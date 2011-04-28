«Сумин городок» Две сумчанки издали первую детскую историческую книгу про Сумы.

«Мысли глобально – действуй локально» - известный мировой тренд. Локализация в рамках глобализации порождает интересные проекты, в том числе и в Сумах.

Мы поговорили с основателями проекта Валентиной Бабинец и Леной Мицурой о том, как издать книгу без издательства, не имея опыта в издательском деле, сколько на это нужно времени и зачем это им было нужно.

Фото: Игорь Мироненко. (слева направо: Лена Мицура и Валя Бабинец)

Начало

- Что вообще такое - «Сумин городок»?

Валя:

- Это проект про отношения со своим городом, основанный двумя людьми, которые очень любят Сумы. Все началось с того, что мы хотели рассказать людям, и в первую очередь своим детям, что-то хорошее и полезное о Сумах. О том, что это красивый город с более чем 200-летней историей, в котором интересно жить. В одной книге собрано больше десятка историй о нашем городе, с момента основания и до начала ХХ века.

- Когда начался этот проект?

Валя:

- В августе 2015 года.

- А начался проект с открыток?

Фото: Лена Мицура

Валя:

- Нет. Проект начался именно с книги. Мы с Леной заканчивали работу над нашим предыдущим детищем – совместным с Евгенией Быстрицкой, СОНМЦКиИ (Сумский областной научно-методический центр культуры и искусств) и «Кулинарной сотней» историческим фотопроектом «Дерево жизни». А сил и энергии оставалось еще много. Сначала даже не было задачи сделать книгу. Была идея сделать серию встреч и рассказывать интересные истории про Сумы детям. Известный тезис: «Дети – наше будущее». В них нужно вкладывать какую-то структурированную и интересную информацию, чтобы она задержалась у них в памяти. И только потом у нас родилась идея сделать детскую книгу про Сумы.

Первый вопрос, который возник на пути появления книги «Сумин городок», – где найти подходящую информацию? Мы начали искать единомышленников, знакомиться, общаться с сумскими краеведами и литераторами. Так, в декабре 2016 года познакомились с детским писателем Юлией Лесиной. Она поддержала нашу идею и согласилась с нами работать в предложенном формате. Вообще, стоит сказать, что не все, к кому мы обращались, верили в этот проект и разделяли наше видение.

Фото: Игорь Мироненко (слева направо: Валя Бабинец, Юлия Лесина, Лена Мицура)

Лена:

- Наша волшебница-иллюстратор Кристина Золотарева начала работать еще до того, как включилась в процесс Юлия Лесина. Первоначально мы хотели создать визуальный образ книги, чтобы для самих себя понять, как это будет выглядеть и насколько это будет интересно. Увидели, обрадовались, утвердили и начали делать книгу. Через какое-то время поняли, что результат нашей работы мы сможем увидеть только через год, а уже сейчас хочется что-то «взять в руки». И тогда у нас появилась идея сделать открытки под Новый год и Рождество в стиле будущей книги и с иллюстрациями из нее. Разослали их своим знакомым, а часть оставили в ресторане. К нашей радости их разобрали! Тогда Кристина нарисовала, первую из серии «Времена года», зимнюю открытку «Сумин городок». Потом пришла весна, потом лето, осень… и, соответственно, на каждый сезон рождались тематические открытки.

Валя:

- Так у нас сформировалось параллельное направление во время работы над книгой. Когда появились открытки, люди стали интересоваться нашим проектом, спрашивать: «Что такое «Сумин городок»?».

Лена:

- По сути получился хороший маркетинговый ход. Хотя нельзя сказать, что он был запланирован. Потом к открыткам добавились сумки. После вообще задумались заняться сувенирной продукцией… Но мы себя вовремя остановили и решили не отвлекаться, а бюджет проекта направить все же на издание книги.

Фото: Кристина Золотарёва

Издание

- Какие были сложности в ходе проекта?

Лена:

- Из сложностей – затягивание сроков. Мы хотели издать книгу к 1 сентября, а смогли провести презентацию только 4 октября. Из-за отсутствия опыта в издательском деле на каждом этапе производства книги немного не рассчитали силы и время. Еще возникли вопросы с реализацией. Проблема в том, что крупные книжные сети не обсуждают цену книги с издателем. У нас тираж небольшой, поэтому и книга в изготовлении вышла недешевой. А мы бы хотели, чтобы она была доступной покупателю. Тогда обратились к сумскому интернет-магазину и немного позже – к региональному книжному «сетевику», с которыми удалось найти оптимальный подход к ценообразованию. Они также заинтересованы, чтобы в их ассортименте были интересные книги о Сумах, а их ведь на рынке совсем не так много, как хотелось бы.

- Вы работали без издательства?

Лена:

- Да, мы сами издавали. Проанализировав опыт тех, кто занимается издательским делом, решили, что это будет посильной для нас задачей. И к тому же у нас небольшой региональный продукт. В основном наша аудитория, географически, - это Сумы плюс, в меньшей степени, Сумская область. Крупным издательствам неинтересно вкладывать деньги в настолько локальный продукт, а нам, в свою очередь, вся Украина как рынок не очень нужна. Поэтому и решили попробовать издать самостоятельно.

Валя:

- Каждый этап изготовления книги был для нас новым учебным этапом. Постепенно мы осваивали эту сферу, проходили тренинги, ездили на семинары, слушали лекции.

Лена:

- Но нам повезло с типографией. Наш менеджер Светлана подробно и терпеливо консультировала нас на каждом этапе изготовления книги.

Фото: Лена Мицура

Итог

- Принес ли проект какую-то коммерческую выгоду?

Лена:

- Для нас – это далеко не коммерческий проект. Скорее, культурно-образовательный. Нам очень важно было сделать эту книгу для детей. Наша цель – чтобы каждый маленький сумчанин познакомился со своим городом через эту книгу. Конечно, если быть совсем честными, было бы не плохо окупить вложения. А еще лучше - заработать на следующую книгу.

- Еще будут книги?

Валя:

- Да. Хочется доносить детям информацию про Сумы в интересной форме. Потому что информации этой много, но она подается совершенно в непривлекательном для них виде. В школах дети изучают историю Сум. Учителя сами говорят о том, что им приходится искать в Интернете и в библиотеках информацию для уроков. Но эта информация не систематизирована, не адаптирована для детей и не проиллюстрирована. А у нас в запасе еще много историй.

- Какова реакция читателя?

Валя:

- Пока что нами опрошено чуть больше десятка детей в возрасте от 6 до 10 лет. Им книга нравится. Правда, один 6-летний ребенок смог понять не все слова (книга на украинском языке). Но ее можно и нужно читать с родителями. Создавая книгу, мы хотели, чтобы родители вместе с детьми «путешествовали» по Сумам. Как оказалось, не только дети, но и родители не знают многих моментов из истории своего города и очень удивляются некоторым фактам.

Детям нравятся картинки, нравится то, что в книге можно рисовать. Ведь сейчас в нашем социуме очень много для детей «нельзя». А мы все разрешили детям. Получилась книга-игрушка. Ребенок играет, но прочитанную информацию запоминает. И к тому же дети начинают территориально лучше ориентироваться в городе после прочтения книги.