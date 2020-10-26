Право

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:15241

Куди скаржитись замість книги скарг?

Споживачі вже не зможуть залишати відгуки у Книзі відгуків та пропозицій у закладах роздрібної і гуртової торгівлі та ресторанного господарства – обов’язковість ведення цих книг офіційно скасована.

Чому не варто хвилюватися з цього приводу, розповідає фахівець системи БПД (Смілянський місцевий центр з надання БВПД) Олександр Дячук:

Хто і чому скасував

Раніше вимога вести Книгу відгуків та пропозицій була встановлена на законодавчому рівні: Порядком провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833.
Так, Книга відгуків та пропозицій мала бути у всіх місцях, де продавали товари гуртом чи вроздріб, ресторанах та знаходилась в кутку споживача на видному місці. Споживачі мали можливість залишати в ній свої зауваження, відгуки, а керівництво закладу протягом 7 днів з дати запису у Книзі повинно було повідомити споживачу, яку роботу проведено у зв’язку з його зверненням.
Якщо керівництво закладу не реагувало на звернення, споживач міг звернутися до контролюючого органу (Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів). У зв’язку з таким зверненням контролюючий орган проводив перевірку, за результатами якої, у тому числі мав право притягнути суб’єкта господарювання до адміністративної відповідальності.
Однак на сьогодні з розвитком цифрових технологій з’явилися зручніші та ефективніші способи залишити скаргу або відгук. І форма захисту прав споживачів у вигляді паперової Книги відгуків та пропозицій втратила свою ефективність.
Тож постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 168 «Про внесення змін до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів» обов’язкове ведення Книги відгуків та пропозицій скасоване.
А нещодавно, 2 жовтня 2020 року, втратила чинність і Інструкція про Книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та у закладах ресторанного господарства, затверджена наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 24 червня 1996 № 349.

Куди тепер скаржитися

Телефонувати на гарячу лінію торговельного закладу чи закладу надання послуг. Залишати відгуки на офіційному вебсайті, сторінках в соціальних мережах чи в профілі в Картах Google торговельного закладу чи закладу надання послуг або на спеціалізованих незалежних вебсайтах з відгуками (форумах).
Також споживач має право звернутися для захисту своїх прав до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів і її територіальних органів як у паперовому, так і електронному вигляді https://dpss.gov.ua.
Якщо вам потрібна допомога у захисті порушених прав споживача, звертайтеся до фахівців системи надання безоплатної правової допомоги у зручний для вас спосіб: https://bit.ly/2TT8UBV.
Право

Куди скаржитись замість книги скарг?
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