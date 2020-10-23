«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України»: допомогти землевласнику, орендарю, громаді Захист прав власників земель, землекористувачів та територіальних громад. Роз’яснення громадянам механізмів і процедур, як користуватися і розпоряджатися своєю землею. Гарантування допомоги у судовому захисті порушених прав та протидії рейдерському захопленні земельних ділянок. Це мета діяльності системи безоплатної правової допомоги у межах системного проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України».

Покращення захисту прав землевласників

Об’єднані територіальні громади потребують посилення спроможності щодо ефективного управління земельними ресурсами, які знаходяться у їхньому розпорядженні. Особливо зважаючи на те, що 26 жовтня 2020 року усі новостворені громади отримали землі в комунальну власність та зможуть використовувати кошти від землекористування для свого розвитку (відповідно до Указу Президента № 449/2020 «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», який передбачає передачу земель сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності). Загалом місцеве самоврядування отримає у власність понад 2 млн га землі. Отже, виникне багато правових запитань щодо управління земельними ресурсами.

«Власники землі потребують додаткової поінформованості про свої права на землю та можливості їх реалізації, а також про інструменти їх захисту в правовий спосіб. Успіх реалізації земельної реформи в тому числі залежить від ефективності механізмів захисту прав громадян та їх правової спроможності у сфері земельних відносин», – зазначив в. о. директора Координаційного центру з надання правової допомоги Олександр Баранов.

Останнім часом сфера земельного законодавства зазнала істотних змін. Так, 31 березня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про обіг сільськогосподарських земель, який передбачає надання права купівлі землі лише українцям. Також законодавчо встановлені обмеження максимальної площі, яка може перебувати у власності однієї особи, та пільгові умови для українських фермерів. Ці та інші нововведення вимагають вивчення та аналізу з метою правильної реалізації на практиці.

Отже, перед системою безоплатної правової допомоги стоять два вагомі завдання:

- посилення захисту прав громадян у сфері земельних відносин шляхом надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги;

- посилення правової спроможності громадян та громад у сфері земельних відносин шляхом покращення правової обізнаності у результаті проведення правопросвітницьких заходів.

Правові консультації у земельній сфері

У всіх регіонах України працюють понад 500 офісів правової допомоги. Безоплатна правова допомога надається з усіх питань, у тому числі у сфері земельних відносин.

Наразі відібрано 10 областей, серед яких і Сумщина, у яких реалізується проєкт «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» у 2020 році. З травня по вересень цього року до місцевих центрів з надання БВПД у цих областях надійшло 6 765 звернень із земельних питань. З них 6 588 – це правові консультації та роз’яснення. За 147 зверненнями було прийняте рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

«Завдання до кінця цього року – принаймні у 80% випадків надавати правові консультації у письмовій формі. Це зменшить вірогідність неточного тлумачення клієнтами інформації, наданої юристами. Адже деяким клієнтам важко запам’ятати усні поради», – зазначив Олександр Баранов.

Найчастіше люди звертаються з правовими питаннями щодо договорів оренди земельної ділянки (укладання, внесення змін, розірвання та поновлення), права власності на землю (оформлення, набуття права, спільна власність), безоплатної передачі ділянок громадянам із земель державної і комунальної власності.

У переліку актуальних правових питань – встановлення та погодження меж земельної ділянки, право користування та усунення перешкод користування ділянкою, приватизація землі, присвоєння кадастрового номера земельної ділянки та зміна цільового призначення ділянки.

Багато запитань щодо права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або для забудови, земельного податку, відшкодування збитків за пошкодження посівів сільгоспвиробникам. Багатьох цікавлять теми ринку землі та протидії рейдерському захопленню.

При наданні правових консультацій значна увага приділяється їхній якості. Для проведення оцінювання якості наданих консультацій відібрані юристи, які пройшли відповідне навчання.

Судові механізми захисту та протидії рейдерству

Приватні землекористувачі стикаються з багатьма проблемами. Велика частка представників приватного сектору наражається на ризик рейдерського захоплення земель. Такі випадки трапляються через «недосконалі» права на землю.

І тут величезне значення має запобігання порушенню зареєстрованих прав користування або прав власності, кращі знання про земельне законодавство та процесуальні норми (скажімо, укладення договорів оренди землі) серед землевласників та фахівців, які здійснюють свою діяльність у сфері земельних відносин, забезпечення судового вирішення спірних питань.

Здійснення виїзних консультувань у межах роботи дистанційний та мобільних пунктів доступу до БПД

Задля спрощення доступу до безоплатної правової допомоги, зокрема для осіб, які проживають у сільській місцевості, місцеві центри утворюють та забезпечують роботу мережі дистанційних пунктів доступу до БПД. Загалом по всій території України налічується понад 2 500 таких віддалених точок доступу до БПД.

«Найкращим способом впливу на посилення правової спроможності сільської громади є проведення виїзних консультувань у віддалені населені пункти у межах роботи дистанційних пунктів доступу до БПД та мобільних консультаційних пунктів. Це дає змогу спрямовувати землевласників та землекористувачів на дієве вирішення їхніх правових проблем», – розповідає фахівчиня Сумського місцевого центру з надання БВПД Юлія Іваненко.

У 10 областях, в яких реалізується проєкт «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство», організовано роботу 1317 дистанційних пунктів доступу до БПД, з них 158 працюють у сільських, селищних радах та в об’єднаних територіальних громадах.

У межах реалізації Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України» фахівці місцевих центрів з надання БВПД з метою надання правових консультацій з земельних питань з травня по вересень поточного року у 10 визначених областях загалом здійснили 747 виїздів у віддалені населені пункти, у тому числі у сільську місцевість (сільські, селищні ради та об’єднані територіальні громади). Під час таких виїзних консультувань було надано правові консультації та роз’яснення, у тому числі з земельних питань, 1721 особі.

Окрім того, через дію в окремих регіонах карантинних обмежень працівниками центрів було забезпечено надання 295 особам безоплатної первинної правової допомоги в рамках проведення онлайн консультувань за допомогою дистанційних форм комунікації (скайп, zoom, телефонний зв’язок тощо).

Земельне правопросвітництво

Багато мешканців віддалених сіл не знають про свої права. Здебільшого вони не знають, куди звертатися в разі виникнення проблем, які існують механізми захисту прав. Тому виїзне консультування фахівці місцевих центрів поєднують з правопросвітництвом.

«Проведення правопросвітницьких заходів при здійсненні таких виїздів дозволяє проводити ефективну роз’яснювальну роботу серед селян. Завдяки цьому зростає рівень обізнаності громадян про їхні права у сфері земельних відносин, власники земельних ділянок та землекористувачі отримують додаткові можливості щодо захисту своїх прав», – говорить Юлія Іваненко.

Утім, це лише один формат правопросвітницьких заходів. Відповідно до визначених актуальних тем фахівці системи БПД розробляють правопросвітницькі заходи у форматі вуличних інформувань, правопросвітницьких лекцій, інформаційних заходів, навчально-консультативних заходів для органів місцевого самоврядування тощо.

Наразі вже розроблені типові офлайнправопросвітницькі заходи. У зв’язку з карантинними обмеженнями також розроблені онлайн заходи, спрямовані на підвищення обізнаності населення у земельній сфері.

За період 20 травня по 23 жовтня 2020 року всього проведено 924 правопросвітницьких заходи, з них онлайн – 121, офлайн – 803. У офлайн-заходах взяли участь 6328 осіб, онлайн-заходи переглянули 16342 рази.

Основні теми: Безоплатне отримання земельної ділянки та розірвання договору оренди землі; Земельна реформа в Україні; Право на землю іноземців та осіб без громадянства; Порядок оформлення спадщини на земельну ділянку; Порядок приватизації земельної ділянки під своїм будинком: Як приватизувати земельну ділянку, на якій розташовано житловий будинок; Земельні правовідносини; Оформлення договору відчуження земельної ділянки у разі правовстановлючих документів: втрата, оформлення з помилкою.

Під час проведення правопросвітницьких заходів фахівці місцевих центрів проводять анкетування учасників, щоб визначити рівень їхньої обізнаності в питаннях земельного законодавства та типові проблеми у сфері земельного права. Така інформація допоможе планувати тематику подальших активностей.

Крім того, фахівці системи БПД проводитимуть дослідження правових потреб громад, у тому числі з земельних питань. Наразі вже сформовано вимоги до методології дослідження правових потреб та її структура.

Для проведення інформаційно-просвітницьких кампаній по всій території України фахівці системи БПД розробляють інформаційні матеріали на актуальні «земельні» теми.

З початку реалізації проєкту на довідково-інформаційній платформі правових консультацій WikiLegalAid розміщено 20 нових правових консультацій із земельних питань. Усього на сьогодні на ній розміщено понад 70 консультацій у сфері земельних правовідносин.

Довідково.

Україна розпочала реалізацію Програми «Прискорення приватних інвестицій в сільське господарство», в рамках якої у 2019 році було укладено угоду з Міжнародним банком реконструкції та розвитку про позику у розмірі $200 млн 20 травня 2020 року, після здійснення Україною внутрішньодержавних процедур, угода про позику набрала чинності.

Реалізація Програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України» дозволить Україні пом’якшити окремі обмеження на шляху до зростання участі приватного сектора, зокрема малих і середніх підприємств, у сільськогосподарському ринку факторів виробництва та ринку товарів України.

Для досягнення мети Програми заплановано:

- створити Державний аграрний реєстр та відкрити до нього доступ широкому загалу;

провести інвентаризацію земель державної власності та внести відомості щодо них до Державного земельного кадастру;

- розробити методологію розробки планів землекористування для об’єднаних територіальних громад;

- провести супутникове картографування території України;

- створити автоматизовану систему оповіщення щодо змін у Державному земельному кадастрі;

- підвищити обізнаність власників та користувачів земельних ділянок щодо прав на землю та способів їх захисту;

- посилити систему державного контролю на державному кордоні України з урахуванням вимог ЄС та найкращих світових практик;

- розробити та ввести в експлуатацію інтерактивну інформаційну систему про безпечність харчових продуктів та вимог ринків експорту.

Корисні ресурси для власників землі

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно https://kap.minjust.gov.ua/ Єдиний державний реєстр адміністративних послуг https://my.gov.ua/ Електронні послуги Держгеокадастру https://e.land.gov.ua/ Державний земельний кадастр https://map.land.gov.ua/ Нормативна грошова оцінка землі https://ngo.land.gov.ua/ Державний аграрний реєстр https://www.ar.gov.ua/ Як отримати безоплатну правову допомогу

