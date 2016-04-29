«Ніч перед Різдвом» на Старий Новий рік У Сумах 13 січня покажуть виставу «Ніч перед Різдвом».

Шлях до серця дівчини лежить через… черевички. Коваль Вакула, який напередодні Різдва втратив від кохання здоровий глузд, вирішує у будь-який спосіб здобути черевички, які носить цариця, й розтопити крижане серце своєї Оксани.

Передріздвяна ніч приховує в собі дива, й манить незвичайними пригодами , які збуваються. Тут і колоритна Солоха зі своїми любовними походеньками з Чортом, Дяком, Головою та Чубом. Містичний характерник Пацюк, який має блат із самісіньким пеклом, козаки з Січі і навіть Цариця, яка таки дарує Вакулі черевички із золота. Красива казка про шалене кохання з яскравими масовими сценами, піснями, танцями, іскрометним гумором, колядками, різдвяним вертепом, неймовірно казковою сценографією. Не поспішайте занурюватись у зимові, безрадісні будні, адже свята тільки починаються!

Найграндіозніше театральне втілення творчої спадщини великого Гоголя. Вистава «Ніч перед Різдвом» (за мотивами повісті «Вечера на хуторе близ Диканьки») в постановці видатного режисера Андрія Бакірова.

На сцені більш ніж 30 акторів, шикарні костюми і декорації, національний колорит і безліч сюрпризів.

Приходьте всією родиною і відкрийте разом з нами низку чарівних зимових свят!

Вистава пройде в понеділок, 5 грудня, в театрі ім. М.Щепкіна. Початок о 19.00.