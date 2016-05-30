Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
11.12.2016 15:211428

Звезды в квадрате

В Сумах презентовали творческую арт-провокацию «Звёзды в квадрате»

В пятницу, 9 декабря, в галерее актуального искусства «АкадемArt» прошёл верниcаж выставки коллажей «Звёзды в квадрате», созданных по мотивам поэзии Ольги Ковалевской.

Кто такая?

Ольга Ковалевская – известный  журналист, автор и ведущая телепрограммы «Terra incognita» на сумском областном телевидении. Живёт в нашем городе всего около полутора лет, но успела полюбить новые края и выразила свои чувства в цикле познавательных программ, где с искренним увлечением рассказывает о самых интересных местах Сумщины.

Является организатором и участником ряда творческих акций. Ей принадлежит идея и продюсерская реализация арт-проекта «Звёзды в квадрате».

Что было?

Квадрат – это геометрическая фигура, форму которой имеют все работы, представленные на выставке. Ну и, естественно, в названии «скромно» отражено, что к созданию каждого арт-объекта имело отношение два творца – автор стихотворения и автор, собственно, самого коллажа.

Как отметила куратор галереи Римма Миленкова, данное событие правильнее называть именно арт-проектом. И дело не только в том, что рядом с каждым коллажем можно увидеть лист со стихотворением, аллюзией на которое является коллаж. Наверное, самым важным тут является факт провокации сотворчества, когда в лучших традициях постмодерна одно произведение вдохновляет автора другого.

Изначальными, по задумке, были стихи. Но на выставке всё воспринимается иначе. Первыми в глаза, естественно, бросаются коллажи – они креативные, яркие и, образно говоря, более «громкие», чем тексты их муз-стихотворений, скромно лежащие рядом. Соответственно формируется и алгоритм восприятия. Вначале видишь коллаж. Как-то его для себя расшифровываешь – коллаж это же набор символов, которые каждый трактует в рамках своего понимания авторского шифра и возможностей личной фантазии. И только потом, составив некое мнение, читаешь стихи. И вдруг выясняется, что в стихах речь несколько о другом, не о том, что представилось тебе.

И вот тут начинается интересное, игра заманивает и увлекает и, переходя к следующему коллажу, уже пытаешься представить стихотворение, от которого отталкивался создатель визуального объекта. И, как правило, воображаешь его по–своему, не так как на самом деле. Что не удивительно. Творчество, как говорил И.Бродский, – один из древнейших видов частного предпринимательства. Творчество индивидуально во всех своих моментах и проявлениях.

Как правильно?

Главное впечатление о выставке – она живая и имеет массу перспектив продолжения и развития. Её создателям и организаторам удалось редкое и важное – спровоцировать активную творческую реакцию зрителей и читателей.

Выставку лучше посетить с расчётом хотя бы на полчаса (минимум) времени пребывания внутри неё, чтобы уделить внимание каждой работе и пообщаться с ними всеми. Стихи Ольги Ковалевской также стоят того, чтобы в них вчитаться.

В качестве отдельного человеческого плюса отметим ещё один редкий дар Ольги Ковалевской – способность и желание собирать вокруг себя ярких и талантливых людей и вдохновлять их на нечто общее, красивое, доброе и светлое.

На выставке представлены коллажи таких известных творческих личностей как: Римма Миленкова, Игорь Швачунов, Дарья Прохорчук, Константин Аленинский, Надежда Белокур, Катя Геза, Марина Фенота. Кроме того, в проекте приняли участие Марьяна Савка (издатель, поэт, г. Львов), Оксана Олексив (мастер хенд-мейда, г. Киев), искусствовед Валерий Панасюк, путешественник, фотограф и создатель частного музея «Причал Одиссея» Сергей Гуцан.

В качестве итога скажем, что Ольге Ковалевской удалось инспирировать в Сумах небольшой, но эффектный культурный взрыв, а точнее – фейерверк. И есть впечатление, что не последний раз.

Выставка работает до 20 декабря в галерее «АкадемArt» (Петропавловская, 59, главный учебный корпус УНИ БТ «УАБД» СумДУ, цокольный этаж).

Вход свободный, каждый день, кроме выходных, пишет медиа портал АТС creativpodiya.com.

Досуг Выставка
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