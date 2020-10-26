Куди скаржитись замість книги скарг?

Чому не варто хвилюватися з цього приводу, розповідає фахівець системи БПД (Смілянський місцевий центр з надання БВПД) Олександр Дячук:

Раніше вимога вести Книгу відгуків та пропозицій була встановлена на законодавчому рівні: Порядком провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833.

Так, Книга відгуків та пропозицій мала бути у всіх місцях, де продавали товари гуртом чи вроздріб, ресторанах та знаходилась в кутку споживача на видному місці. Споживачі мали можливість залишати в ній свої зауваження, відгуки, а керівництво закладу протягом 7 днів з дати запису у Книзі повинно було повідомити споживачу, яку роботу проведено у зв’язку з його зверненням.

Якщо керівництво закладу не реагувало на звернення, споживач міг звернутися до контролюючого органу (Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів). У зв’язку з таким зверненням контролюючий орган проводив перевірку, за результатами якої, у тому числі мав право притягнути суб’єкта господарювання до адміністративної відповідальності.

Однак на сьогодні з розвитком цифрових технологій з’явилися зручніші та ефективніші способи залишити скаргу або відгук. І форма захисту прав споживачів у вигляді паперової Книги відгуків та пропозицій втратила свою ефективність.

Тож постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 168 «Про внесення змін до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів» обов’язкове ведення Книги відгуків та пропозицій скасоване.