимівлю до зимувальних ям.

Зимувальна яма – місце масового скупчення риб у заглибленнях дна річок і озер в зимовий період. При зниженні температури у водоймах нижче 8 градусів починається зимова міграція до місця зимівлі. У риби різко знижується активність, практично повністю припиняється споживання їжі, уповільнюється інтенсивність росту, знижується частота серцевих скорочень, сповільнюються реакції на подразники.

З метою збереження водних біоресурсів у зимовий період Управлінням Держрибагентства у Сумській області видано наказ від 22.10.2020 № 113 «Про встановлення заборони вилову водних біоресурсів на зимувальних ямах у водоймах Сумської області в період зимівлі 2020-2021 років». Також створена інтерактивна карта зимувальних ям на період 2020-2021 рр. З наказом та картою можна ознайомитись на офіційному сайті Управління.

Нагадуємо, риболовля у заборонений період дозволена на ділянках для любительського рибальства поза межами зимувальних ям. При цьому, любительський лов риби дозволяється зимовими вудками із блешнею вертикального блешніння з гачком, не більше № 10, мормишкою, наживною і живцевою снастями. Загальна кількість гачків на водоймах загального користування не повинна перевищувати п'ять на рибалку, а на водоймах, де впроваджено платне рибальство – не більше десяти на одну особу.

За недотримання зазначених норм передбачена адміністративна відповідальність - штраф від 34 до 680 грн. Крім штрафу за незаконний вилов нараховуються збитки за кожну виловлену рибину. Наприклад, за судака звичайного доведеться сплатити 510 грн, сома — 425 грн, щуку — 340 грн, сазана (коропа) — 306 грн, білого амура — 255 грн, товстолобика — 255 грн, ляща — 170 грн, лина — 119 грн, плітки — 85 грн, краснопірки — 68 грн, підуста — 34 грн, плоскирки — 34 грн, карася сріблястого– 17 грн тощо.

Сумський рибоохоронний патруль закликає громадян не порушувати Правила любительського та спортивного рибальства і дотримуватися заборон.  А у разі виявлення порушення прохання терміново повідомляти за номером телефонної «гарячої лінії» рибоохоронного патруля Сумщини: (096) 838-25-70 або (0542) 77-90-13.

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