Як уберегтися від мобільного шахрайства Без мобільного телефону важко уявити сучасну людину. Мобільний телефон дозволяє, не виходячи з дому, зробити замовлення в онлайн-магазині, кафе, оплатити комунальні платежі, оформити соціальну допомогу, або замовити довідку тощо. Але, крім цього, телефон дає можливість шахраям ошукати громадян.

Про те, які є види мобільних шахрайств та як себе від них уберегти, інформують юристи системи безоплатної правової допомоги.

Перемога в акції. На Ваш номер приходить SMS-повідомлення від мобільного оператора або магазину, що Ви перемогли в акції, але для того, щоб отримати виграш, Ви повинні на певний номер переказати кошти, надіслати повідомлення, або зателефонувати.

Ваші дії: якщо Вам прийшло дане повідомлення, не поспішайте виконувати вказані в ньому дії. Перевірити наявність акцій мобільних операторів або магазинів доволі просто. Необхідно лише зайти на офіційний сайт або зателефонувати на контактний номер оператора або магазину та уточнити всі деталі.

Виготовлення дублікату SIM-карти з метою заволодіння коштів, які знаходяться на картковому рахунку. На Ваш мобільний номер телефонують з невідомих номерів та не дочекавшись відповіді переривають дзвінок, а Ви перетелефоновуєте. Після чого шахрай телефонує Вашому оператору та блокує номер телефону у зв’язку з його втратою. Згодом шахрай повторно телефонує мобільному оператору, який обслуговує SIM-картку, та з метою отримання дубліката раніше заблокованої SIM-картки відповідає на питання оператора для підтвердження, що саме він є власником картки. У більшості випадків питання стосуються останніх номерів абонентів, з якими спілкувався клієнт, та коли в останнє поповнювався рахунок тощо. Далі шахрай отримує дублікат Вашої SIM-карти і доступ до мобільних додатків, у тому числі й контроль над фінансовими операціями.

Ваші дії:

не телефонувати та не відповідати на дзвінки з невідомих номерів;

не зазначати номер мобільного телефону, закріплений за платіжною карткою в оголошеннях;

не розголошувати номери мобільних телефонів близьких стороннім особам;

не передавати стороннім особам SMS-коди, які Вам надходять на номер;

звернутися до оператора мобільного зв’язку із заявою про те, що дублікат Вашої SIM-карти може бути виданий лише за наявності паспорту з відповідними реквізитами, або перейти на контрактне обслуговування номеру.

Дзвінок від працівника банку. Найчастіше шахраї працюють за такою схемою: телефонують та повідомляють щодо спроби здійснення атаки на Ваш картковий рахунок, викрадення з нього коштів, або необхідності продовження дії кредитної картки чи підвищення кредитного ліміту на ній. Особа, яка телефонує, представляється працівником банку або служби охорони банку.

Для того щоб заволодіти Вашими коштами, їм необхідна наступна інформація: пароль від банківської картки; секретне слово, SMS-код, який прийшов на номер мобільного телефону, номер банківської картки, термін її дії, CVV2-код тощо.

Після чого Вам надходить на номер мобільного телефону SMS-повідомлення про зняття коштів з рахунку і для того, щоб уникнути атаки на картковий рахунок необхідно підійти до найближчого банкомату чи терміналу, ввести спеціальну комбінацію та SMS-код, який прийде Вам на номер. Однак, якщо виконати всі дії, шахраї заволодіють коштами з Вашого рахунку.

Ваші дії:

працівник банку не має права з’ясовувати або уточнювати особисті дані клієнта;

ніколи нікому не повідомляйте номер банківської картки, термін її дії, CVV2-код, а також паролі, що надходять в SMS-повідомленні;

зателефонуйте на контактний номер Вашого банку та з’ясуйте, чи дійсно відбувалася атака на Вашу картку та чи потрібно її перевипустити;

залиште заявку оператору, що з Вашим картковим рахунком намагалися вчинити шахрайські дії та заблокуйте картку.

З Вашим родичем сталася біда. На Ваш номер телефонує особа, яка назвавшись знайомим Вашого родича, або представником правоохоронних органів, повідомляє, що Ваш родич затриманий за вчинення кримінального правопорушення, але є можливість вирішити дане питання за певну суму коштів. Дані кошти необхідно або скинути на картковий рахунок, або підвезти в певне місце, або відати їх третій особі, яка за ними приїде.

Ваші дії:

не панікуйте;

запитайте посаду особи, яка Вам телефонує (якщо попередньо вона зазначила, що працює в правоохоронному органі) та до якого саме відділення поліції доставлено Вашого родича. Як правило, після таких запитань шахрай намагатиметься маніпулювати Вами та здійснювати тиск, зазначаючи що Вашому родичеві «світить реальний термін та його посадять»;

не повідомляйте інформацію про себе та своїх близьких;

терміново завершіть розмову і зателефонуйте тому родичеві, з приводу затримання якого повідомили (якщо є можливість під час розмови з шахраєм, паралельно зателефонуйте Вашому родичу);

повідомте Департамент кіберполіції Національної поліції України (https://cyberpolice.gov.ua/contacts/) про спробу вчинення шахрайства.

Фішинг. Такий вид шахрайство відбувається з використанням фішингових сайтів. Шахраї створюють фальшиві сайти в мережі Інтернеті, де пропонують придбати товари або надати послуги з використанням великих знижок чи вигідних акцій.

Однак, замість сплати коштів з використанням спеціальних програм на картковий рахунок покупця чи надавача послуг покупцеві пропонують надіслати кошти на номер мобільного телефону − «фінансовий номер».

Клієнт переказує кошти на відповідний номер, з якого зловмисники виводять гроші через офіційні сайти на інші рахунки і знімають їх з банкоматів, а покупець залишається без товару чи послуги та коштів.

Ваші дії:

здійснювати покупки через перевірені вебсайти;

ознайомлюватися в мережі Інтернеті з відгуками на дані вебсайти;

користуватися під час купівлі товару послугою «накладений платіж»;

перевірити фальшиві вебсайти можна на сервісі Департаменту кіберполіції Національної поліції України STOP FRAUD (https://cyberpolice.gov.ua/stopfraud/) або у Чорному переліку сайтів-шахраїв (https://www.ema.com.ua/citizens/blacklist/).

Помилкове поповнення мобільного телефону. На Ваш мобільний телефон приходить SMS-повідомлення з незнайомого номеру мобільного телефону, що Ваш мобільний рахунок поповнено на певну суму. Після чого Вам телефонують та просять повернути кошти на банківський рахунок або номер мобільний телефону, оскільки помилково ввели не той номер.

Ваші дії:

SMS-повідомлення про поповнення рахунку може надходити лише з номеру Вашого оператора мобільного зв’язку (як правило, вони відповідно позначені «Kyivstar», «Vodafone» тощо);

перевірте стан Вашого мобільного рахунку. Якщо гроші не зарахувалися, то вимагайте копію квитанції, яка б підтвердила поповнення саме Вашого рахунку.

Онлайн-шопінг. Робити покупки онлайн дуже вигідно, а саме під час карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. А для шахрая це теж дуже вигідно, оскільки він може замаскуватися як під продавця, так і покупця.

Під час шахрайських дій продавець може пропонувати занижену вартість товару, вигідні акції, просити Вас зняти ліміт з картки для проведення оплати, адже йому про це надійшло сповіщення від банку та попереджає, що зараз Вам надійде SMS-повідомлення для підтвердження замовлення, оформлення послуги чи оплати товару.

Ваші дії:

запитайте характеристики товару;

не розголошуйте відомості Вашого карткового рахунку (повідомлення 16-значного номеру Вашої картки буде достатньо для проведення платежу);

користуйтеся при під час купівлі товару послугою «накладений платіж»;

перевіряйте фальшиві вебсайти на сервісі Департаменту кіберполіції Національної поліції України STOP FRAUD (https://cyberpolice.gov.ua/stopfraud/) або у Чорному переліку сайтів-шахраїв (https://www.ema.com.ua/citizens/blacklist/).

Мобільний телефон став для людей дуже зручним та корисним аксесуаром, але також може бути ефективним засобом вимагання шахраями грошей. Тож якщо дотримуватися основних правил безпеки при спілкуванні з телефонними шахраями або підозрілими людьми, можна уберегти себе від втрати коштів. Обов’язково перевіряйте достовірність інформації, перед тим як вчиняти якісь дії.

Інформацію підготувала фахівчиня Кропивницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталія Цуцман.