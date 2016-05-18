Елена Мицура: «Было бы интересно объединить вокруг себя весь креативный класс Сум» За последние полгода в Сумы пришла мода на неформальное образование. В городе возникли несколько образовательных проектов, одним из которых является Cultura_sm. Его организаторы делают ставку на привлечение к нам иногородних лекторов. Содержание лекций проекта носит культурологический характер.

Мы пообщались с сооснователем проекта Cultura_sm - фотографом Еленой Мицурой.

Идея

- Как возник этот проект?

- Еще когда директором Агентства промоции была Марина Карпищенко, в 2014 году, возникла идея начать чтение популярных лекций об искусстве и культуре. Так родился проект «Культурная революция». Тогда нас было трое: Марина Карпищенко, Женя Быстрицкая и я; в таком составе мы успешно провели 4 мероприятия. После смены руководства в Агентстве наш проект временно "подзаглох". Я поддерживала страницу в Фейсбуке, но лекции долгое время не проводили. И до 2016 года мы были в поисках помещения, где могли бы проводить свои мероприятия.

В то же время Лена Карих в 2015 году начала проводить книжные презентации в Сумах. Она рассказала мне о своих планах, и я предложила ей использовать для анонсов событий страницу «Культурная революция». Так началось наше сотрудничество. А уже в мае 2016 мы объединили наши усилия в совместный проект. Толчком к этому стало появление своего помещения. Тогда мы решили изменить название на более короткое и такое, которое больше привязано к Сумам. Так появилась «Cultura_sm» (sm - аббревиатура от Sumy).

Фото: Елена Мицура (Лена Карих)

- То есть вас в проекте теперь двое?

- В целом, да. Основную работу взяла на себя Лена, а я, что называется, "подбрасываю идеи". Но иногда нас двоих оказывается недостаточно - тогда на помощь приходят друзья. Например, для проведения Литпикника#1 (первое мероприятие после обновления формата проекта) нас, активных организаторов, было четверо: мы с Леной, Валя Бабинец и Таня Майборода.

- А что вдохновляло на создание подобного проекта?

- Большую часть своего времени я провожу в Киеве. А там насыщенность культурными событиями просто колоссальная! Причем буквально за последние два года там произошел бум - возник рынок неформального образования, в том числе в культурном направлении. Мой любимый лекторий - «Культурный проект» (culturalproject.org); он и вдохновил меня на создание подобного проекта в Сумах. Если сравнивать Киев и Сумы, то в Сумах до лета этого года особого бума образовательно-культурных проектов как-то не наблюдалось.

- Почему ты выбрала культурную сферу?

- Культура вообще формирует наш образ жизни, наше мышление. Человек с широким культурным кругозором труднее поддается пропаганде, мыслит более многогранно и часто более критично.

- То есть у Вас есть какая-то миссия?

- Да, в глобальном плане есть идея сделать людей более думающими и заинтересованными, требовательными к качеству информации. И также сделать мир немного эстетичнее.

Фото: Елена Мицура (Литпикник#1 )

Формат

- Какие мероприятия провела Cultura_sm после Литературного пикника?

- За два месяца работы (с момента запуска Студии 18) мы провели 4 лекции: лекция о "Smart shopping" от колумнистки, основательницы The Fashion Digest Варвары Зикран, лекция главного редактора Moviegram Лукьяна Галкина о кино и режиссере Дэвиде Линче, лекция Кирилла Бурлаки о музыкальной жизни в Сумах и лекция главного редактора bit.ua Тани Кисельчук об искусстве интервью. Также продолжаем традицию приглашения украинских писателей. Так, недавно встречали в Сумах Богдана Логвиненко с презентацией его книги "Перехожі" и медиа-проектом "Ukraїner".

Фото: Елена Мицура (лекция Варвары Зикран )

- Почему выбираете лекторами именно людей извне, а не сумчан?

- Мы ищем людей, которые чем-то серьезно занимаются на профессиональном уровне, живут этим и, самое главное, хотят делиться своими знаниями и опытом. Таких людей в Сумах очень мало. Но мы рады будем видеть увлеченных сумчан в команде наших лекторов. Кирилл Бурлака - тому подтверждение.

- На каких условиях приезжают читать лекции спикеры из других городов?

- По-разному. Есть те, кто просят гонорар, а есть те, кто готовы выступить на безоплатной основе. В любом случае мы оплачиваем дорогу, проживание и питание.

- Почему формат лекций?

- У такой формы есть свои выигрышные стороны. Слушателю не нужно самому выбирать материал по теме, которая его интересует - лектор предоставит авторскую подборку наиболее важной и интересной информации.

Фото: Елена Мицура (Лукьян Галкин готовится к своей лекции)

- А для кого вообще этот проект?

- В идеале мы себя позиционируем для широкого круга сумчан. У нас нет ограничений. Спрос есть, но на сегодняшний день он несколько лимитирован. В нашем сообществе еще не сформирована привычка к досугу подобного рода.

- Ориентируетесь ли вы на креативный класс как целевую аудиторию?

- Мы - одна семья, потому что сами являемся представителями этого класса. Возвращаясь к нашей цели - было бы интересно объединить вокруг себя весь креативный класс Сум.

- Как вы собираетесь в контексте клановой структуры Сум объединять «всех вокруг себя»?

- Мы не ведем ни с кем «войны». И нам нравится быть абсолютно независимыми. Но при этом мы открыты для любого сотрудничества.

- А что такое «Студия 18»?

- Cultura_sm и «Студия 18» - это, в принципе, два независимых проекта. Студия 18 - дом для проекта Cultura_sm, но, в то же время, открытая площадка для других культурных инициатив. Это даже не помещение, а скорее "место силы" для креативных людей. То место, где будет удобно встретиться, которое будет вдохновлять, создавать особую атмосферу для общения, распространения и приобретения новых знаний. Что-то любимое и родное, куда всегда хочется вернуться.

Фото: Елена Мицура (Студия 18)

Культура

- Какие ты видишь культурные проблемы Сум?

- В Сумах малая осведомленность относительно культурного разнообразия. Мы хотим насытить полезной информацией тот культурный вакуум, который сформировался. Есть желание показать, что современная культура — это не обязательно что-то непонятное или очень нафталиновое, что есть альтернативная реальность в культуре, которая может быть и интересной, и вполне доступной.

Фото: Елена Мицура (Литпикник#1 )

- А вот есть «Агентство промоции «Сумы»...

- Замечательный проект! К сожалению, они не в полной мере выполняют ту миссию, которую на них возложили. Они молодцы в том, что занимаются продвижением местной культуры, иногда кого-то привозят. Но продвижение города - это пока не про них. Нет стратегии продвижения города. Нет видения позиционирования Сум в контексте всей страны. Нет понимания преимуществ города и того, как это можно донести обществу. Есть отдельные бессистемные проекты, которые проводятся достаточно неорганизованно и не имеют своего продолжения. По моему мнению, Агентство подтвердит свой статус, когда ими будет сформулировано стратегическое видение своей деятельности на уровне города, Украины и мира. Туда должны прийти работать профессиональные маркетологи, дизайнеры и другие специалисты, которые будут способны делать качественную промоцию. Что касается галереи - это направление они отрабатывают достаточно успешно, хотя, конечно, всегда есть куда расти.