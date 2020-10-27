Сдавал тесты в Киеве и сильно переживал: подробности гибели в ДТП семьи прокурора из Сум

Страшная авария произошла вечером, 2 ноября, на трассе Кролевец – Сумы – Пырятин. Автомобиль LEXUS столкнулся с прицепной фурой DAF. В результате в LEXUS погибла семья 30-летнего прокурора Сумской местной прокуратуры Александра Вольченко: он сам, его 29-летняя супруга Вита и 2-летняя дочь Лиза.

Без родителей остался их старший 5-летний сын Артем. Сейчас он находится под опекой бабушек и дедушек.

Один из друзей Александра Вольченко рассказал, что в тот день прокурор ездил на переаттестацию в Киев. "Это та самая, никому не нужная переаттестация, которую ввели в связи с реформой прокуратуры. Насколько я знаю, из Сум в Киев он выехал в 2 часа ночи. Конечно, не спал. Жену и дочку взял с собой, потому что ребенка нужно было показать врачу.

Утром он завез их к доктору, а потом поехал сдавать тесты. Он говорил, что сильно перенервничал. Тесты сдаются в два этапа. И на первом он набрал всего на 1 или 2 балла больше, чем проходной результат. Поэтому уже на втором этапе сильно переживал", – рассказал OBOZREVATEL его знакомый.

А уже в пять часов вечера Александр с семьей поехали назад, в Сумы. Через два часа они разбились.

"Я думаю, что он просто сильно устал от волнений, вдобавок не выспался. Зная, как он водит машину, я не могу поверить, что он мог превысить скорость. Он сам говорил, что никогда не нарушает, если в салоне семья. Когда один в машине, еще может немного "притопить", но с детьми – никогда. Думаю, он ехал не больше 100 км, для такой машины это нормально", – считает его знакомый.